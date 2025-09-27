ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് നിന്ന് നാം പഠിച്ചത്; ഒരു വിശകലനം
26 മരണത്തിനിടയാക്കിയ പഹല്ഗാം ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നാം ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
Published : September 27, 2025 at 5:25 PM IST
ലഫ്.ജനറല് കെ ആര് റാവു(റിട്ട.)
വിജയം പോലെ വിജയകരമായി ഒന്നില്ല. അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് ഇന്ത്യന് സൈന്യം സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. പാകിസ്ഥാന് അവര്ക്ക് മുന്നില് മുട്ടുമടക്കുകയും വെടിനിര്ത്തലിന് യാചിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് ഉണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോള് ചര്ച്ചാ വിഷയം മറിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് വെടിനിര്ത്തലിന് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാല് നമ്മുടെ മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗവും അസാമാന്യമായി പൊരുതി നിറമുള്ള വിജയം കൈവരിച്ചു എന്ന കാര്യത്തില് ആര്ക്കും സംശയമില്ല.
നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും സര്ക്കാരും രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കൃത്യമായ വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രം ഈ വിജയം ആഘോഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളില് നാം അഭിമാനിക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യും.
യുദ്ധം എന്നത് മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനമാണ്. ഇത് മനുഷ്യര്, ഉപകരണങ്ങള്, മറ്റ് വസ്തുക്കള് എന്നിവ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഉപയോഗിക്കലാണ്.
ഒന്നുകില് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലിനോ അല്ലെങ്കില് സംരക്ഷിക്കലിനോ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും യുദ്ധമായി പരിണമിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതും തുടരുന്നത് വികസിക്കുന്നതുമെല്ലാം വെടികോപ്പുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ്. മേല്ക്കൈ നേടാനുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പഴയ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളായ പ്രയത്നത്തിന്റെ സാമ്പത്തികം, സഹകരണം, ആയുധ ശേഖരണം തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് നീളുന്നു.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം ഉടന് തന്നെ ചരിത്രമാകും. ഓപ്പറേഷന് ഒരു പ്രതിഭാസവും. ഈ സാഹചര്യത്തില് യുദ്ധത്തിന്റെ ചില നിര്ണായക തത്വങ്ങളിലേക്ക് നാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ആഴ്ന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുമുണ്ട്.
മറ്റ് മാര്ഗങ്ങള് തേടിയിരുന്നെങ്കില് നമുക്ക് കോടികള് വിലയുള്ള വിമാനങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനാകുമായിരുന്നോ? മറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കില് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയ്ക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കും വിധം മികച്ച പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമായിരുന്നോ? ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താന് തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നില് നടന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മോസ് പോലുള്ള മിസൈലുകള് എന്ത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല?. അവസരങ്ങള് വല്ലതും നഷ്ടമാക്കിയോ? ഇതാണ് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിനെ വിമര്ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുമ്പോള് മനസിലുയരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങള്. കുറച്ച് കൂടി ചെലവ് കുറഞ്ഞ ആയുധ സംവിധാനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയുമായിരുന്നില്ലേയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. കുറച്ച് കൂടി ചെലവ് കുറഞ്ഞവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോള് കിട്ടുന്ന അതേ അത്ഭുതവും കരുത്തും പ്രകടിപ്പിക്കാന് കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.
വിമര്ശനാത്മക പരിശോധനയാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആയുധങ്ങളുടെ വിന്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് മിസൈലിനെതിരെ വിമാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചില പാഠങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുകയും. നമ്മുടെ ആയുധപ്പുരയിലുള്ള ആയുധങ്ങളും സേവനങ്ങളും നാം മികച്ച രീതിയില് ഉപയോഗിച്ചോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് നിന്ന് ഉള്ക്കൊണ്ട പാഠങ്ങള് ഇന്ത്യന് സേനകള് ഭാവിയില് ഉപയോഗിക്കണം. ഓരോ സൈനിക വിഭാഗവും ഒരു ആത്മ പരിശോധന നടത്തണം. സ്വന്തം വീഴ്ചകളും ഭാവിയിലേക്ക് ഉള്ക്കൊണ്ട പാഠങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം. പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ദുര്ബല മേഖലയാണ് യഥാര്ത്ഥത്തില് സേനാവിഭാഗത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര അതിരുകള് എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട്. ഓരോ സേവന വിഭാഗങ്ങളും ആത്മ പരിശോധന നടത്തണം. ഓരോ സേവനങ്ങളുടെയും കര്ത്തവ്യങ്ങള് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടാന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രയത്നങ്ങളുടെ മഹത്വവത്ക്കരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം.
ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. ഇത് നേടാനായോ? താത്ക്കാലികമായി അതേ എന്നാണ് ഉത്തരം.ഇതേ ക്യാമ്പുകള് ഇതേ ഇടത്തോ മറ്റിടങ്ങളിലോ വീണ്ടും മുളച്ച് പൊന്തിയാല് നമുക്ക് വീണ്ടും അവയെ നേരിടേണ്ടി വരും.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് ഇന്ത്യന് സൈന്യം ഏകോപനത്തോടെ 2025 മെയ് ഏഴിന് നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണമാണ്. പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഇത്. കര, നാവിക- വ്യോമസേനകള് ഇന്ത്യന് ഭൂമികയില് നിന്ന് കൊണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കി. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, ലഷ്കര് ഇ തോയിബ, ഹിസ്ബുള് മുജാഹിദ്ദീന് തുടങ്ങിയവയുടെ പാകിസ്ഥാനിലും പാക് അധീന കശ്മീരിലുമുള്ള ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഭീകരാക്രമണങ്ങള് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഭീകര സംവിധാനങ്ങള് തകര്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഇന്ത്യന് വ്യോമസേന സ്കാള്പ്പ് ക്രൂയിസ് മിസൈല് , ഹാമ്മര് പ്രസിഷന് ഗൈഡഡ് ബോംബുകള്, ലോയിട്ടറിങ് മ്യൂണിഷന്സ് തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനും മറ്റിടങ്ങള്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇത്. ഇവയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് നോക്കാം
സ്കാള്പ് ക്രൂയിസ് മിസൈല്( SCALP Cruise Missile)
ഇറാഖ്, ലിബിയ, സിറിയ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് ഇവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊടുങ്കാറ്റ്, നിഴല് എന്നിവയെ ആണ് സ്കാള്പ് എന്ന വാക്ക് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ദീര്ഘദൂര വ്യോ ക്രൂയിസ് മിസൈലാണഅ. പത്ത് മുതല് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ വരെയാണ് ഇതിന്റെ ചെലവ്. നിര്ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലും കൃത്യമായതും ശക്തവുമായ ആക്രമണം നടത്താന് ഇതിന് സാധിക്കുന്നു. ശത്രുഭൂമികയിലെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളിലെ നിര്ണായക നിര്മ്മിതകള് പോലും തകര്ക്കാനിതിന് കഴിയുന്നു.
ഹാമ്മര് പ്രസിഷന് ഗൈഡഡ് ബോംബ്(HAMMER Precision guided Bomb)
ഹാമര് അഥവാ Highly Agile Modular Munition Extended Range മിസൈലുകള് ജിപിഎസ്, ഐആര്, ലേസര് തുടങ്ങിയവയുടെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശ സംവിധാനത്തോടെയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. മധ്യ ദൂരത്തിലേക്ക് മാത്രമേ ഇവയെ അയക്കാനാകൂ. ഭീകരരുടെ ചലിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമ്പുകള് പോലുള്ളവയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവ പ്രയോഗിച്ചത്. മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ചെലവ്.
ലൂയിറ്ററിങ് മ്യൂണിഷന്സ്(Loitering Munitions)
കമികാസെ ഡ്രോണ് എന്നും ഇവയെ വിളിക്കുന്നു. ഇവയെ തത്സമയം ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. നിരീക്ഷണത്തിനും ലക്ഷ്യത്തെ നേരിടാനും ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാം. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആക്രണം നടത്തും മുമ്പ് ഇവ വിശദമായ നിരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തുന്നു. അഞ്ച് കോടിയാണ് ഇതിലൊന്നിന് വില.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയ്ക്ക് നിരവധി വിമാനങ്ങള് നഷ്ടമായി. ഇത് ഏത് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങള് തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോഴും പതിവാണ്. ചില പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങള് മുന് നിര്ത്തി വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ഇവയ്ക്ക് പകരം മറ്റ് ചില ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. തീരെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ ലോഞ്ചറുകളും മറ്റും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം ഉയരുന്നുണ്ട്. താരിഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ചെലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നു.
