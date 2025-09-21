യുഎസ് താരിഫും വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകളും; ഇന്ത്യൻ കാർഷിക വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
അമേരിക്കയുടെ താരിഫ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക വിപണിയെ യുഎസ് താരിഫ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫ പി പുരുഷോത്തമൻ വിലയിരുത്തുന്നു.
Published : September 21, 2025 at 3:07 PM IST
ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം നാളെ അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. കരാർ അന്തിമമാക്കുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും 2025 ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
യുഎസിൽ നിന്നുള്ള 12 അംഗ വ്യാപാര പ്രതിനിധി സംഘം 2025 സെപ്തംബർ 11ന് ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിച്ച് പിയൂഷ് ഗോയലിനെ കണ്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ചർച്ചകള്ക്ക് വീണ്ടും ചൂടുപിടിച്ചത്. പാതിവഴിയിൽ നിലച്ച യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള ദീർഘകാലമായി എഫ്ടിഎ ചർച്ചകളും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇതും അന്തിമമാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ താരിഫ് ഭീഷണി കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പുതിയ തീരുമാനങ്ങള് ആഗോള വിപണിയെ വലിയ തോതിൽ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക വിപണിയിൽ പുതിയ നയങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രതിഫലനങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഫ പി പുരുഷോത്തമൻ.
കാർഷിക താരിഫുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ
ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങള് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. കാർഷിക ഇറക്കുമതിക്ക്, ഇന്ത്യ തീരുവ കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പരസ്പര താരിഫുകൾക്ക് കീഴിൽ, യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയ്ക്ക് യുഎസ് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2024ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും യുഎസിലേക്കുള്ള കാർഷിക കയറ്റുമതിയുടെ മൂല്യം 5.7 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു. ചെമ്മീന് 2.2 ബില്യൺ ഡോളറും, ബസുമതിയും ബസുമതി ഇതര അരിയും 386 മില്യൺ ഡോളറും, തേൻ 141.3 മില്യൺ ഡോളറും, പച്ചക്കറി 399.2 മില്യൺ ഡോളറും, സൈലിയം 148.4 മില്യൺ ഡോളറും, ആവണക്കെണ്ണ 106.2 മില്യൺ ഡോളറും, കുരുമുളക് 180 മില്യൺ ഡോളറും ആയിരുന്നു. ഇവയായിരുന്നു ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നതും.
കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ 1.9 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ 865.6 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ബദാം, 24.5 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വാൽനട്ട്, 130 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ബ്രസീൽ നട്സ് (ബ്രസീൽ നട്സ് ബെർത്തോലെറ്റിയ എക്സൽസയുടെ വിത്തുകളാണ്), 129.6 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പിസ്ത, 439.5 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ എഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ, 38.1 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ആപ്പിൾ, 64.5 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതി
2024ൽ, ഇന്ത്യ ആകെ 38.3 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. ഇതിൽ ആറ് ശതമാനം അമേരിക്കയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ, ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതിയിൽ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ളത് എട്ട് ശതമാനവുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം, അമേരിക്കയാകട്ടെ ആകെ 222 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിഹിതം രണ്ട് ശതമാനമാണ്.
കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഇറക്കുമതിയിലെ വ്യത്യാസം വലുതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക ഇറക്കുമതിയിൽ യുഎസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് അമേരിക്കയിലേക്കാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ താരിഫ് വർധനവ് ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
യുഎസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറക്കുമതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് പ്രധാനമല്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്ക തങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട ഉത്പന്നങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ചെമ്മീൻ, പ്രകൃതിദത്ത തേൻ, ബേക്കറി ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അമേരിക്ക ഇതിനകം 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ, ഈ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
അതേസമയം അമേരിക്കയുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗണ്യമായ പങ്കുള്ള ചില ഉത്പന്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി അമേരിക്കയുടെ മൊത്തം ഇറക്കുമതിയുടെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യ ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. അരി, കാസ്റ്റർ ഓയിൽ തുടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി യുഎസ് വിപണിയെ അധികം ആശ്രയിക്കാത്തതിനാൽ ഇവയുടെ താരിഫ് റിസ്കും കുറവാണ്.
