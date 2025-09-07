ഭക്തിസാന്ദ്രം ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്ര; രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള് കാണാം
ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനം. ജനനിബിഡമായ 'വിസർജൻ' ഘോഷയാത്രകളോടെയാണ് ഗണേശ ചതുർഥി സമാപിച്ചത്. മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, പ്രയാഗ്രാജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആഘോഷ പരിപാടികള് നടന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഘോഷയാത്രകളിൽ അണിനിരന്നു. ഹൈദരാബാദ് 2.61 ലക്ഷം വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമജ്ജനം ചെയ്തു. ദശദിനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പൂജകളും ആചാരങ്ങളും സമാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. സംഗീതവാദ്യങ്ങൾ, നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങൾ, അലങ്കരിച്ച വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തെ ഭക്തിനിർഭരമായ ദിനങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത്. (PTI)
Published : September 7, 2025 at 9:05 PM IST
1 Min Read