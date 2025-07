ETV Bharat / opinion

ഖനന സഖ്യം, തെക്ക്-തെക്ക് ബന്ധം, എന്താണ് മോദിയുടെ പഞ്ചരാഷ്‌ട്ര പര്യടനം നല്‍കുന്ന സൂചന? - MODI FIVE NATION TOUR

Prime Minister Narendra Modi waves as he emplanes for Accra, Ghana ( X/@PMOIndia )