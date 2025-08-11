ETV Bharat / photos

ഒരു മഴ വന്നാല്‍ മുങ്ങുന്ന നഗരം; ഹൈദരാബാദിൻ്റെ മഴക്കാല ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം - HEAVY RAIN TRIGGERS HYDERABAD

Hyderabad Rain Photos Heavy Rain Hyderabad city Heavy Traffic city Rain picture Charminar
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ നിർത്താതെ പെയ്‌ത മഴയിൽ ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗത കുരുക്കും രൂപപ്പെട്ടു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. ഇതിനുപിന്നാലെ, ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ട്രാഫിക് പൊലീസും സംയുക്തമായി, റോഡുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുകയും ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മഴവെള്ളം ശരിയായ രീതിയില്‍ ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണം. ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൻ്റെ മഴക്കാല ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം. (PTI)
