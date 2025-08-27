ഓണം പൊളി മൂഡില് ക്യാംപസുകള്; കേരളക്കരയില് പൊടിപൊടിച്ച് ഓണാഘോഷം - ONAM CELEBRATIONS AT CAMPUS
ഏത് മൂഡ് ഓണം മൂഡ്... അത്തം പിറന്നതോടെ കേരളക്കരയാകെ ഓണം വൈബിലാണ്. സ്കൂളുകളിലും ക്യാംപസുകളിലുമൊക്കെയായി ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്. ഈ പൊളിമൂഡൊക്കെ കാണണമെങ്കില് നേരെ ഇങ്ങ് ഗവ. ഫോര് വുമണ്സ് കോളേജിലേക്ക് പോന്നോളൂ....പച്ചയും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും അങ്ങനെ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ഷര്ട്ടുകളും കസവു മുണ്ടും സാരിയുമൊക്കെയായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാംപസിലെ വിദ്യാര്ഥികള് കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. വടം വലിയും ഉറിയടിയും പൂക്കളവുമൊക്കെയായി അങ്ങനെയങ്ങനെ പൊളിമൂഡിലാണ് ക്യാംപസ്. (PTI)
Published : August 27, 2025 at 7:27 PM IST|
Updated : August 27, 2025 at 7:46 PM IST
1 Min Read
Last Updated : August 27, 2025 at 7:46 PM IST