'ഇന്നിവൻ പൂച്ച സാർ', ലോക പൂച്ച ദിനത്തിൽ ചില മ്യാവൂ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം - INTERNATIONAL CAT DAY

Cat Day Photos Cat Favorite Clicks Cat Cute Photos Cat Photos
ഇന്ന് ലോക പൂച്ച ദിനം. പൂച്ചയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായാണ് ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത്. 2002 മുതലാണ് പൂച്ച സാറിനായി ഒരു ദിനം മാറ്റിവച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ അനിമൽ വെൽഫെയറാണ് പൂച്ച ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡയയിൽ കിങ് ആണ് ഈ പൂച്ചകള്‍. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകള്‍ കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഓമനമൃഗം പൂച്ചകളാണത്രെ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില പൂച്ച സ്‌റ്റാർ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 2:55 PM IST

1 Min Read

