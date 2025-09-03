ETV Bharat / opinion

ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയ്‌ക്ക് തിയേറ്റർ കമാൻഡുകൾ ആവശ്യമോ? - THEATRE COMMAND OF ARMED FORCES

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസ്ഥിരമായ സുരക്ഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിയേറ്റർ കമാൻഡുകൾ വേണോ എന്നതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് അവ എന്ത് രൂപം സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് എപി സിങ് പറഞ്ഞു.

armed forces THEATERISATION OF ARMED FORCES THEATRE COMMAND defence
From Left: Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh K. Tripathi (ETV Bharat)
author img

By Priyanka Chandani

Published : September 3, 2025 at 6:33 PM IST

3 Min Read

രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിരന്തരമായി പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും സേനകളും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ പരിഷ്‌കരണമാണ് തിയേറ്റർ കമാൻഡ്.അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക മേധാവികൾ പങ്കെടുത്ത ആർമി വാർ കോളജ് കോൺക്ലേവ് റാൻ സംവാദിൽ ഈ വിഷയം സജീവ ചർച്ചയായിരുന്നു.

നിലവിലുള്ള കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പുനഃക്രമീകരണ നടപടികൾക്ക് സൈന്യവും നാവികസേനയും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉന്നത തലത്തിൽ സംയുക്ത ആസൂത്രണവും ഏകോപനവും ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നതായി വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപി സിങ് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തിയേറ്റർ കമാൻഡുകൾ ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് നല്ല ആശയമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും എപി സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസ്ഥിരമായ സുരക്ഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിയേറ്റർ കമാൻഡുകൾ വേണോ എന്നതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് അവ എന്ത് രൂപം സ്വീകരിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും എപി സിങ് പറഞ്ഞു.

എന്താണ് തിയറ്റർ കമാൻഡ്?

കര-നാവിക-വ്യോമ സേനകളെ ഒരുമിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് കമാൻഡ് സംവിധാനത്തെയാണ് തിയേറ്റർ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിയറ്റർ കമാൻഡ് എന്ന സംവിധാനം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് അമേരിക്കയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ പതിനൊന്ന് തിയേറ്റർ കമാൻഡുകളാണുള്ളത്.

തിയേറ്റർ കമാൻഡ് സംവിധാനം ഉള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം ചൈനയാണ്. അഞ്ച് തീയേറ്റർ കമാൻഡുകളാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത്. ചൈനയുടെ വെസ്റ്റേൺ തിയേറ്റർ കമാൻഡിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ചൈനയുടെ വെസ്റ്റേൺ തിയേറ്റർ കമാൻഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പതിനാല് ലക്ഷം സൈനികരുണ്ടെന്ന് ഗ്ലോബൽ ഫയർ പവർ ഇൻഡക്‌സ് റേറ്റിങ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ കര, നാവിക, വ്യോമ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ഉത്തരവാദിത്വവും തലവന്മാർക്കാണ്.

തിയേറ്റർ കമാൻഡുകളുടെ അധികാരികളെ 'തിയേറ്റർ കമാൻഡർ' എന്നാണ് പറയുന്നത്. 'ത്രീസ്റ്റാർ' ഓഫിസർമാരായിരിക്കും തിയേറ്റർ കമാൻഡറുമാരായി നിയമിക്കുന്നത്. കര-വ്യോമ-നാവിക സേനാ തലവന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിക്കാണ് (സിഒഎസ്‌സി) തിയേറ്റർ കമാൻഡർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥിരം ചെയർമാൻ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായിരിക്കും.

വിവിധ തരം കമാൻഡുകൾ

ട്രെയിനിങ് കമാൻഡ്: മൂന്നു കമാൻഡുകൾക്കും പൊതുതത്വം രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനും പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമുള്ള കമാൻഡ്.

മാരിടൈം തിയറ്റർ കമാൻഡ്: കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിലെ സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ.

എയർ ഡിഫൻസ് കമാൻഡ്: രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വ്യോമാതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്.

ലോജിസ്റ്റിക് കമാൻഡ്: മൂന്നു സേനകളുടെയും ആയുധങ്ങളും, സാധനസാമഗ്രികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്.

ഇതുകൂടാതെ ചൈന, പാക് അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റ് രണ്ട് കമാൻഡുകളും ഉണ്ട്. നിലവിൽ മൂന്നു സേനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടു കമാൻഡുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണവ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോഴ്‌സും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ കമാൻഡുമാണത്.

