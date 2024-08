ETV Bharat / opinion

ട്രംപോ കമലയോ, ആരാകും അടുത്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ്‌...? പ്രവചനങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ - Who Will Be The Next US President

Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks to reporters during a news conference, Aug. 8, 2024, in Palm Beach, Fla., left, and Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris speaks at a campaign rally, Aug. 7, 2024, in Romulus, Michigan ( AP )

ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് കമല ഹാരിസിന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡന്‍ കൈമാറിയതോടെ ലോകത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ ശ്രദ്ധയും അമേരിക്കയിലേക്കായി. മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി എന്നതും ഇക്കുറി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ അഞ്ചിന് അന്തിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ ആരാകും വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കുക...? ഇതിന് വേണ്ടി എന്തായാലും കാത്തിരുന്നേ മതിയാകൂ. അതുവരെ വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ പുറത്ത് വിടുന്ന സര്‍വേകളും മറ്റും നോക്കി കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ഇരിക്കാമെന്ന് മാത്രം. വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഇരു സ്ഥാനാര്‍ഥികളും പ്രചാരണ വേദികളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഈ വേളയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആര് മുന്നേറ്റം നടത്തും എന്ന മട്ടിലാണ് ഇവയുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രവചനങ്ങള്‍. പോളിങ് വിശദീകരണം ഒരു ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് തികച്ചും ക്രമരഹിതമായി വരച്ച ഒരു സാമ്പിൾ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയുടെയും പെരുമാറ്റത്തെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ നിയമങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. എഐ, മെഷീൻ ലേണിങ് എന്നിവ മുതല്‍ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും നിർമ്മാണവും വരെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യ പ്രയത്നങ്ങളിലും ഈ തത്വമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും. ഉദാഹരണമായി, ഒരു ഫാക്‌ടറിയില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 10,000 ബോള്‍ട്ടുകളാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. അവിടെ, ഓരോ ബോള്‍ട്ടിന്‍റെയും ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതിന് ചെലവ് വളരെ കൂടാനാണ് സാധ്യത. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉത്പാദനച്ചെലവിനേക്കാള്‍ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പരിശോധന ചെലവ്. ഇവിടെ നിര്‍മ്മിച്ച ബോള്‍ട്ടുകളുടെ ഒരു ശതമാനം മാത്രം ക്രമരഹിതമായി എടുക്കുക. അതായത് 100 എണ്ണം മാത്രം. ഇവ ഗുണപരിശോധനയില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ മണിക്കൂറില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച 10,000 ബോൾട്ടുകളും സ്വീകാര്യമായ ഗുണനിലവാരമുള്ളതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യതകളേറെയാന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സയൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 100-നുള്ളിലെ രണ്ട് ബോൾട്ടുകൾ പോലും തകരാറിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. 10,000 ബോൾട്ടുകൾ മുഴുവൻ വലിച്ചെറിയണോ അതോ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കണോ എന്ന് ഫാക്‌ടറി തീരുമാനിക്കണം, വളരെ ചെലവേറിയ നിർദേശമാണിത്. രാഷ്‌ട്രീയ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തല്‍ രാഷ്‌ട്രീയ വോട്ടെടുപ്പിനും ഇതേ തത്വം ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈയിടെ സമാപിച്ച പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകൾ പ്രവചനാതീതമാണ്. പാർലമെന്‍റിൽ ബിജെപി 320 സീറ്റിനു മുകളിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ചില സംഘടനകൾ പ്രവചിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ബിജെപിക്ക് സ്വതന്ത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വളരെ കുറവായ 240 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്താണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചത്? പൊതുജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സർവേ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സർവേകൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ (ബിജെപി ചായ്‌വുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെയധികം വോട്ടർമാർ) മാത്രം