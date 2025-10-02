ദസറ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി രാഷ്ട്രപതി; രാജ്യത്തെ ആഘോഷ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട മൈതാനത്തിന് സമീപമുള്ള മാധവദാസ് പാർക്ക് സന്ദർശിച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു. ശ്രീ ധാർമിക രാമലീല കമ്മിറ്റിയാണ് ദസറ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടിയിലെ അസുരരാജാവിൻ്റേയും കുംഭകരൻ്റേയും മേഘനാഥൻ്റേയും എല്ലാം പ്രതിമകൾ ജനങ്ങളിൽ കൗതുകമുളവാക്കി. കൊടി തോരണങ്ങളും ദീപാലങ്കരങ്ങളും ആഘോഷത്തെ മനോഹരമാക്കി. സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിരവധി ഭക്തർ പ്രദേശത്ത് ഒത്തുകൂടി. ദസറ ആഘോഷപരിപാടിയിലെ ചില മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. (PTI)
