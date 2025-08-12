സൗരഭ് ശുക്ല
നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഇൻകം ടാക്സ് ബിൽ 2025 പ്രകാരം, നികുതി വകുപ്പിന് ഇനി 'വർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ്' പരിശോധിക്കാൻ അധികാരം ലഭിക്കും. പാർലമെൻ്റ് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പിന്തുണയോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഈ നീക്കം, ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ വർധിച്ചുവരുന്ന നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായവും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തേടാം.
എന്താണ് 'വർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ്'?
പുതിയ ബിൽ പ്രകാരം, കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കാത്തതുമായ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളും 'വർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസി'ൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. ഇതിൽ ഇമെയിൽ സെർവറുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ, ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ്, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്/ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിയമപരമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. ആവശ്യമെങ്കിൽ പാസ് വേർഡ് പോലുള്ള ആക്സസ് കോഡുകൾ മറികടന്ന് പ്രവേശിക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള നിയമവും പുതിയ ബില്ലും
നിലവിൽ, ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ നൽകാത്ത പക്ഷം കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് താക്കോൽ പൊട്ടിച്ച് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. പുതിയ ബിൽ ഈ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം 'സെർച്ച് ആൻ്റ് സീസർ' നടപടികൾ 'വർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസി'ലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.
ഇതിനായി ആക്സസ് കോഡുകൾ മറികടക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുമതി നൽകുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്കുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്രോതസ്സുകൾ, ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ, ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും 'കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം' എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച്, ഒരാൾക്ക് സമൻസ് നൽകിയിട്ടും രേഖകളോ ബുക്കുകളോ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് പരിശോധന നടത്താനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പൂട്ടുകൾ തകർക്കാനും ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് അധികാരമുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്. പുതിയ ബിൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പരിശോധനയ്ക്കിടെ വർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് കൂടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അധികാരം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന മാറ്റം. ഇതിനായി ആവശ്യമായാൽ ആക്സസ് കോഡുകൾ മറികടക്കാനും അധികാരം ലഭിക്കും.
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം
ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് യോഗേന്ദ്ര കപൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു ശരിയായ ചുവടുവയ്പ്പാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ, ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ്, സ്വകാര്യ ഇമെയിലുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധന നടത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥ ബില്ലിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും നിയമം നടപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