സാമ്പിൾ ചെയ്‌തു. അല്ലെങ്കിൽ, സർവേകൾ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഡാറ്റാ ശേഖരണ രീതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകി (ലാൻഡ്‌ലൈൻ കോളുകൾക്കോ ​​ഓൺലൈനിലോ പകരം മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് വിളിക്കൽ). അല്ലെങ്കിൽ, ചരിത്രപരമായ പ്രവണതകളുടെ (2019 ലെ മോദി തരംഗം പോലുള്ളവ) പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർവേ ഫലങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ പിശകുകൾ ഉണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള സർവേകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തെ ഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തെറ്റുകൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോളിങ്ങിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ വിനാശകരമായ ഫലമായിരിക്കും നല്‍കുക. അമേരിക്കയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അമേരിക്കയിലെ കൃത്യമായ പോളിങ് പ്രവചിക്കുക എന്നത് ഏറെ സങ്കീര്‍ണമായ കാര്യമാണ്. ചില പ്രവചനങ്ങള്‍ കമല ഹാരിസിനെയും മറ്റ് ചിലത് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെയും വിജയികളാക്കിയാകും പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. ഇവിടെയാണ് തങ്ങള്‍ ആരെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്ന വോട്ടര്‍മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള പ്രധാന ചോദ്യം ഉയരുന്നത്. അമേരിക്ക പോലൊരു വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പൊതുവെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. 2016ല്‍ യോഗ്യരായ 55% വോട്ടര്‍മാര്‍ മാത്രമായിരുന്നു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഈ വര്‍ഷം നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ 66 ആയിരുന്നു പോളിങ് ശതമാനം. US Presidential Election Process (ETV Bharat Graphics) ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ പോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഒരു കേന്ദ്രമില്ല എന്നതാണ് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ഒരു സവിശേഷ ഘടകം. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തിരിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അമേരിക്കയില്‍. 50 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത്. കൂടാതെ, വാഷിങ്‌ടണ്‍ ഡിസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയയും. നേരത്തെയുള്ള വോട്ടിങ്, പോളിങ് സമയദൈര്‍ഘ്യം, മെയിൽ-ഇൻ ബാലറ്റുകൾക്കുള്ള നിയമങ്ങള്‍, വോട്ടർ ഐഡി നിയമങ്ങൾ, വോട്ടുകൾ എങ്ങനെ എണ്ണും പട്ടികപ്പെടുത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമായ നിയമങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ളത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാര്‍ട്ടിയുടെ/സഖ്യത്തിന്‍റെ എംപിമാരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അമേരിക്കയില്‍ പ്രസിഡന്‍റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ടാണ് അവകാശം. ഇവിടെ, കമല ഹാരിസിനോ ട്രംപിനോ ലഭിക്കുന്ന മൊത്തം ദേശീയ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നിര്‍ണായക ഘടകമായിരിക്കില്ല. പകരം, ഇലക്‌ടറല്‍ കോളജിലെ വിജയമായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഫലത്തെ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നത്.

ഇലക്‌ടറൽ കോളജ് യു.എസ്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ 438 അംഗങ്ങളും (ലോക്‌സഭയുടെ തത്തുല്യം) യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് സെനറ്റിൽ 100 ​​അംഗങ്ങളും (രാജ്യസഭയുടെ തത്തുല്യം) ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നു. ഇവ ചേര്‍ന്നതാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഇലക്‌ടറല്‍ കോളജ്. 438 വോട്ടുകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിലെ ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ളതിനാൽ, കാലിഫോർണിയയ്ക്ക് 52 ഇലക്‌ടർമാരെ ഹൗസിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെക്‌സസില്‍ 38 ആണ്. ഏറ്റവും കുറവ് വ്യോമിങ്ങിലാണ് (1). ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും രണ്ട് വീതം 100 സെനറ്റർമാരെ ജനസംഖ്യ പരിഗണിക്കാതെ നല്‍കുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയയ്ക്ക് സെനറ്റ് പ്രാതിനിധ്യമില്ല. അതിനാൽ, കാലിഫോർണിയയ്ക്ക് 54 ഇലക്‌ടറൽ വോട്ടുകളുണ്ട് (52 ഹൗസ് + 2 സെനറ്റ്), ടെക്‌സസിന് 40 ഇലക്‌ടറൽ വോട്ടുകൾ (38 ഹൗസ് + 2 സെനറ്റ്), വ്യോമിങ്ങിൽ 3 ഇലക്‌ടറൽ വോട്ടുകളും (1 ഹൗസ് + 2 സെനറ്റ്) ഉണ്ട്. 538 ഇലക്‌ടർമാർ ഉള്ളതിനാൽ, പ്രസിഡന്‍റാകാൻ, ഒരു സ്ഥാനാർഥി ഇലക്‌ടറൽ കോളജിന്‍റെ കേവലഭൂരിപക്ഷം, അതായത് 270 ഇലക്‌ടറൽ വോട്ടുകൾ നേടണം. രണ്ട് സ്ഥാനാർഥികളും 269 ഇലക്‌ടറൽ കോളജ് വോട്ടുകൾ നേടിയാൽ, അത് സമനിലയാകും, ജനപ്രതിനിധി സഭ വിജയിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. യു.