ETV Bharat / opinion

35കാരി മിന്‍റാ ദേവി എങ്ങനെ 124 വയസുകാരിയായി? വീട്ടുനമ്പർ കോളത്തിലും ഭർത്താവിന്‍റെ പേര്; ബിഹാർ വോട്ടർപട്ടികയില്‍ സംഭവിച്ചത് - BIHAR 124 YEAR OLD VOTER

സിവാൻ ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരിയായ മിൻ്റാ ദേവിയ്‌ക്കാണ് വോട്ടർ ലിസ്‌റ്റിൽ 124 വയസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവം വലിയ ചർച്ചയ്‌ക്ക് തിരി കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.

BIHAR VOTER LIST ELECTION COMMISSION OF INDIA KC VENUGOPAL PAWAN KHERA
protest infront of parliment (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read

By

ദേവ് രാജ്

പട്‌ന: ബിഹാറിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ 124 വയസുള്ള കന്നി വോട്ടർ. സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്‌ഐആർ) പുറത്ത് വിട്ട കരട് വോട്ടർ ലിസ്‌റ്റിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സിവാൻ ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരിയായ മിൻ്റാ ദേവിയ്‌ക്കാണ് വോട്ടർ ലിസ്‌റ്റിൽ 124 വയസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവം വലിയ ചർച്ചയ്‌ക്ക് തിരി കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.

പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

ഇതിന് പിന്നാലെ ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെ പാർലമെൻ്റിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. വോട്ടറായ മിൻ്റാ ദേവി എന്ന സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം പതിച്ച ടീ ഷർട്ട് ധരിച്ചാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നത്. നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ എല്ലാവരും "124 നോട്ട് ഔട്ട്" എന്ന് എഴുതിയ ടീഷർട്ടാണ് ധരിച്ചത്.

കൂടാതെ, വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സുതാര്യതയില്ലായ്‌മയെക്കുറിച്ചും വീടുതോറുമുള്ള സർവേ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചു. കൃത്യമായി സർവേ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കമായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് 18 വയസിൽ വോട്ടവകാശം ലഭിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു വോട്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനം. അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോരാടുകയാണ്, ഞങ്ങൾ അത് തുടരും,' കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്‌സഭയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ സഹോദരൻ വോട്ട് മോഷണം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ നിരവധി പേരുകളും വിലാസങ്ങളും വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

പ്രതികരിച്ച് നേതാക്കൾ

ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ ഈ സംഭവത്തെ അത്ഭുതം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എസ്‌ഐആർ പുറത്ത് വിടുന്ന ഡാറ്റയെ കുറിച്ചും മിൻ്റയെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ചെയർമാൻ പവൻ ഖേര എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. "ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി എന്ന ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ മിന്‍റ ദേവിയെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നന്ദി" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് വലിയ സേവനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്! ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ശ്രീമതി മിൻ്റാ ദേവിയെ അവർ കണ്ടെത്തി, അവരുടെ പ്രായം 124 വയസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം തുടരും എന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി കെ.സി വേണുഗോപാൽ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ആരാണ് മിൻ്റാ ദേവി?

ധനഞ്ജയ് കുമാർ സിങ്ങിൻ്റെ ഭാര്യയായ മിൻ്റാ ദേവി, സിവാനിലെ അർജാനിപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവരുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ദരൗണ്ടയാണ്. എസ്‌ഐആർ പുറത്ത് വിട്ട ലിസ്‌റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രായം കണ്ടപ്പോൾ മിൻ്റാ ദേവി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എസ്‌ഐ‌ആർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇലക്‌ടറൽ റോളിൽ അവരുടെ ഇലക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഐഡന്‍റിറ്റി കാർഡ് (EPIC) TSN3400439 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിന് പുറമെ വീട്ടുനമ്പറായി ഭർത്താവിൻ്റെ പേരാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 'ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എന്‍റെ പ്രായം 124 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്,' -മിൻ്റാ ദേവി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ സൈബർ കഫേ ഉടമ വരുത്തിയ പിഴവിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം തെറ്റ് എന്ന് സിവാൻ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ആദിത്യ പ്രകാശ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 1990-ൽ ജനിച്ച മിൻ്റാ ദേവി, ഫോം പൂരിക്കുമ്പോൾ 1900 എന്നാണ് ജനന വർഷമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇത്തരം അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നും അത് തിരുത്താനായി എട്ടാം നമ്പർ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം നൽകാവുന്നതാണെന്നും ആദിത്യ പറഞ്ഞു. മിൻ്റാ ദേവി തൻ്റെ പ്രായം തിരുത്തലിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പ്രോസസ് ചെയ്‌തുവരികയാണെന്നും സിവാൻ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: 'രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് മോഷണ പരാമർശം തെറ്റ്': കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

