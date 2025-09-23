കലയുടെ കൈവിരുതിൽ തീർത്ത ആത്മീയതയുടെ ആഘോഷം; ദുർഗാദേവിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ അന്തിമ മിനുക്കുപണികൾ തീർത്ത് കലാകാരന്മാർ
വർണാഭമായ കാഴ്ചകളും ദീപാലങ്കാരങ്ങളും നാടും നഗരവും ഇനി ദുർഗാപൂജയുടെ ലഹരിയിലാണ്. മനോഹരമായ കലാപാരമ്പര്യവും സംസ്കാരിക ഐക്യവും ഒത്തു ചേരുന്ന ആത്മീയതയുടെ ആഘോഷമാണ് ദുർഗാപൂജ. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കരകൗശല വിദഗ്ധർ ദുർഗാ ദേവിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അന്തിമ മിനുക്കുപണികൾ നടത്തുകയാണ്. കൊൽക്കത്തയിലെ കളിമൺ കലാകാരന്മാർ അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ഓരോ പ്രതിമകളും ചെയ്തു തീർക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലെയും ആഗ്രയിലെയും കലാകാരന്മാർ ദുർഗാപൂജയുടെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ചിത്രങ്ങളിലൂടെ... (PTI)
Published : September 23, 2025 at 9:02 PM IST