എസിലെ ഇലക്‌ടറൽ കോളജിൽ ഇതുവരെ സമനിലയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നത് ചരിത്രം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പോപ്പുലർ വോട്ടിന് കമല ഹാരിസ് കാലിഫോർണിയയിൽ വിജയിച്ചാൽ, അവർക്ക് കാലിഫോർണിയയിലെ 54 ഇലക്‌ടറൽ വോട്ടുകളും ലഭിക്കും. കമലയ്ക്ക് 54 വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇവിടെ നിർണായകമായ വ്യത്യാസം, അവൾ ഒരു വോട്ടിന് വിജയിച്ചാലും മുപ്പത് ലക്ഷം വോട്ടിന് വിജയിച്ചാലും. അധിക വോട്ടുകൾ ഇലക്‌ടറൽ കോളജിൽ അർഥശൂന്യമാണ്. ഓരോ സ്ഥാനാർഥിയും 270-ലെത്താൻ ആവശ്യമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടും എന്നതാണ് പ്രസിഡന്‍റാകാനുള്ള തന്ത്രം. US Elections 2024 (ETV Bharat Graphics) ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പോരാട്ടം തീപാറും കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ ജയസാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കമല ഹാരിസിനാണ്. അവിടെ, കമലയുടെ നയങ്ങളാണ് ഏറെ ജനകീയം. അതേസമയം, ഫ്ലോറിഡ, ടെക്‌സസ് എന്നിവിടങ്ങളാണ് ട്രംപിന് കൂടുതല്‍ സാധ്യത കല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പെൻസിൽവാനിയ, മിഷിഗൺ, വിസ്കോൺസിൻ, ജോർജിയ, അരിസോണ, നോർത്ത് കരോലിന, നെവാഡ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടങ്ങളില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ആയിരത്തോളം വോട്ടുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഇവിടങ്ങളില്‍ വിജയിയെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി 155 ദശലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് ട്രംപിന് 74 ദശലക്ഷവും ബൈഡന് 81 ദശലക്ഷം വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. ജോർജിയ, അരിസോണ, വിസ്കോൺസിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 44,000-ൽ താഴെ വോട്ടുകൾക്ക് ബൈഡൻ നേടിയ നേരിയ വിജയങ്ങളായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിർണായക ഘടകം. ഇലക്‌ടറല്‍ കോളജ് വോട്ടുകള്‍ വഹിക്കാനും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താനും ഇവിടങ്ങളിലെ ഫലം പര്യാപ്‌തമാണ്. നേരെമറിച്ച്, കാലിഫോർണിയ, ന്യൂയോർക്ക് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബൈഡൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ വലിയ മാർജിൻ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫലത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ. Distribution of electoral college votes across US (ETV Bharat Graphics) പോളിങ് പിശകുകൾ അമേരിക്കയിലെ പോള്‍ പ്രവചനങ്ങള്‍ ഒരുപക്ഷെ കൃത്യമല്ലായിരിക്കാം. ഉദാഹരണമായി 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് മുന്‍പായി പുറത്തുവന്ന വിസ്കോൺസിനിലേക്കുള്ള റിയൽക്ലിയർ പൊളിറ്റിക്സ് ശരാശരി വോട്ടെടുപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ബൈഡൻ 6.7% ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ട്രംപിന് ഏകദേശം 20,682 വോട്ടുകള്‍ അതായത് 0.77% മാത്രം വോട്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞത്. പ്രവചനങ്ങളേക്കാള്‍ കടുത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് 2016ലും. അന്ന്, ഹിലരി ക്ലിന്‍റന്‍റെ വിജയമാണ് പോളിങ് സംഘടനകള്‍ പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, അന്തിമ ഫലം അവിടെ ട്രംപിനായിരുന്നു അനുകൂലം. അപ്പോൾ, 2024ൽ ആര് വിജയിക്കും? റിയല്‍ക്ലിയര്‍പൊളിറ്റിക്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവചനങ്ങള്‍ ശരാശരി വോട്ടെടുപ്പ് പ്രകാരം മുൻതൂക്കം നല്‍കുന്നത് കമല ഹാരിസിനാണ്. കമലയ്ക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ ട്രംപിനേക്കാൾ 1.5% ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനങ്ങള്‍. ഈ മാർജിൻ പിശകിൻ്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ പെടുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ദേശീയ ജനകീയ വോട്ട് ലീഡുകൾ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളവയല്ല. കണക്കുകളില്‍ പിശകുണ്ടെങ്കിലും ഇലക്‌ടറല്‍ കോളജില്‍ നിര്‍ണായകമായേക്കാവുന്ന ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അഞ്ചിടത്തും ട്രംപാണ് മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നത്. ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ട്രംപ് വിജയിച്ചാൽ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. (Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുത്തുകാരന്‍റേതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്‌തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ETV ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല) Also read: 'അവരേക്കാള്‍ സുന്ദരനാണ് ഞാൻ'; കമല ഹാരിസിനെതിരെ വംശീയ പരാമര്‍ശവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്