മോദി - ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ നയതന്ത്ര പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് സാധ്യത; ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും: കെ പി ഫാബിയാൻ

റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിന് അമേരിക്ക ചുമത്തിയ പിഴ അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും കെ.പി. ഫാബിയാൻ. ചൈന, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു.

Narendra Modi Donald Trump India foreign policy US China trade relations K P Fabian interview
കെ പി ഫാബിയാൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 5:17 PM IST

പർവീസ് കെ

എറണാകുളം: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ വ്യാപാര-നയതന്ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് മുൻ അംബാസഡറും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ദ്ധനുമായ കെ പി ഫാബിയാൻ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

യു എസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതികൾ (countervailing duties) നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈന, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ, അമേരിക്കയ്ക്ക് പകരമാവില്ല ഈ രാജ്യങ്ങളൊന്നും എന്നും ഫാബിയാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കയുമായുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. വാഷിങ്ടണുമായുളഅള പ്രശ്നങ്ങൾ നയതന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും, ഇതിനായി വിദേശനയ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കാൻ വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഒരു ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഫാബിയാൻ നിർദേശിച്ചു.

റഷ്യയിൽനിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും പിഴചുങ്കം ചുമത്തിയതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. അമേരിക്കതന്നെ റഷ്യയിൽനിന്ന് പല അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടും. വാഷിങ്ടണുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നയതന്ത്ര ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹരിക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തെ നയിക്കാൻ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന ഒരു ഉപദേശകസമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് കെ പി ഫാബിയാൻ നിർദേശിച്ചു.

പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശം മോദി അവഗണിച്ചത്

ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധങ്ങൾ വഷളായതിന് കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ട്രംപിൻ്റെ മനസിൽ വ്യക്തിപരമായ നയതന്ത്രമാണ് ഉള്ളത്. സെപ്റ്റംബറിൽ യുഎസ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിക്കാനെത്തുമ്പോൾ മോദി ട്രംപിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഫാബിയൻ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ട്രംപുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമലാ ഹാരിസിൻ്റെ ജനപ്രീതി വർധിച്ചതോടെ അത് ഒഴിവാക്കി. ഇത് മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ട്രംപ് മോദിയോടുള്ള ദേഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച അമേരിക്കയിലോ സൗദിയിലോ വച്ച് നടത്തണമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശം മോദി ഒറ്റയടിക്ക് നിഷേധിച്ചതും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ആലോചിച്ച് മറുപടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നെന്നും ഫാബിയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തിയത് അമേരിക്കയുടെ നിർദേശപ്രകാരം

പാകിസ്ഥാനെതിരായ സൈനിക നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മധ്യസ്ഥത ഇല്ലെന്ന കാര്യം ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ മധ്യസ്ഥത ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മധ്യസ്ഥത നടക്കുകയുള്ളൂ. പാകിസ്ഥാൻ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തലിന് സന്നദ്ധത അറിയിക്കാൻ അമേരിക്ക നിർദേശിച്ചു.

തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറാണെന്ന് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ പറയട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ ഡിജിഎംഒ മെയ് 10ന് വൈകുന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഡിജിഎംഒയെ ഫോൺ ചെയ്ത് വെടിനിർത്തൽ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. ഈ സമയത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് പ്രസ്താവന ഇറക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും അത് ചെയ്തില്ല. ട്രംപ് ഇത് തനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരമായി കണ്ട് വെടിനിർത്തൽ ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയും മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനെ വെടിനിർത്തലിന് നിർബന്ധിച്ചത് നല്ല കാര്യമായിരുന്നെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അമേരിക്കയോട് നന്ദി കാണിക്കാമായിരുന്നെന്നും ഫാബിയൻ പറഞ്ഞു. നയതന്ത്രപരമായി മോദിക്ക് ട്രംപിനെ വിളിച്ച് നന്ദി അറിയിക്കാമായിരുന്നു. പകരം വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമേരിക്കയ്ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത് അനാവശ്യമായി ട്രംപിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു.

വിദേശനയം: ട്രംപോളജി പഠിക്കണം

ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യുക്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതാണെന്നും ഇന്ത്യ 'ട്രംപോളജി' പഠിക്കണമെന്നും ഫാബിയൻ നിർദേശിച്ചു. അമേരിക്കയ്ക്ക് ബദലായി ചൈനയെയോ ജപ്പാനെയോ റഷ്യയെയോ കാണാൻ കഴിയില്ല. ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും ബദൽ മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നല്ലതാണെങ്കിലും അമേരിക്കയുമായി നല്ല ബന്ധം ആവശ്യമാണ്. 'അമേരിക്കയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യണം, കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും' എന്നൊരു പ്രയോഗവും അദ്ദേഹം നടത്തി.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലെ മോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തെത്തുടർന്ന് ഇറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ അമേരിക്കയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാചകംപോലുമില്ല. അമേരിക്ക തയ്യാറാക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടതായി ഇതിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാമെന്നും ഫാബിയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് പോകാനും പുതിയൊരു ലോകക്രമം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയില്ല. ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി നേരെ പോയത് പാകിസ്ഥാനിലേക്കാണ്. അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെപ്പോലും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അമേരിക്കയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചൈന സന്ദർശനം നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ കൂട്ടുകെട്ട് അമേരിക്കയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകുമെന്ന അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. ചൈനയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ ചൈന കാര്യമായ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് സാധ്യതയില്ല.

ചൈന ഇന്ത്യയെ ഒരു 'യങ് സിസ്റ്റർ' ആയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇളയ സഹോദരി മൂത്ത സഹോദരിയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നുമാണ് അവരുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ചൈനയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം സങ്കീർണവും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. 2014-ൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മോദി അദ്ദേഹത്തെ ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു. 2018-ൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നടന്ന അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിയും ബന്ധം ദൃഢമാക്കി. എന്നാൽ 2020-ലെ ഗൽവാൻ താഴ്വരയിലെ സംഘർഷം ഈ ബന്ധത്തിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കി. വ്യാപാരത്തിലും ഇന്ത്യ വലിയ വ്യാപാരക്കമ്മി നേരിടുന്നുണ്ട്.

ഇറക്കുമതി തീരുവ

ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ 50 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ അധികകാലം നിലനിൽക്കാൻ ഇടയില്ല. ഈ പ്രശ്നം വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റു ബന്ധങ്ങളെയും ബാധിക്കും. അമേരിക്കയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്ത്രപരമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹരിക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിനെ നിയമിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ടീമിൻ്റെ ശിപാർശകൾ പരസ്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കെ പി ഫാബിയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

