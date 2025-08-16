ചഞ്ചൽ മുഖർജി
ന്യൂഡൽഹി: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഐപി അധിഷ്ഠിത സിസിടിവികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. യാത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്നവർ എന്നിവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഐപി സിസിടിവിയിലൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തൽസമയ വിവരങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് ഉടനടി അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കും. രാജ്യത്തെ റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകളില് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് വര്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രകാരം നിർദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വേഗത്തില് എത്തിക്കാനും കാര്യങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ സംവിധാനം വഴി സാധിക്കും.
പഴയ സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങളെക്കാൾ ഐപി അധിഷ്ഠിത സിസിടിവികൾ പൂർണമായും എഐ നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ സ്റ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉടനടി അധികൃതരിൽ എത്തും. അപകടങ്ങളോ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളോ പോലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വഴി വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സമയബന്ധിതമായി സഹായം നൽകാനും സാധിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ആധുനിക വീഡിയോ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയാണെന്ന് ആർവിഎൻഎൽ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ പ്രദീപ് ഗൗർ പറഞ്ഞു. ഐപി അധിഷ്ഠിത സിസിടിവികൾ ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സുരക്ഷിതവും മികച്ചതുമായ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവാണിതെന്നും പ്രദീപ് ഗൗർ അറിയിച്ചു.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആറ് ഡിവിഷനുകളിലായി 484 സ്റ്റേഷനുകളിൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്, വീഡിയോ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള ഐപി അധിഷ്ഠിത സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഡി, ഇ ക്യാറ്റഗറിയിലുള്ള 441 സ്റ്റേഷനുകളിലും എ, ബി, സി ക്യാറ്റഗറിയിലുള്ള 43 സ്റ്റേഷനുകളിലും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ ആർഡിഎസ്ഒ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുസൃതമായി വീഡിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, വീഡിയോ അനലിസ്റ്റിക്സ്, ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയും വിപുലമാകും.
എന്താണ് ഐപി അധിഷ്ഠിത ക്യാമറകൾ?
ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളിനെയാണ് ഐപി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇതിലുമുള്ളത്. ഒരു ഐപി അധിഷ്ഠിത സിസിടിവി സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ക്യാമറയും അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വന്തം ഐപി വിലാസമുള്ള ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയാണ്. അനലോഗ് കോക്സിയൽ കേബിളുകൾ വഴിയല്ലാതെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ (LAN/WAN/ഇൻ്റർനെറ്റ്) ഡിജിറ്റലായി വീഡിയോ ഡാറ്റകൾ ശേഖരിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചും നെറ്റ്വർക്ക് വഴി എവിടെ നിന്നും നിരീക്ഷിക്കാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ആർവിഎൻഎൽ വക്താവ് അനിൽ കുമാർ സക്സേന പറയുന്നു.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോയാണ് ഇത് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത്. ഫുൾ HD (1080p), 4MP, 4K ക്വാളിറ്റികളില് വീഡിയോ ലഭ്യമാകും. ഡിജിറ്റൽ സൂമും വൈഡ്- ഏരിയ കവറേജും ഉണ്ട്. ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനും PTZ (പാൻ-ടിൽറ്റ്-സൂം) ശേഷിയും ഉള്ളതിനാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് കുറച്ച് ക്യാമറകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ഒരു കൺട്രോൾ റൂമിൽ തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും.
വീഡിയോ അനലിസ്റ്റിക്സും എഐ സവിശേഷതകളും
ആളുകളെ തിരിച്ചറിയൽ, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം അറിയാൻ, അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ, ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത്. റിമോട്ട് വഴി അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് എവിടെ നിന്നും തത്സമയ വിവരങ്ങൾ കാണാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അനിൽ കുമാർ സക്സേന വിശദീകരിച്ചു.