ചരിത്രപരമായും സൈനിക നിയമാവലികളില് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചും നിര്ദ്ദിഷ്ട വസ്തുവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടാകണം ആസൂത്രണം. കാലാള്പ്പടയ്ക്ക് ഇതില് നിര്ണായക പങ്കുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും ഇത് പണ്ട് മുതല് ഇപ്പോള്വരെ നിലനില്ക്കുന്നതുമാണ്. ആയുധ ആസൂത്രണത്തില് വിശദമായ ഒരു വിശകലനം അത്യാവശ്യമാണ്. ലക്ഷ്യത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് ഇതാവശ്യമാണ്. ഓരോ ലോഞ്ചറുകളുടെയും സവിശേഷതകള്, ആയുധം, ലക്ഷ്യത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം, ചെലവ് എന്നിവ അനുസരിച്ചാകണം അവയുടെ ഉപയോഗം. ഓരോ ഓപ്പറേഷന് മുന്പും ആയുധങ്ങള് എവിടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സങ്കീര്ണമായ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. കാലാള്പ്പടയുടെ ആയുധ വിന്യാസം സംബന്ധിച്ച ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനപ്പുറം വെടിക്കോപ്പുകളുടെ വിന്യാസം സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടാകണം.
പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മിസൈല് സംവിധാനങ്ങളില് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവയുടെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്, വിക്ഷേപണം, യുദ്ധ സാങ്കേതികതകള് എന്നിവയില് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യര് പറത്തുന്ന വിമാനത്തെ പോലെയല്ല ഇവയുടെ പ്രവര്ത്തനം മനുഷ്യര് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളില് വൈമാനികരുടെ നൈപുണ്യവും സ്ഥൈര്യവുമാണ് കാര്യങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മിസൈലുകള് സ്വയം നിയന്ത്രിതമാണഅ. ഇവയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മാനുഷികമായ പിഴവുകള് കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
റോക്കറ്റുകളോ മിസൈലുകളോ ബ്രഹ്മോസ് പ്രിഥ്വിയോ അഗ്നി മിസൈലുകളോ ഉപയോഗിക്കാതെ കാലാള്പ്പടയ്ക്ക് നേരിട്ട് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാവുന്ന പലയിടങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവ താരതമ്യേനെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാണ്. അത്യാധുനിക മിസൈലുകള് നല്കുന്ന അതേ ഫലം ഇവ നല്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം വിമാനങ്ങളെക്കാള് കൂടുതല് നശീകരണ ശേഷിയുമുണ്ടാകും. അതായത് ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം വര്ദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇവ നല്കുന്ന സൂചന.
മിസൈലുകള്ക്ക് പകരം വിമാനങ്ങള് എന്നത് പരിശോധിച്ചാല് രണ്ടും സൈനിക തന്ത്രങ്ങളിലും ദേശീയ പ്രതിരോധത്തിലും ശക്തമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. രണ്ടിനും അവയുടേതായ സവിശേഷതയുണ്ട്. ഒന്ന് ഉള്ളതിനാല് മറ്റൊന്ന് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനാകില്ല. ചില ഓപ്പറേഷനുകളില് പരമ്പരാഗത മനുഷ്യ നിയന്ത്രിത വിമാനത്തെക്കാള് മിസൈലുകളാണ് അഭികാമ്യം. വേഗത, കൃത്യത, ചെലവ്, നിരീക്ഷണം എന്നിവയില് ഇവയ്ക്ക് മേല്ക്കോയ്മയുമുണ്ട്.
എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും മിസൈലുകള് ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഇവ ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറമുള്ളതിന് യാതൊരു കേടുപാടുകളുമുണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. ഇന്ന് മിസൈലുകള്ക്ക് സൂപ്പര് സോണിക്, ഹൈപ്പര് സോണിക് വേഗതകളില് സഞ്ചരിക്കാനുമാകുന്നു. നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളില് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാനുമാകുന്നു. വിമാനങ്ങള്ക്കാകട്ടെ ശത്രുവലിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധങ്ങള് ഭേദിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താന് സമയമെടുക്കും. മിസൈലുകള്ക്ക് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രതികരണം സാധ്യമാകുന്നു. ആദ്യം ആക്രമിക്കാനും പ്രതികരണ ആക്രമണങ്ങള്ക്കും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.
സൈനിക സംഭരണങ്ങളില് പ്രധാനമായും ചെലവും ഓപ്പറേഷനുമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. മിസൈലുകള് അത്യാധുനിക വിമാനങ്ങളെക്കാള് മിക്കപ്പോഴും ചെലവേറിയതാണ്. എന്നാല് ഇവ അറ്റകുറ്റ- ഓപ്പറേഷണല് ചെലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണെന്ന് കാണാം. വൈമാനികരുടെ പരിശീലന ചെലവില്ല, വെല്ലുവിളികളില്ല. അതി ജീവനവും വെല്ലുവിളികളും ഉയര്ന്നതാണ്. മനുഷ്യ നാശം കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നതും ഉയര്ന്ന ശേഷിയും മിസൈലുകളുടെ മേന്മ തന്നെയാണ്.
നിരവധി ഇടങ്ങളില് മിസൈലുകള് വിന്യസിക്കാനാകും. നിര്ദ്ദിഷ്ട ദൗത്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് തന്ത്രപരമായ ഇണക്കം, പ്രതിരോധം, ബഹുമുഖത എന്നിവ നല്കുന്നു.
ബ്രഹ്മോസ് പല സവിശേഷതളും നല്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധത്തിനും ആക്രമണത്തിനും ഇവ ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഇത് സൂപ്പര് സോണിക് മിസൈലാണ്. അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റര് അപ്പുറം നിന്ന് ഇവ തൊടുക്കാനാകും. ഇതിന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞുമാറാനും സാധ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാനാകും. വിമാനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാള് ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാണ്.
ഗള്ഫ് യുദ്ധമാണ് മികച്ച ഉദാഹരണം. അമേരിക്ക നയിച്ച സഖ്യ തോംഹാക്ക് ക്രൂയിസ് മിസൈല് ഉപയോഗിച്ച് ശത്രു പാളയങ്ങളെ തകര്ത്തു. ഇത് അയച്ച കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളും സംഭവിച്ചില്ല. ഇറാഖിലെ നിര്ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളില് കനത്ത ആഘാതമണ്ടാക്കാനിതിനായി. കപ്പലുകളെയും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളെയും പോലും ഇത് തകര്ത്തു.
സിറിയന് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലും മിസൈലുകള് തന്ത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കാനായി. റഷ്യ-യുക്രെന് യുദ്ധത്തിലും ഇസ്രയേല്-ഇറാന്/ഹമാസ്/ഹൂത്തി സംഘര്ഷത്തിലും മിസൈലുകള് ഉപയോഗിച്ചു.
മിസൈലുകള്ക്ക് പല സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. എന്നാല് ഇവയുടെ പരിമിതികളും കാണാതെ പോകരുത്. വിമാനങ്ങള് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷണ സമയത്തിന്റെയും വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെയും ചരക്കുകടത്തിന്റെയും മാനുഷികമായി തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളിലും അഗ്രഗണ്യര്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഇവ രണ്ടിന്റെയും പ്രത്യേകതകള് ഉള്ക്കൊണ്ട് അവയെ അത്തരത്തില് ഉപയോഗിക്കാന് നമുക്കാകണം. ചെലവ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഇവയെ മികച്ച രീതിയില് വിന്യസിക്കാന്. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് നിരവധി നമ്മുടെ മിസൈലുകള്ക്ക് കടന്ന് കയറാന് നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അവിടേക്കൊന്നും ഇവ എത്തിയില്ല.
