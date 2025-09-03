പ്രകൃതിരമണീയ കാഴ്ചകളുടെ പറുദീസ; വിസ്മയം തീർത്ത് ഗുണ്ടൽപ്പേട്ടും ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയോദ്യാനവും - GUNDLUPETE BANDIPUR NATIONAL PARK
പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലിയും സൂര്യകാന്തിപ്പാടങ്ങളും.. പൂക്കളുടെ നയന മനോഹര കാഴ്ച വിരുന്നുമായി കർണാടകയിലെ ഗുണ്ടൽപേട്ടും വന്യജീവികളുടെ പറുദീസയായി ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയോദ്യാനവും സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു. നിറവും സൗരഭ്യവും ചേരുന്ന പൂക്കൾ ഏക്കറു കണക്കിനാണ് പരന്നു കിടക്കുന്നത്. ജമന്തിയും സൂര്യകാന്തിയും ചെണ്ടുമല്ലിയുമെല്ലാം കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ച വസന്തം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിരമണീയ കാഴ്ചകളാലും ആകർഷകമായ വന്യജീവികളാലും സമൃദ്ധമായ ബന്ദിപ്പൂർ, പ്രകൃതിസ്നേഹികളും വന്യജീവി സ്നേഹികളും ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഇടംകൂടിയാണ്. ഗുണ്ടൽപേട്ടിലേയും ബന്ദിപ്പൂരിലേയും മനംമയക്കും കാഴ്ചകളിലൂടെ... (ETV Bharat)
