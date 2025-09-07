ETV Bharat / photos

ഭക്തിസാന്ദ്രം ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്ര; രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

GANESH VISARJAN 2025 INDIA GANESH VISARJAN LORD GANESHA GANESH CHATURTHI
ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനം. ജനനിബിഡമായ 'വിസർജൻ' ഘോഷയാത്രകളോടെയാണ് ഗണേശ ചതുർഥി സമാപിച്ചത്. മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, പ്രയാഗ്‌രാജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ നടന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഘോഷയാത്രകളിൽ അണിനിരന്നു. ഹൈദരാബാദ് 2.61 ലക്ഷം വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമജ്ജനം ചെയ്‌തു. ദശദിനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പൂജകളും ആചാരങ്ങളും സമാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. സംഗീതവാദ്യങ്ങൾ, നൃത്താവിഷ്‌കാരങ്ങൾ, അലങ്കരിച്ച വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തെ ഭക്തിനിർഭരമായ ദിനങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത്. (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 9:05 PM IST

1 Min Read

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH VISARJAN 2025INDIA GANESH VISARJANLORD GANESHAGANESH CHATURTHIGANESH VISARJAN 2025 PHOTOS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.