By

ദേവ് രാജ്

പട്‌ന: ബിഹാറിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ 124 വയസുള്ള കന്നി വോട്ടർ. സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്‌ഐആർ) പുറത്ത് വിട്ട കരട് വോട്ടർ ലിസ്‌റ്റിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സിവാൻ ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരിയായ മിൻ്റാ ദേവിയ്‌ക്കാണ് വോട്ടർ ലിസ്‌റ്റിൽ 124 വയസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവം വലിയ ചർച്ചയ്‌ക്ക് തിരി കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.

പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

ഇതിന് പിന്നാലെ ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെ പാർലമെൻ്റിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. വോട്ടറായ മിൻ്റാ ദേവി എന്ന സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം പതിച്ച ടീ ഷർട്ട് ധരിച്ചാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നത്. നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ എല്ലാവരും "124 നോട്ട് ഔട്ട്" എന്ന് എഴുതിയ ടീഷർട്ടാണ് ധരിച്ചത്.

കൂടാതെ, വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സുതാര്യതയില്ലായ്‌മയെക്കുറിച്ചും വീടുതോറുമുള്ള സർവേ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചു. കൃത്യമായി സർവേ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കമായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് 18 വയസിൽ വോട്ടവകാശം ലഭിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു വോട്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനം. അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോരാടുകയാണ്, ഞങ്ങൾ അത് തുടരും,' കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്‌സഭയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ സഹോദരൻ വോട്ട് മോഷണം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ നിരവധി പേരുകളും വിലാസങ്ങളും വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

പ്രതികരിച്ച് നേതാക്കൾ

ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ ഈ സംഭവത്തെ അത്ഭുതം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എസ്‌ഐആർ പുറത്ത് വിടുന്ന ഡാറ്റയെ കുറിച്ചും മിൻ്റയെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ചെയർമാൻ പവൻ ഖേര എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. "ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി എന്ന ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ മിന്‍റ ദേവിയെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നന്ദി" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് വലിയ സേവനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്! ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ശ്രീമതി മിൻ്റാ ദേവിയെ അവർ കണ്ടെത്തി, അവരുടെ പ്രായം 124 വയസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം തുടരും എന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി കെ.സി വേണുഗോപാൽ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ആരാണ് മിൻ്റാ ദേവി?

ധനഞ്ജയ് കുമാർ സിങ്ങിൻ്റെ ഭാര്യയായ മിൻ്റാ ദേവി, സിവാനിലെ അർജാനിപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവരുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ദരൗണ്ടയാണ്. എസ്‌ഐആർ പുറത്ത് വിട്ട ലിസ്‌റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രായം കണ്ടപ്പോൾ മിൻ്റാ ദേവി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എസ്‌ഐ‌ആർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇലക്‌ടറൽ റോളിൽ അവരുടെ ഇലക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഐഡന്‍റിറ്റി കാർഡ് (EPIC) TSN3400439 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിന് പുറമെ വീട്ടുനമ്പറായി ഭർത്താവിൻ്റെ പേരാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 'ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എന്‍റെ പ്രായം 124 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്,' -മിൻ്റാ ദേവി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ സൈബർ കഫേ ഉടമ വരുത്തിയ പിഴവിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം തെറ്റ് എന്ന് സിവാൻ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ആദിത്യ പ്രകാശ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 1990-ൽ ജനിച്ച മിൻ്റാ ദേവി, ഫോം പൂരിക്കുമ്പോൾ 1900 എന്നാണ് ജനന വർഷമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇത്തരം അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നും അത് തിരുത്താനായി എട്ടാം നമ്പർ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം നൽകാവുന്നതാണെന്നും ആദിത്യ പറഞ്ഞു. മിൻ്റാ ദേവി തൻ്റെ പ്രായം തിരുത്തലിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പ്രോസസ് ചെയ്‌തുവരികയാണെന്നും സിവാൻ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: 'രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് മോഷണ പരാമർശം തെറ്റ്': കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR VOTER LISTELECTION COMMISSION OF INDIAKC VENUGOPALPAWAN KHERABIHAR 124 YEAR OLD VOTER

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.