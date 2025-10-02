ETV Bharat / photos

ദസറ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി രാഷ്‌ട്രപതി; രാജ്യത്തെ ആഘോഷ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

DUSSEHRA 2025 DROUPADI MURMU PM MODI DUSSEHRA CELEBRATIONS
ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട മൈതാനത്തിന് സമീപമുള്ള മാധവദാസ് പാർക്ക് സന്ദർശിച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു. ശ്രീ ധാർമിക രാമലീല കമ്മിറ്റിയാണ് ദസറ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടിയിലെ അസുരരാജാവിൻ്റേയും കുംഭകരൻ്റേയും മേഘനാഥൻ്റേയും എല്ലാം പ്രതിമകൾ ജനങ്ങളിൽ കൗതുകമുളവാക്കി. കൊടി തോരണങ്ങളും ദീപാലങ്കരങ്ങളും ആഘോഷത്തെ മനോഹരമാക്കി. സാംസ്‌കാരികവും ആത്മീയവുമായ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിരവധി ഭക്തർ പ്രദേശത്ത് ഒത്തുകൂടി. ദസറ ആഘോഷപരിപാടിയിലെ ചില മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 9:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSSEHRA 2025DROUPADI MURMUPM MODIDUSSEHRA CELEBRATIONSDUSSEHRA CELEBRATIONS IN DELHI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.