ഇന്ത്യയിലെ പത്തൊൻപത് കമാൻഡുകൾ

ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി 19 കമാൻഡുകളായി (ട്രൈ-സർവീസസ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ കമാൻഡ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ) വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ എല്ലായിടത്തുനിന്നും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ആസ്‌തികൾ കാര്യക്ഷമമായി വിന്യസിക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് ഇവയെ പല വിധ കമാൻഡുകളാക്കി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മുൻ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറൽ അരുൺ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

സൈബർ യുഗത്തിലെ യുദ്ധം

ആധുനിക യുദ്ധം ഇനി കരയിലോ, ആകാശത്തിലോ, കടലിലോ മാത്രമായി ഒതുങ്ങില്ല. ബഹിരാകാശത്തും സൈബർ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഡൊമെയ്‌നുകളിലും ഒരേസമയം ഈ യുദ്ധം നടക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, അതിർത്തിയ്ക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോണിന് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്.

രാജ്യാതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കരസേനയുണ്ട്. നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ സൈബർ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും സഹായമുണ്ട്. "ഒരു സംയുക്ത കമാൻഡിന് മാത്രമേ ആവശ്യമായ വേഗതയിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അഡ്‌മിറൽ പ്രകാശ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മൂന്ന് സേവനങ്ങളുടെയും മുതിർന്ന കമാൻഡർമാർ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ നിർണായകമായിരിക്കും എന്ന് ഐഎഎഫ് ഓഫിസറും വിങ് കമാൻഡറുമായ ജയവന്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ വ്യോമസേന തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമശക്തിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നതിലും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു.

മുന്നോട്ടുള്ള വഴി

നിരവധി വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഇതിൽ. അന്തിമ ഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ തിയേറ്റർ കമാൻഡ് പ്ലേബുക്കിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പല നയരൂപീകരണ വിദഗ്‌ധരും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കൻ തിയേറ്റർ കമാൻഡർമാരായി ഫോർ-സ്റ്റാർ ഓഫിസർമാരാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് തിയേറ്റർ കമാൻഡുകളെ നയിക്കാൻ ത്രീ-സ്റ്റാർ ഓഫിസർമാരുടെ നിലവിലെ ഘടന തുടരുക എന്നതാണ് ഉത്തമം. ആധുനിക കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക പുരോഗതി കൈവരിച്ച് നിലവിലുള്ള സായുധ സേനയെ നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ALSO READ: പാകിസ്‌താന് മാനുഷിക പരിഗണന നല്‍കി ഇന്ത്യ; സത്ലജ് നദിയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി

രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിരന്തരമായി പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും സേനകളും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ പരിഷ്‌കരണമാണ് തിയേറ്റർ കമാൻഡ്.അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക മേധാവികൾ പങ്കെടുത്ത ആർമി വാർ കോളജ് കോൺക്ലേവ് റാൻ സംവാദിൽ ഈ വിഷയം സജീവ ചർച്ചയായിരുന്നു.

നിലവിലുള്ള കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പുനഃക്രമീകരണ നടപടികൾക്ക് സൈന്യവും നാവികസേനയും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉന്നത തലത്തിൽ സംയുക്ത ആസൂത്രണവും ഏകോപനവും ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നതായി വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപി സിങ് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തിയേറ്റർ കമാൻഡുകൾ ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് നല്ല ആശയമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും എപി സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസ്ഥിരമായ സുരക്ഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിയേറ്റർ കമാൻഡുകൾ വേണോ എന്നതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് അവ എന്ത് രൂപം സ്വീകരിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും എപി സിങ് പറഞ്ഞു.

എന്താണ് തിയറ്റർ കമാൻഡ്?

കര-നാവിക-വ്യോമ സേനകളെ ഒരുമിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് കമാൻഡ് സംവിധാനത്തെയാണ് തിയേറ്റർ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിയറ്റർ കമാൻഡ് എന്ന സംവിധാനം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് അമേരിക്കയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ പതിനൊന്ന് തിയേറ്റർ കമാൻഡുകളാണുള്ളത്.

തിയേറ്റർ കമാൻഡ് സംവിധാനം ഉള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം ചൈനയാണ്. അഞ്ച് തീയേറ്റർ കമാൻഡുകളാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത്. ചൈനയുടെ വെസ്റ്റേൺ തിയേറ്റർ കമാൻഡിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ചൈനയുടെ വെസ്റ്റേൺ തിയേറ്റർ കമാൻഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പതിനാല് ലക്ഷം സൈനികരുണ്ടെന്ന് ഗ്ലോബൽ ഫയർ പവർ ഇൻഡക്‌സ് റേറ്റിങ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ കര, നാവിക, വ്യോമ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ഉത്തരവാദിത്വവും തലവന്മാർക്കാണ്.

