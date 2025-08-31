ഓഗസ്റ്റില് ഒരു ദിവസം ഒന്നരമണിക്കൂര് മഴ നിര്ത്താതെ പെയ്തതോടെ ഗുരുഗ്രാമിലെ റോഡുകള് പുഴകളായി. നഗരത്തില് അതോടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി. ഇതേ മഴക്കാലത്ത് വാരണസിയിലും കാര്യങ്ങള് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ചരിത്രപരമായ ഘട്ടുകളെയെല്ലാം മഴ വെള്ളം വിഴുങ്ങി. ദൈനംദിന ജീവിതം താറുമാറായി. ഇന്ത്യന് നഗരങ്ങള്ക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്താണ് കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ നേര്ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. നിരന്തരമുള്ള വര്ഷപാതം നഗരത്തിലെ പാതകളടക്കമുള്ള നിര്മ്മിതികള് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് നേരിടാന് നമ്മുടെ നഗരങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ലെന്നതാണ് ഏറെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം.
ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടനയുടെ എന്ജിനുകളാണ് നഗരങ്ങള്. ജനസംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും നഗരങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനവും നഗരങ്ങളില് നിന്നുമാണ്. എങ്കിലും മിക്ക നഗരങ്ങളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങള് നേരിടാന് യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് വളര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ ദൃശ്യമായിക്കഴിഞ്ഞു. നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങള് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് വര്ദ്ധിച്ചതായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പറയുന്നു. ഗുരുഗ്രാമിലെ ടെക് ഹബ്ബുകള്, താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തുള്ള താമസയിടങ്ങള്, ബെംഗളുരുവിലെയും ചെന്നെയിലെയും നഗരങ്ങളിലങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള നീര്ത്തടങ്ങള് തുടങ്ങിയവ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത മേഖലയാണ്. നഗരവികസനമുണ്ടാകുമ്പോള് സ്വഭാവികമായും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഇടങ്ങളെയും മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളികളെയും നാം അവഗണിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം. ചെറുതും വലുതുമായ മഴ നിത്യ സംഭവങ്ങളാകുന്നുവെന്നാണഅ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നല്കുന്ന സൂചന. അടിയന്തര നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാത്ത പക്ഷം കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും മനുഷ്യരുടെ പലായനവും പൊതുജീവിതം തടസപ്പെടലും വര്ദ്ധിക്കും.
ഭരണ സംവിധാനങ്ങള് ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാനാകാതെ കുഴങ്ങുകയാണ്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങള്ക്ക് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയുമുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ കാലഹരണപ്പെട്ട അഴുക്കുചാല് സംവിധാനങ്ങളും മനുഷ്യവിഭവശേഷിയുടെ അപര്യാപ്തതും പ്രശ്നം കടുപ്പിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലെ മെല്ലപ്പോക്കും നഗര, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രഅധികൃതര് തമ്മിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത പ്രശ്നങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹാരം സങ്കീര്ണമാക്കുന്നു. പല നഗരങ്ങള്ക്കും തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല. അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അപ്ഗ്രഡേഷനും മന്ദഗതിയിലാണ്. ഇതെല്ലാം നഗരജനതയെ വെള്ളക്കെട്ടില് മുക്കുന്നു.
ഇവിടെയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാകുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് മൂലധനവും സാങ്കേതികതയും പ്രവര്ത്തന വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ഉള്ളവരുമുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള് നടപ്പാക്കാനാകും. വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങും വിധമുള്ള തറയോടുകളും മറ്റുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നീര്ത്തടങ്ങള് സ്വഭാവികമായി വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നവയാണ്. ജലസംഭരണികളിലേക്ക് വെള്ളം ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഹരിത ഇടങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെയും വെള്ളക്കെട്ടുകള് പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ്. ഒപ്പം ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം കൂട്ടാനും ഇവ സഹായകമാകും. ഇതിനായി നല്ല നിക്ഷേപവും ദീര്ഘ കാല പരിചരണവും ആവശ്യമാണ്. സ്വകാര്യ നിര്മ്മാണ കമ്പനികള്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ കമ്പനികള് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില് സഹായിക്കാനാകും.
നാഗ്പൂരില് നഗരസഭയും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ചേര്ന്ന് 51 മഴവെള്ളക്കുഴികളാണ് സിമന്റ് റോഡുകളില് തീര്ത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണത്തില് പരിമിതമെങ്കിലും ഈ സ്വകാര്യ-പൊതു പങ്കാളിത്ത ഉദ്യമം വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിന് ഏറെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.