യുദ്ധങ്ങള് ചെലവേറിയതാണ്. ഏറെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളാണിത്. എന്നാല് സൈനിക നേതാക്കള്ക്ക് ഇവ കുറയ്ക്കാനാകും. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേന് സിന്ദൂറിലുപയോഗിച്ച മിസൈലുകളുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം.
ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലന് 18-22 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് വന്നത്. പ്രിഥ്വി മിസൈാണ് ബ്രഹ്മോസിനെക്കാള് ചെലവ് കുറഞ്ഞത്. ഇവയ്ക്ക് കേവലം 4-7കോടി രൂപയേ ചെലവുള്ളൂ. അഗ്നിക്ക് അവയുടെ സാങ്കേതികതയുടെ കാര്യത്തില് വലിയ ചെലവുണ്ട്. അഗ്നി 1ന്35-50 രൂപ വരെയാണ് വില.
ഇനി നമുക്ക് റഫാലിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം. ഒരു റഫാല് വിമാനത്തിന് 800-900 കോടി രൂപയാണ് വില. ഇതില് ആയുധങ്ങളും മറ്റുമുണ്ട്. ഇത് ഇവയുടെ പ്രവര്ത്തന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു. മിറാഷ് 2000ത്തിന് 300-400 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ്. സുഖോയ് 30ന് 450-550 കോടി രൂപ വേണ. ഇനി വൈമാനികരുടെ ചെലവ് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഒരു റഫാല് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് നമുക്ക് നാല്പ്പത് ബ്രഹ്മോസോ 200 പൃഥ്വിയോ ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഇതാണ് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് നാം പരീക്ഷിച്ച്.
ചില ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് മിസൈലുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്നാണ് ഇതില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. പൂര്ണമായും വ്യോമകരുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഇതിനര്ത്ഥമില്ല. രണ്ട് റഫേല് വിമാനങ്ങളും മിറാഷും സുഖോയും നഷ്ടമായാല് നമുക്ക് പ്രവര്ത്തന ചെലവ് അടക്കം നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 200 ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകള് ഉപയോഗിച്ച് നിര്ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങള് ഭേദിക്കാനാകും.
യുദ്ധമാണ് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഇടം. നാം ഇവിടെ നിര്മ്മിച്ച ആയുധങ്ങളോ ബ്രഹ്മോസ് പോലുള്ളവയോ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ദൂരം, കൃത്യത, നശീകരണം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തല് നടത്താനുള്ള അവസരമായിരുന്നു ഇത്. ഇതിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതല് മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു. പുതു സാങ്കേതികതകള് പരീക്ഷിക്കാമായി്രുന്നു. ഇതാണ് നാ എന്തെങ്കിലും അവസരം നഷ്ടമാക്കിയോ എന്ന സംശയം ഉയര്ത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യന് സൈന്യത്തിന്റെ മുഴുവന് ശ്രദ്ധയും നുഴഞ്ഞ് കയറ്റത്തിലേക്കോ മുഴവന് സമയ യുദ്ധത്തിലേക്കോ തിരിയുമ്പോഴോ മാത്രമേ മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും മികവിനെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനാകൂ. യുദ്ധകാലത്ത് മാത്രമേ ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രാധാന്യവും പരസ്പരാശ്രിതത്വവും ഏറ്റവും നന്നായി മനസിലാക്കാനാകൂ നുഴഞ്ഞ് കയറ്റ വേളയില് അത് സാധ്യമല്ല.
യുദ്ധത്തിന് ഏറെ ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണെന്ന നിഗമനങ്ങളിലേക്കാണ് മേല് സൂചിപ്പിച്ച വസ്തുതകള് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുക. കാര്യക്ഷമമായ ചെലവും ഉറപ്പാക്കുക. ഇവിടെ ഒരു വടംവലി ആവശ്യമില്ല. നിര്മ്മാണപരമായ ഒരു സഹകരണമാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം.
എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി അഭികാമ്യമായ യുദ്ധങ്ങള് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യന് നിര്മ്മിതത്വത്തെ യുദ്ധം വിലയിരുത്തും.