തിയേറ്റർ കമാൻഡുകളുടെ അധികാരികളെ 'തിയേറ്റർ കമാൻഡർ' എന്നാണ് പറയുന്നത്. 'ത്രീസ്റ്റാർ' ഓഫിസർമാരായിരിക്കും തിയേറ്റർ കമാൻഡറുമാരായി നിയമിക്കുന്നത്. കര-വ്യോമ-നാവിക സേനാ തലവന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിക്കാണ് (സിഒഎസ്‌സി) തിയേറ്റർ കമാൻഡർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥിരം ചെയർമാൻ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായിരിക്കും.

വിവിധ തരം കമാൻഡുകൾ

ട്രെയിനിങ് കമാൻഡ്: മൂന്നു കമാൻഡുകൾക്കും പൊതുതത്വം രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനും പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമുള്ള കമാൻഡ്.

മാരിടൈം തിയറ്റർ കമാൻഡ്: കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിലെ സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ.

എയർ ഡിഫൻസ് കമാൻഡ്: രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വ്യോമാതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്.

ലോജിസ്റ്റിക് കമാൻഡ്: മൂന്നു സേനകളുടെയും ആയുധങ്ങളും, സാധനസാമഗ്രികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്.

ഇതുകൂടാതെ ചൈന, പാക് അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റ് രണ്ട് കമാൻഡുകളും ഉണ്ട്. നിലവിൽ മൂന്നു സേനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടു കമാൻഡുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണവ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോഴ്‌സും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ കമാൻഡുമാണത്.

ഇന്ത്യയിലെ പത്തൊൻപത് കമാൻഡുകൾ

ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി 19 കമാൻഡുകളായി (ട്രൈ-സർവീസസ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ കമാൻഡ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ) വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ എല്ലായിടത്തുനിന്നും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ആസ്‌തികൾ കാര്യക്ഷമമായി വിന്യസിക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് ഇവയെ പല വിധ കമാൻഡുകളാക്കി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മുൻ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറൽ അരുൺ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

സൈബർ യുഗത്തിലെ യുദ്ധം

ആധുനിക യുദ്ധം ഇനി കരയിലോ, ആകാശത്തിലോ, കടലിലോ മാത്രമായി ഒതുങ്ങില്ല. ബഹിരാകാശത്തും സൈബർ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഡൊമെയ്‌നുകളിലും ഒരേസമയം ഈ യുദ്ധം നടക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, അതിർത്തിയ്ക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോണിന് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്.

രാജ്യാതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കരസേനയുണ്ട്. നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ സൈബർ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും സഹായമുണ്ട്. "ഒരു സംയുക്ത കമാൻഡിന് മാത്രമേ ആവശ്യമായ വേഗതയിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അഡ്‌മിറൽ പ്രകാശ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മൂന്ന് സേവനങ്ങളുടെയും മുതിർന്ന കമാൻഡർമാർ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ നിർണായകമായിരിക്കും എന്ന് ഐഎഎഫ് ഓഫിസറും വിങ് കമാൻഡറുമായ ജയവന്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ വ്യോമസേന തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമശക്തിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നതിലും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു.

മുന്നോട്ടുള്ള വഴി

നിരവധി വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഇതിൽ. അന്തിമ ഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ തിയേറ്റർ കമാൻഡ് പ്ലേബുക്കിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പല നയരൂപീകരണ വിദഗ്‌ധരും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കൻ തിയേറ്റർ കമാൻഡർമാരായി ഫോർ-സ്റ്റാർ ഓഫിസർമാരാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് തിയേറ്റർ കമാൻഡുകളെ നയിക്കാൻ ത്രീ-സ്റ്റാർ ഓഫിസർമാരുടെ നിലവിലെ ഘടന തുടരുക എന്നതാണ് ഉത്തമം. ആധുനിക കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക പുരോഗതി കൈവരിച്ച് നിലവിലുള്ള സായുധ സേനയെ നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ALSO READ: പാകിസ്‌താന് മാനുഷിക പരിഗണന നല്‍കി ഇന്ത്യ; സത്ലജ് നദിയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി

For All Latest Updates

TAGGED:

ARMED FORCESTHEATERISATION OF ARMED FORCESTHEATRE COMMANDDEFENCETHEATRE COMMAND OF ARMED FORCES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.