സാങ്കേതികതയിലൂടെ ഇതിനെ കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും. തത്സമയ വെള്ളപ്പൊക്ക നിര്ണയം, സെന്സര് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജലമൊഴുക്കല് നിരീക്ഷണം, എഐ സഹായത്തോടെയുള്ള മഴ പ്രവചനം എന്നിവയെല്ലാം മിക്കയിടത്തും വേണ്ട വിധം പ്രയോജപ്പെടു്തുന്നില്ല. ഹൈദരാബാദില് വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത മേഖലകള് കണ്ടെത്താന് ഡ്രോണ് സര്വേ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും അഴുക്കുചാല് സംവിധാനം ഫലപ്രദമല്ല. സ്വകാര്യ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകും. ഡേറ്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാരിനെ സഹായിക്കാന് ഇവയ്ക്കാകും.
സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള്ക്കും സാങ്കേതിക കമ്പനികള്ക്കും ഐഒടി സെന്സറുകള് അഴുക്കുചാല് ശൃംഖലയില് സ്ഥാപിക്കാനാകും. എഐ സാങ്കേതികതയോടെ നാശനഷ്ടങ്ങള് കുറയ്ക്കാനാകും. പൂനെയില് സ്വകാര്യ സാങ്കേതിക കമ്പനി സെന്സര് സംവിധാനമുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് തിരിച്ചറിയല് ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തത്സമയ വിവരങ്ങള് അധികൃതര്ക്ക് നല്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ പമ്പിങ് നടത്തി പ്രാദേശിക വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാന് സാധിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തികമാണ് അടുത്ത വിഷയം. അതിന് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂല അടിസ്ഥാന സൗക്യങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് ഫണ്ടുകള് പരിമിതമാണ്.ഹരിത ബോണ്ടുകള്, കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളി ഇന്ഷ്വറന്സ്, പിപിപി തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ഫണ്ട് പ്രശ്നം മറികടക്കാനാകും. ഇത് വഴി അഴുക്കുചാല് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ജല സംഭരണികളെ വീണ്ടെടുക്കാനുമാകും. ആഗോളതലത്തില് കാലാവസ്ഥ അനുകൂല അടിസ്ഥാന സൗകര്യ രംഗത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഡോളറില് നിന്ന് നാല് ഡോളര് ലാഭിക്കാനാകുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. ഇത് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്ത്യയില് ഹരിത ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയില് 2023 ഫെബ്രുവരിയില് 2100 കോടി ഡോളറിന്റെ പങ്കാളിത്തം സ്വകാര്യമേഖലയില് നിന്നായിരുന്നു. അതായത് 84 ശതമാനം.നഗരസഭകള് ഈ രംഗത്തെ സാധ്യതകള് ഉപയോഗിക്കു്നു. വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹാര പദ്ധതികള്ക്കായി 400 കോടി രൂപ ഇത്തരത്തില് സമാഹരിക്കാനാണഅ നാസിക് നഗര സഭ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ചിഞ്ച് വാഡ് നഗരസഭ 200 കോടിയും. ഇത് സാധാരണയുള്ളതിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
235.54 ഡോളറിന്റെ ഒഡിഷ സംയോജിത ജലസേനച പദ്ധതിയിലേക്ക് 132-241 ദശലക്ഷം ഡോളര് വരെ ഇത്തരത്തില് കണ്ടെത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പിപിപിയിലുടെ സ്വകാര്യ ധനം കണ്ടെത്താനാകും. ഉദാഹരണത്തിന് രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ കോര്പ്പറേഷന് ആക്സിസ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് 5000 ലക്ഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വായ്പ നല്കുന്നു.
എങ്കിലും നിക്ഷേപം മാത്രം മതിയാകുന്നില്ല. സ്വകാര്യ സംരംഭകര് സമൂഹവുമായി ചേര്ന്ന് ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കമ്പനികള്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും വിതരണ ശൃംഖലയിലും പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും നിഷിപ്ത താത്പര്യങ്ങളുണ്ട്. മുംബൈയില് പല ചെറുകിട കമ്പനികളും വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹാരത്തിന് രംഗത്തുണ്ട്.
തടസങ്ങള് മാറുന്നില്ല
നയങ്ങളിലെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്, വലിയ ചെലവ് തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. പല കമ്പനികള്ക്കും വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികള് കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനാകുന്നില്ല.ഇത് അവരുടെ പ്രവര്ത്തനത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് ദേശീയ ചട്ടങ്ങള് വേണം
പാഠം കൃത്യമാണ്
ഇന്ത്യന് നഗരങ്ങള്ക്ക് ഇനി കാത്തിരിക്കാനാകില്ല. ഗുരുഗ്രാം, വാരണസി, തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് മഴക്കാലം വലിയ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് നല്കുന്നത്. നഗര വെള്ളക്കെട്ട് ഭീഷണി ചെറുതല്ല ഇത് വര്ത്തമാനകാല യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്. നഗര പുനരുത്ഥാരണം ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനമല്ല. ഇത് തുടരേണ്ടതു്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്കും മാനവിക സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് അവരുടെ മൂലധനവും സാങ്കേതികതയു മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് സുസ്ഥിര നഗരങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാക്കളാകാനാകും. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നഗരങ്ങള് കാലാവസ്ഥ അനുകൂല അടിസ്ഥാന സൗക്യങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