ചെറുകിട കർഷകരുടെ ഉപജീവനം
ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളിൽ 46 ശതമാനത്തോളം പേർ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ ഏകദേശം 88 ശതമാനവും ചെറുകിട കർഷകരാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തൊഴിലിനെക്കാൾ ഉപജീവനമാർഗമാണ്. ജാഗ്രതയില്ലാതെ കൃഷിയുടെ തീരുവ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വിനാശകരമായിരിക്കും. 700 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ ഉപജീവനത്തിനായി കൃഷിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. വില കുറഞ്ഞതും സബ്സിഡിയുള്ളതുമായ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പാൽ, മാംസം, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സെൻസിറ്റീവ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി വർധിക്കുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ വരുമാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഗ്രാമീണരുടെ സ്ഥിതി ഇതിനകം തന്നെ പരിതാപകരമാണ്. അത് ഇനിയും കൂടുതൽ വഷളാകും.
2024 മാർച്ചിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 87.6 ദശലക്ഷം ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള 1.88 ദശലക്ഷം ഫാമുകൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരാശരി കൃഷിസ്ഥലത്തിൻ്റെ വലിപ്പം 466 ഏക്കറായിരുന്നു. കാർഷിക ദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായ ധനത്തിൻ്റെ കർഷകരുടെ എണ്ണവുമായുള്ള പൊതുവായ അനുപാതം പരിശോധിച്ചാൽ, യുഎസിലെ ഓരോ കർഷകനും സബ്സിഡികൾ വഴി 26 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും.
താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പിഎം-കിസാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. വളങ്ങൾ, വിള ഇൻഷുറൻസ്, വിള വായ്പകൾ എന്നിവയിലും ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് സബ്സിഡികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ താരതമ്യേന, യുഎസിലെയും യൂറോപ്പിലെയും കാർഷിക സബ്സിഡികൾ വളരെ കൂടുതലാണ്.
അമേരിക്കയിലെ കർഷകർക്ക് സബ്സിഡികൾ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും അവരുടെ ഉത്പാദനച്ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക കർഷകർക്കും ചെറിയ ഭൂവുടമകളും 'മിനിമം സപ്' പോലുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി വിപണി തേടുന്നത്?
വർഷങ്ങളായി, അമേരിക്കൻ കർഷകർ അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബൾക്ക് ഉത്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി വിപണികളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. പല ഉത്പന്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ആവശ്യകതയാണ് ഇതിന് കാരണം. യുഎസിൻ്റെ മൊത്തം കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം കയറ്റുമതിയിലാണ്. ശരാശരി, കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ 20% പ്രതിവർഷം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. സോയാബീൻസ്, ഗോതമ്പ്, അരി പോലുള്ള ചില പ്രധാന വിളകൾക്ക്, ആ വിഹിതം 40% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാകാം.
ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയുന്നതോടെ കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം
ഇന്ത്യയിൽ, കോഴിയിറച്ചിയുടെ ആവശ്യം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനായി ചോളവും സോയാബീനും തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭാവിയിലും ചോളം, സോയാബീൻ എന്നിവയുടെ ആവശ്യം വർധിക്കും. നിലവിൽ, രാജ്യത്ത് ചോള കൃഷിയും വർധിച്ചു വരുന്നു. ചോളത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ചാൽ പരമ്പരാഗത ഗോതമ്പ്, അരി കൃഷിയിൽ നിന്ന് ചോള കൃഷിയിലേക്ക് മാറുന്ന കർഷകരെ ഇത് ബാധിക്കും.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പരുത്തി ഇറക്കുമതി ഉത്പന്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ പരുത്തിയുടെ ആവശ്യകത അതിവേഗം വളരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. യുഎസിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള പരുത്തി ഇറക്കുമതി ആരംഭിച്ചാൽ, അത് ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
പരസ്പര താരിഫുകളുടെ ആഘാതം
പരസ്പര താരിഫുകൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് മത്സ്യം, മാംസം, മറ്റ് സംസ്കരിച്ച സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയെയായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഇന്ത്യ 2.58 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ യുഎസിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തു. താരിഫ് വ്യത്യാസം എന്നത് 27.83 ശതമാനവും 25 ശതമാനം അധിക താരിഫും ആണ്. ഇന്ത്യ യുഎസിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അത്തരമൊരു താരിഫ് ഉള്ളതിനാൽ, അത് ഇനി മത്സരാധിഷ്ഠിതമാകില്ല. സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം, പഞ്ചസാര, കൊക്കോ എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ കവിയുന്നു. ഇവയ്ക്കും 24.99 ശതമാനം താരിഫും 25 ശതമാനം അധിക താരിഫും നേരിടുന്നു.
അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളുടെയും മിഠായി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില വർധിപ്പിക്കും
കഴിഞ്ഞ വർഷം, ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി 1.91 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ഇവയുടെ താരിഫ് 5.72 ശതമാനമാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു താരിഫ് വർധനവ് അരിയുടെയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിയെ ബാധിച്ചേക്കാം. പാൽ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ, താരിഫ് വ്യത്യാസം 38.23 ശതമാനവും 25 ശതമാനം അധികവും ആണ്.
താരിഫ് ഇത്രയും ഉയർന്നാൽ, 18.5 മില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന നെയ്യ്, വെണ്ണ, പാൽപ്പൊടി എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി വിഹിതം കുറയുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, ഇന്ത്യ 19.97 മില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ താരിഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ 10.67 ശതമാനം താരിഫ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ ഈ വ്യത്യാസം പ്രതിഫലിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ തേങ്ങയും കടുക് എണ്ണയും കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിത്തീരും.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള എഫ്ടിഎ ചർച്ചകൾ
യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള (EU) സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) ചർച്ചകളിൽ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങള് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. ചീസ്, പാൽപ്പൊടി (എസ്എംപി) എന്നിവയുടെ താരിഫ് കുറയ്ക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യ ആഭ്യന്തര പാലുത്പന്ന വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉയർന്ന താരിഫ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
2023-24ൽ ഇന്ത്യ 4.3 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും 2.5 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ശരാശരി, ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ 15.2 ശതമാനം താരിഫ് നേരിടുന്നു. അതേസമയം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ശരാശരി 42.7 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്തുന്നു.
2024ൽ ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി ഏകദേശം 3.3 ദശലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക ഇറക്കുമതി വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ക്ഷീര വ്യവസായത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. മദ്യത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. ഇത് ആഭ്യന്തര ഉത്പാദകരുടെ മത്സരം രൂക്ഷമാക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാൽ ഉത്പാദക രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ, യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പാൽ ആൽബുമിൻ, ലാക്ടോസ് തുടങ്ങിയ വിലകുറഞ്ഞ പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോള് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ക്ഷീര വ്യവസായം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ഇതിനു വിപരീതമായി, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ മേഖല താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ മത്സരം നേരിട്ടേക്കാം. യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യ എണ്ണ, പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യകാന്തി എണ്ണയെയും ഒലിവ് എണ്ണയെയും ഇറക്കുമതിയെ ഇന്ത്യ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ താരിഫ് ഇതര തടസങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കാർഷിക താരിഫ് സമ്പ്രദായം വളരെ സങ്കീർണമാണ്. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം തടസമായിട്ടുണ്ട്. 915 കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പരസ്യരഹിത താരിഫ് ചുമത്തുന്നു. ഇത് ഈ ഇനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സാനിറ്ററി, ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വ്യാപാരത്തിലേക്കുള്ള സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ (TBT) തുടങ്ങിയ താരിഫ് ഇതര തടസങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ താരിഫ് കുറച്ചാലും, ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്കും കയറ്റുമതിക്കാർക്കും നിയന്ത്രണം ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി തുടരും.
ഇന്ത്യ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്
ഇന്ത്യയിൽ ചോളം, സോയാബീൻ, പരുത്തി എന്നിവയുടെ ഡിമാൻ്റ് ഉയരാൻ പോകുന്നു. അതിനാൽ, ഈ വിളകളുടെ കൃഷി വർധിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗവേഷണത്തിലൂടെയും വികസനത്തിലൂടെയും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം. ഇറക്കുമതി സ്വതന്ത്രമായി അനുവദിച്ചാൽ, വർധിച്ചുവരുന്ന ഡിമാൻഡിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ ഒരിക്കലും പ്രേരിപ്പിക്കില്ല. വിള വൈവിധ്യവൽക്കരണവും നടക്കില്ല.
വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണം. കയറ്റുമതിയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അസംസ്കൃത വിളകൾക്ക് പകരം സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നാം നീങ്ങണം. സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം മികച്ച വില നൽകുന്നു, കൂടാതെ അതിൻ്റെ വിപണിയും വലുതാണ്.
അസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യാപാര ഉദാരവൽക്കരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, ഇന്ത്യയുടെ മുൻഗണന എന്നത് ഭക്ഷ്യവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുക, കർഷകരുടെ വരുമാന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, ഗ്രാമീണ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുക എന്നിവയായിരിക്കണം. വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തെയും യാഥാർഥ്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഇന്ത്യ ചർച്ചയിൽ തുറന്നിടുകയും കർഷകർ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ഭാവി ആശങ്കകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും വേണം.
