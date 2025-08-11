ETV Bharat / opinion

'കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ': ബിഹാറില്‍ എൻഡിഎ സഖ്യത്തെ ജയിപ്പിക്കാൻ കോപ്പുകൂട്ടി ആർഎസ്എസ്

പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ തലങ്ങളിലായാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ യോഗങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ആർഎസ്എസ് അറിയിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 5:04 PM IST

പട്‌ന: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ വൻ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായി ആർഎസ്എസ് അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിയുടെയും എൻഡിഎയുടെയും വിജയ സാധ്യത ഉറപ്പിക്കാനും ഭൂരിപക്ഷം വർധിപ്പിക്കാനും പരിപാടികൾ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒക്‌ടോബർ രണ്ടിന് ആർഎസ്എസിൻ്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും സെപ്‌റ്റംബർ അവസാന വാരം മുതൽ ബിഹാറിൽ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ജാർഖണ്ഡ്-ബിഹാർ ഏരിയ പബ്ലിസിറ്റി ചീഫ് രാജേഷ് പാണ്ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ തലങ്ങളിലായാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും രാജേഷ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ യോഗങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു. നാനാ ജാതി മതസ്ഥരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക ഉന്നമനം, സാമൂഹിക ആരോഗ്യം, അയിത്തം, സാമൂഹിക വിവേചനങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

രാഷ്ട്ര സേവികാ സമിതി, അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്ത് (എബിവിപി), ഭാരതീയ മസ്‌ദൂർ സംഘ് (ബിഎംഎസ്), വനവാസി കല്യാൺ ആശ്രമം, സംസ്‌കാർ ഭാരതി, ആരോഗ്യ ഭാരതി, വിജ്ഞാൻ ഭാരതി, വിദ്യാ ഭാരതി, സ്വദേശി ജാഗ്രൺ മഞ്ച്, രാഷ്ട്രീയ ശൈക്ഷണിക് മഹാസംഘ്, ഇതിഹാസ് സങ്കലൻ യോജന, ആയുർവേദ പരിഷത്ത്, ഗ്രഹക് പഞ്ചായത്ത്, പൂർവ സൈനിക് സേവാ പരിഷത്ത്, സീമ ജാഗ്രൺ മഞ്ച് എന്നീ പോഷക സംഘടനകൾ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ആർ‌എസ്‌എസിൻ്റെയും വിവിധ പോഷക സംഘടനകളുടെയും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവർത്തകർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബറിൽ നടക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എന്ന് ആർഎസ്എസ് പറഞ്ഞു. 'നവംബർ വരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീവ്രമായി തുടരും. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കും എൻ‌ഡി‌എയ്ക്കും ഗുണം ചെയ്യും. വിവിധ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും നിർണായക വിജയം നേടാൻ കഴിയുന്നത് സംഘത്തെ പൂർണഹൃദയത്തോടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്.

ബിഹാറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപകമായ പരിപാടികൾ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമായി ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കരുത്. നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.' -രാജേഷ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

