നിരവധി ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങള് കാര്ബണ് വിപണിയിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട്. 2025ഓടെ നിര്ണായക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണിത്. ഈ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് സങ്കീര്ണ സാമ്പത്തിക, ഊര്ജ്ജ, കാലാവസ്ഥ നയങ്ങള് പരുവപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കാര്ബണ് വിപണികളെ സാധാരണയായി ബഹിര്ഗമന വാണിജ്യ സംവിധാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയാണ് കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് നിയന്ത്രകരായി വര്ത്തിക്കുന്നത്. അനുവദനീയമായ കാര്ബണിനെ വിപണനം ചെയ്യാനായി സജ്ജമായിക്കിയുള്ള വിപണിയാണിത്. ഓരോന്നിനും ഒരു മെട്രിക് ടണ് കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡോ തത്തുല്യ ഹരിത ഗേഹ വാതകങ്ങളോ പുറന്തള്ളാന് അനുമതി നല്കുന്നു.
ഈ ക്രെഡിറ്റുകളാണ് കാര്ബണ് വിപണിയുടെ മൗലിക വിപണന യൂണിറ്റ്. ഈ സംവിധാനം ക്യാപ് ആന്ഡ് ട്രേഡ് തത്വത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. അനുവദനീയമായ കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് ഒരു കേന്ദ്ര അധികൃതര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഓോ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവര് പുറന്തള്ളുന്ന കാര്ബണിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റുകള് നല്കും. കുറഞ്ഞ അളവില് കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അധികമായി കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റുകള് അവര്ക്ക് അനുവദനീയഅളവില് കൂടുതല് കാര്ബണ് പുറന്തള്ളുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വില്ക്കാം. ഇിലൂടെ അവര്ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. ചെലവ് കുറഞ്ഞ കാര്ബണ് പുറന്തള്ളലിനുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണിത്.
ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന ഭൂമികയിലാണ് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മില് ഉഭയകക്ഷി കാര്ബണ് വാണിജ്യത്തിനുള്ള കരാറിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജപ്പാന് സന്ദര്ശന വേളയിലാണ് സംയുക്ത ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനത്തിന് ഔദ്യോഗിക രൂപമാക്കിയത്. ഈ ചട്ടക്കൂട് പാരിസ് ഉടമ്പടിയിലെ അനുച്ഛേദം 6.2 പ്രകാരംമു്ള കാര്ബണ് ക്രെഡിറ്റ് വാണിജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ഇന്ത്യയിലെ കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറഞ്ഞ പദ്ധതികളില് ജപ്പാന്റെ നിക്ഷേപവും മുന്തിയ സാങ്കേതികതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് കരാര്. ഈ പദ്ധതികള് വരുന്നതോടെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കാര്ബണ് പുറന്തള്ളലിന്റെ ക്രെഡിറ്റുകള് നേടാനാകും. ഇത് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും തങ്ങളുടെ കാലാവസ് ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടാന് സഹായിക്കും. ഈ പങ്കാിത്തം ഇന്ത്യയുടെ ഹിതചോര്ജ്ജത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് ഊര്ജ്ജം പകരും. ഒപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കാലാവസ്ഥ സഹകരണം ദൃഢമാക്കും.
നല്ല നാളെയ്ക്കായി ഹരിതോര്ജ്ജം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള ഇന്തോ ജപ്പാന് സഹകരണത്തിനാണ് ധാരണ ആയിരിക്കുന്നത്. സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ഈ പങ്കാളിത്ത പ്രതിബദ്ധത സഹായകമാകും.
ജപ്പാനാണ് പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.കുറഞ്ഞ കാര്ബണ് പുറന്തള്ളില് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്ക്ക് താങ്ങാകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പഴയ പദ്ധതിയില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജെസിഎമ്മില് ഇ്ത്യയും ജപ്പാനും പരസ്പരം പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കും. കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയ്ക്കലിലൂടെ കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്ര് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും പ്രയോജനകരമാകും വിധം പങ്കിടും.
