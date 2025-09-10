നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?
ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള നേപ്പാളിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ സ്ഥാനവും ചരിത്രവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, വിദേശ താത്പര്യങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. പ്രൊഫസർ അനുഷ്മാൻ ബെഹര സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നു.
Published : September 10, 2025 at 9:10 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറിയ പ്രതിഷേധം ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയാണ്. പ്രക്ഷോഭം ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ്മ ഒലിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോള് നേപ്പാളിൽ നടക്കുന്ന ജെൻസി പ്രക്ഷോഭം.
സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 19 പ്രതിഷേധക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പാർലമെൻ്റ്, സുപ്രീം കോടതി തുടങ്ങിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയായി. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് നേപ്പാളിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം പിന്നീട് രാജ്യവ്യാപകമായി ആഭ്യന്തര കലാപമായി ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു.
2025 സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. പ്രധാന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിരോധിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വിവാദ തീരുമാനമായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിനും പിന്നീടുണ്ടായ കലാപത്തിനും കാരണമായത്.
നേപ്പാളിനെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ കത്തിച്ച ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണമെന്ത്? ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമോ? നേതാക്കളില്ലാത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് പിന്നിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് നേപ്പാള് ജെൻസി കലാപം ആഗോളതലത്തിൽ ഉയർത്തുന്നത്.
നേപ്പാള് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട വിവാദ തീരുമാനം
സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പിന്തുണയോടെ ഓഗസ്റ്റ് 17ന് നേപ്പാള് സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ടെക് കമ്പനികൾ നേപ്പാളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും പ്രാദേശിക നികുതി പാലിക്കണമെന്നും എന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. തുടർന്ന് സർക്കാരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികളുടേതുള്പ്പെടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് രാജ്യത്ത് റദ്ദാക്കി. സൈബർ നിയന്ത്രണമായി സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്ന് കയറ്റമായി രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങള് കണക്കാക്കി.
ആശയവിനിമയത്തിനും, ഉപജീവന മാർഗത്തിനുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആശ്രയിച്ച നേപ്പാളിലെ യുവജനങ്ങള്ക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കള് സംഘടിതമായി തെരുവിലേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്നു. നേപ്പാളിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധങ്ങള് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും യുവജന പ്രക്ഷോഭം പിന്നീട് ആഭ്യന്തര കലാപമായി മാറിയിരുന്നു.
ശ്രീലങ്കയിൽ, സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കിടയിൽ രാജപക്സെ ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ യുവജന പ്രതിഷേധങ്ങൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളെയും അഴിമതി ആരോപണത്തെയും തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങള് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം ആഗോള ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റിയ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളായിരുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ യുവാക്കൾ നയിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണമാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതോടെ ഉരുത്തിരിയുന്നത്. ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തരംഗത്തിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുവോ?
വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെ സമാന സംഭവങ്ങള്
ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയ യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെയും വ്യത്യസ്തമായ ദേശീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ സമാനമായ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ കടം, അഴിമതി, ഇന്ധനക്ഷാമം എന്നിങ്ങനെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. തുടർന്ന് സംഘർഷങ്ങള് പ്രസിഡൻ്റ് രാജപക്സെയുടെ രാജിയിൽ കലാശിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശിലാകട്ടെ സംവരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അതൃപ്തി ഒരു വലിയ കാരണമായി. ഡിജിറ്റൽ ആക്ടിവിസം സംഘടിത കലാപങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ അമേരിക്ക, ചൈന, യുഎസ് തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുടെ പങ്കുണ്ടെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇതുവരെ വിദേശ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും, കലാപങ്ങളൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടതായി കാണാൻ കഴിയില്ല.
പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ സംഘടിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങിയതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും വേഗതയും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണവിരുദ്ധതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനം സൃഷ്ടിച്ച തീപ്പൊരി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധത്തീ അണച്ചാലും വർഷങ്ങളോളം ഇത് പുകഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഈ പ്രതിഷേധങ്ങള് നിഷ്കളങ്കമായുണ്ടായ ഒന്നായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും വിദേശ ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യമായിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നേപ്പാളിൻ്റെ സംഘർഷം ആന്തരിക പ്രേരിതമാണെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള നേപ്പാളിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ സ്ഥാനവും ചരിത്രവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, വിദേശ താത്പര്യങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.
