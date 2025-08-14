ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ കാരണം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി. വോട്ടർ പട്ടികയടക്കം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് തിങ്കളാഴ്ച കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ വിവരം വോട്ടർമാർ അറിയേണ്ടതാണ്. വോട്ടർമാരുടെ മൗലികാവകാശത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പൊതു ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും പൊതു സഞ്ചയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് പറഞ്ഞു.
പൗരന്മാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് സുതാര്യമായത് നടക്കണം. ജില്ലാ ഇലക്ടറൽ ഓഫിസറിൽ നിന്നോ സബ് ഡിവിഷണൽ തലത്തിലോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭ്യമാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് പറഞ്ഞു. 22 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അറിയിച്ചു. 22 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു കൊണ്ടാണ് ബൂത്ത് തലത്തിൽ അറിയിക്കാത്തതെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.
2025 ലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നിട്ടും കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക ജില്ലാതല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ജനങ്ങൾക്ക് പരാതി സമർപ്പിക്കാമെന്നും തെളിവിനായി ആധാർ കാർഡുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം സമർപ്പിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണവും പട്ടികയിൽ പരാമർശിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ അക്കൗണ്ടിലും നോട്ടിസ് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബഹുജന മാധ്യമത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
ബൂത്ത് തിരിച്ചുള്ള 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭവനുകളുടെയും ബ്ലോക്ക് വികസന, പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസുകളുടെയും നോട്ടിസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.
മരണം, സ്ഥലംമാറ്റം, കുടിയേറ്റം, തെറ്റായ വിലാസം എന്നിവയിലൂടെ അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി എസ്ഐആർ കണ്ടെത്തിയതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. 22 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചതായാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് നേരെ വലിയ തോതിൽ പരാതികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുന്നത് ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.