ജെസിഎം ജപ്പാനില് നിന്ന് നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാങ്കേതികതയും മാറ്റം ചെയ്യും. ഇത് ആഭ്യന്തര പാരിസ്ഥിതിതിക സംവിധാന്തതിന് പിന്തുണ നല്കും. സാങ്കേതികതയെ പ്രാദേശിക വത്ക്കരിക്കും. ഹരിതോര്ജ്ജത്തിനായി ഉയര്ന്ന സാങ്കേതികത വികസിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടാന് അടിസ്ഥാന ഫണ്ടിങും സാങ്കേതിക സഹായവും ഇതുറപ്പാക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കാര്ബണ് സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് മാറാനാകും. . ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള കാര്ബണ് ക്രെ
ഡിറ്റ് പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ നാഷണലി ഡിറ്റന്മൈന്ഡ് കോണ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബാധിക്കുന്നില്ല.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കാര്ബണ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡിന് ഇതൊരു മാതൃകയാണ്. നമ്മുടെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഈനിയമങ്ങള്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സമാന കരാറുകളിലേര്പ്പെടുകയും ചെയ്യും.
വര്ഷങ്ങള് നീണ്ട ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവിലാണ് 2021 നവംബറില് ഗ്ലാസ്ഗോയില് നടന്ന കോപ് കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയില് ആഗോള കാര്ബണ് വിപണിക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്കിയത്. രണ്ട് സുപ്രധാന കരാറുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
- ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം; പൊതു സ്വകാര്യ മേഖകള്ക്കായി രാജ്യാന്തര മേല് നോട്ട സമിതി
- ഒരു ഉഭയകക്ഷി സംവിധാനം; ഇത് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പരസ്പരം കാര്ബണ് ട്രേഡിങിനെ സഹായിക്കുന്നു.
ആറാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരമുള്ള ചട്ടക്കൂടുകള് മുന്പോട്ടുള്ള മാറ്റത്തില് ഒരു ചുവട് വയ്പാണ്. രാജ്യങ്ങള്ക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനികള്ക്കും ശക്തമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു. ഒപ്പം കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയ്ക്കുന്ന സാങ്കേതികത വികസിപ്പിക്കാന് നിക്ഷേപവും നടത്തു്നു. യാന്ത്രിക കാര്ബണ് പിടിച്ചെടുക്കലും കരുതലും സംവിധാനംപോലുള്ളവ ആവിഷ്ക്കരിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. ഒപ്പം പ്രകൃത്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികായ വനവത്ക്കരണവും പുനര് വനത്ക്കരണവും പോലുള്ളവ നടപ്പാക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരം പദ്ധികള് സാമ്പത്തികമായി കൂടുതല് സഹായകമാകുന്നു. ഇത് അവയുടെ നടപ്പാക്കലിനും വേഗം കൂട്ടുന്നു.
2024 ബകു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിലാണ് ദീര്ഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന കാര്ബണ് വിപണി നിയമങ്ങള് ഒപ്പു വച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി നടന്ന സങ്കീര്ണ ചര്ച്ചകള്ക്കും അവസാനമായി. പാരിസ് കരാര് പ്രകാരമാണ് ഈ നിയമങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2021 ജൂലൈയിലാണ് ചൈന ഈ രംഗത്ത് തങ്ങളുടെ പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പദ്ധതിയില് 2,225 പ്രധാന കമ്പനികള് പങ്കാളികളാണ്. രാജ്യത്തെ കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണക്കാര് വൈദ്യുതി നിര്മ്മാണ മേഖലയാണ്. ഈ രംഗത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്നത്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്ബണ് വിപണി എന്ന നിലയില് 20260ഓടെ കാര്ബണ് ന്യൂട്രല് പദവിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം.
യൂറോപ്യന് യൂണിയന് ഈ പദ്ധതി 2005ല് തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തെ ആദ്യ ഏറ്റവും വലിയ കാര്ണ് വിപണിയാണിത്. ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് വിശ്വാസ്യത പകരുന്ന നടപടിയാണ് കാര്ബണ് വിപണിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചുവട് വയ്പ്.