നേപ്പാളിലെ യുവജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഊർജമേകുന്ന ഘടകം
നേപ്പാളിൽ 2015ൽ പുതിയ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം, ജനാധിപത്യ ഏകീകരണത്തിലും മികച്ച ഭരണത്തിനുമുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നിരന്തരം തകർന്നുവെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. നേപ്പാളിലെ ഉറച്ച രാഷ്ട്രീയം വരേണ്യവർഗത്തിന് കടുത്ത നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ആവർത്തിച്ച് സഖ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത കെപി ശർമ്മ ഒലി, ഷേർ ബഹാദൂർ ദ്യൂബ, പ്രചണ്ഡ എന്നിവരുടെ ചെറിയ വൃത്തത്തിലേക്ക് അധികാരം ഒരുങ്ങി. ഈ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത വ്യാപകമായ പൊതു അപകർഷതാബോധത്തിന് കാരണമായി.
ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ വികാരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. ഈ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ വളർന്ന യുവ നേപ്പാള് പൗരന്മാർ കടുത്ത നിരാശയിലായി. യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ കുത്തനെ ഉയർന്നതും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സർക്കാരിന് അത് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ വന്നതും നിരാശകൾ തിളച്ചുമറിയുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തി. 2024-ൽ മാത്രം, 7,41,000-ത്തിലധികം യുവാക്കള് വിദേശത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ തേടിപ്പോയി. 30 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇത് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കണക്കാണ്.
വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പണമയയ്ക്കൽ ദേശീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യത്ത് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് വിദേശ തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള ശ്രമമായും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി സർക്കാരിന് ബന്ധമില്ലെന്ന ധാരണയോടൊപ്പം യുവാക്കളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രതിഷേധങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാന പരാതി അഴിമതിയാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ ബിസിനസ് താത്പര്യങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതകള് വർധിപ്പിച്ചു. പൊഖാറ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമീപകാല അന്വേഷണത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. ഒലിയുടെ സർക്കാർ അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്ത സംവിധാനങ്ങൾ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു. അത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പൊതുജനരോഷം വർധിപ്പിച്ചു.
യുവാക്കൾ നയിക്കുന്ന, ഡിജിറ്റൽ പ്രതിഷേധം
നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത യുവാക്കളുടെ പ്രധാന പങ്കാണ്. അവർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും ജനക്കൂട്ടത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. മുൻകാല പ്രതിഷേധ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധ മാതൃകയാണിത്. യൂണിയനുകൾ, പാർട്ടി കേഡർമാർ, മത സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പ്രേരണകളില്ലാതെയുള്ള പ്രതിഷേധം. ഈ സംഘടിക്കലിന് നേതാക്കളില്ല.
യുവജനങ്ങളുടെ സംഘടിക്കൽ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിനും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനും വരെ കാരണമാകുന്നു. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളെ തകർക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് നിഷേധിക്കാനാവാത്തതാണ്. അക്രമാസക്തമായ തെരുവ് പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരുകളെ താഴെയിറക്കുന്ന "ആൾക്കൂട്ട മാനസികാവസ്ഥ" ജനാധിപത്യ പ്രതിരോധശേഷിയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രതിഷേധം ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണെങ്കിലും പൊതു സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതും അക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതും അടക്കമുള്ള പൗരന്മാരുടെ അനുസരണക്കേട് ജനാധിപത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്.
നേപ്പാളിൻ്റെ ദുർബലമായ ജനാധിപത്യ ഭാവി
ശ്രീലങ്കയിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും സമീപകാല സംഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം നേപ്പാളിലെ യുവാക്കൾ നയിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ, ദക്ഷിണേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള ജനാധിപത്യ ഭാവിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്, വരേണ്യവർഗത്തിന് സർക്കാരിന് മേലുള്ള ആധിപത്യം, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ തകർച്ച എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു.
യുവജനങ്ങളുടെ ഈ തരംഗത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്. നേപ്പാൾ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക്, ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിലവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങള് ഇടയാക്കും. ഈ പ്രതിസന്ധിയിലെ യഥാർഥ ഇര ജനാധിപത്യമാണെന്നുള്ളത് ഉന്നതരും യുവ പ്രതിഷേധക്കാരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