യുഎസിൽ നിന്നുള്ള പരസ്പര താരിഫുകളുടെയും യൂറോപ്പുമായുള്ള എഫ്ടിഎയുടെയും ആഘാതം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. അമേരിക്കയിൽ ചെമ്മീൻ, തേൻ എന്നിവയുടെ ആവശ്യം കുറയുകയാണെങ്കിൽ, ആഭ്യന്തര ആവശ്യം വർധിപ്പിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് നികത്താനാകും. പഞ്ചസാര (മദ്യപാനീയ വ്യവസായത്തിനുള്ള അസംസൃത വസ്തുക്കൾ), ധാന്യങ്ങൾ (ബേക്കറി ഉത്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ), ക്ഷീരകർഷകർ എന്നിവയിലും കുറഞ്ഞ ആഘാതം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ അവയുടെ വിതരണം ഒന്നിലധികം ആഭ്യന്തര, വിദേശ നിർമ്മാതാക്കളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്ത്യയ്ക്കും യുഎസിനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇടയിലുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇവ വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. അൽഫോൻസോ മാമ്പഴം, ബസ്മതി അരി തുടങ്ങിയ തനതായ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇവ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, കർഷകർക്ക് അധിക വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതി മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്, രാജ്യം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ജലസേചനത്തിലും നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നൂതനാശയങ്ങൾക്കായി കാർഷിക-സാങ്കേതിക സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സാനിറ്ററി, ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി (എസ്പിഎസ്) നടപടികൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, വിപണികളെയും ഉത്പന്നങ്ങളെയും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കണം, സ്ഥിരമായ കയറ്റുമതി നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾ നിർമ്മിക്കണം, സംസ്കരണത്തിലൂടെയും ബ്രാൻഡ് വികസനത്തിലൂടെയും മൂല്യവർധിത കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കണം.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക്സും
- ജലസേചനത്തിലും യന്ത്രവത്കരണത്തിലും നിക്ഷേപം നടത്തുക: ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, പാഴാക്കൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും, മൊത്തത്തിലുള്ള കാർഷിക കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും യന്ത്രവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തുക: വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംഭരണ, ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
- നവീകരണവും സാങ്കേതികവിദ്യയും: കാർഷിക-സാങ്കേതിക സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുക. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും വ്യാപാര സാധ്യതകൾക്കായി സ്കെയിലബിൾ പരിഹാരങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിലെ നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- ആധുനിക കൃഷി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ: വിളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൃത്യതയുള്ള കൃഷി, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കുക.
വിപണി പ്രവേശനവും നയവും
- സ്ഥിരമായ കയറ്റുമതി നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക: സ്ഥിരതയുള്ള വിപണികൾ ഉറപ്പാക്കുക. അന്താരാഷ്ട്ര ദീർഘകാല വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും.
- വിപണികളെയും ഉത്പന്നങ്ങളെയും വൈവിധ്യവത്കരിക്കുക: ആഫ്രിക്ക, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പുതിയ വിപണികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, തിന, ഔഷധ ഉത്പന്നങ്ങൾ പോലുള്ള ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- മൂല്യവർധിത കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: അസംസ്കൃത കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്കരിച്ചതും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ളതുമായ ഉത്പന്നങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റുക, ആഗോള വിപണിയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കുക.
- വ്യാപാര കരാറുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക: താരിഫുകളും താരിഫ് ഇതര തടസങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്ന വ്യാപാര കരാറുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക, വിദേശ വിപണികളിൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക.
ഗുണനിലവാരവും അനുസരണവും
- അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക: കർഷകരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂടെയും സംസ്കരണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോള സാനിറ്ററി, ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി (എസ്പിഎസ്) നടപടികളും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള തത്സമയ ഡാറ്റ നൽകുന്നതിന് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഇത് കർഷകരെയും കയറ്റുമതിക്കാരെയും ആഗോള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു.
കർഷക ക്ഷേമവും വിതരണ ശൃംഖലയും
- കർഷക വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തുക: സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും കർഷക ഉത്പാദക സംഘടനകളിലൂടെയും (എഫ്പിഒകൾ) മികച്ച രീതികൾ, കീട നിയന്ത്രണം, ശുചിത്വം, ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നിവയിൽ കർഷകരെ ബോധവത്ക്കരിക്കുക.
- കാർഷിക-കാലാവസ്ഥാ ക്ലസ്റ്ററുകൾ വികസിപ്പിക്കുക: ഉൽപ്പാദനവും ഗുണനിലവാരവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക കയറ്റുമതി അധിഷ്ഠിത വിളകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുക.
