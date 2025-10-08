ETV Bharat / photos

ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദീര്‍ഘദൂര കയാക്കിങ് യാത്ര; ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡില്‍- ഫോട്ടോകള്‍

CHALIYAR RIVER PADDLE 2025 JELLYFISH WATER SPORTS CLUB KAYAKING EVENT KERALA river PADDLE adventure pHOTOS
ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദീര്‍ഘദൂര കയാക്കിങ് യാത്രയാണ് ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡില്‍. ചാലിയാറിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ജലസാഹസിക വിനോദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി നടത്തുന്ന ബോധവത്ക്കരണ യാത്രയാണിത്. വിവിധ തരം കയാക്കുകളിലും സ്റ്റാന്‍ഡ് അപ്പ് പാഡിലിലും പായ്‌വഞ്ചിയിലും ചുരുളന്‍ വള്ളത്തിലുമായാണ് മൂന്നു ദിവസം നീളുന്ന യാത്ര നടത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബാണ് വര്‍ഷാവര്‍ഷം യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 4:41 PM IST

1 Min Read
