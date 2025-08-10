ബന്ദികളുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക, ഗാസയെ സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർ; പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങള് കാണാം - ISRAELIS PROTEST HOSTAGES RELEASE
ഗാസ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇസ്രയേൽ മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള് ശക്തമാക്കി ഇസ്രയേലി പൗരന്മാർ. ഹമാസിൻ്റെ പക്കലുള്ള ബന്ദികളുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയറിയിച്ചാണ് പൗരന്മാർ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത്. പലസ്തീനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ആവശ്യം. (AP)
Published : August 10, 2025 at 3:44 PM IST
