വിഘടനവാദത്തിന് പാലൂട്ടും ഭീകരരെ താലോലിക്കും; ചൈനീസ് കുതന്ത്രത്തിന്‍റെ നാള്‍വഴികള്‍ - HISTORY OF CHINA AIDING TERRORISM

ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ 2020 ൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യ അവലംബിച്ച രൂക്ഷമായ പ്രതികരണ ശൈലിയും ചടുലമായ നടപടികളും ചൈനയെ തെല്ലൊന്നുമല്ല അമ്പരപ്പിച്ചത്. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മിറർ വിന്യാസമാണ് ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ 70,000 സൈനികരെയാണ് ഇന്ത്യ അവിടെ വിന്യസിച്ചത്.

അന്നുമുതൽ ചൈന വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാണ്. കശ്‌മീർ പ്രശ്‌നം ചൂടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി സൈന്യത്തെ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് കശ്‌മീരിലേക്ക് പുനർവിന്യസിപ്പിക്കാൻ ചൈന പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളെ ചൈന ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സമാധാനം തകർക്കുക ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉണ്ടാക്കിയ പാക്കിസ്ഥാൻ - ചൈന അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ പ്രധാന പരിപാടി തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കലാണ്.

പാക്കിസ്ഥാന് ആയുധം നല്‍കുന്ന ചൈന

പാക്കിസ്ഥാനെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ഉറ്റ സുഹൃത്തായി നിലകൊള്ളാൻ ചൈന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇതിനായി പാക്കിസ്ഥാന് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൈമാറുകയും നിയന്ത്രണരേഖയിൽ തങ്ങളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈനീസ് നിർമ്മിത SH-15, 155-എംഎം ട്രക്ക് മൗണ്ടഡ് ഹോവിറ്റ്സർ തോക്ക്, ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ, കോംബാറ്റ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾസ് (സിഎവികൾ), ചൈനീസ് റഡാർ സംവിധാനങ്ങളായ "ജെ വൈ", "എച്ച്ജിആർ" എന്നിവ ഇത്തരത്തില്‍ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണ രേഘ നിരീക്ഷിക്കാനും അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്‌റ്റീൽഹെഡ് ബങ്കറുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

തീവ്രവാദികൾക്ക് ആയുധ സപ്ലൈ

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ഭീകരർ ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളും ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത് 2023 ഡിസംബറിലാണ്. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് (ജെഎം), ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബ തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾ ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളും ബോഡി ക്യാമറകളും ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഇൻ്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2023 ജൂലൈയിലും 2024 ഏപ്രിലിലും നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. "അൾട്രാ സെറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കണ്ടെടുത്തു. മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് സമാനമായ അൾട്രാ സെറ്റുകളിൽ സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ തരംഗങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രത്യേക റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നിരീക്ഷണവലയത്തിൽപ്പെടാതെ തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ തീവ്രവാദികളെ സഹായിക്കുന്നു.

രജൗരിയിലും പൂഞ്ചിലും പാക്-ചൈന ഗെയിം പ്ലാൻ

ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പൂഞ്ച് സെക്‌ടറിൽ ഭീകരവാദം വെള്ളവും വളവുമിട്ട് വളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലഡാക്കിൽ നിന്ന് കശ്‌മീർ താഴ്‌വരയിലേക്ക് സൈനികരെ പുനർവിന്യസിക്കുന്നതിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ കശ്‌മീരിൽ തളച്ചിട്ട് ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലെ സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അവർ നടപ്പാക്കുന്ന തന്ത്രം. പാക്കിസ്ഥാൻ-ചൈന അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്.

കശ്‌മീരിലെ തീവ്രവാദത്തിന് പിന്നിൽ ചൈനീസ് ബുദ്ധി

കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ ചൈന-പാക്കിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ (സിപിഇസി) ഭാഗമാകേണ്ട പാക്കിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്‌മീരിലെ (PoJK) പ്രദേശങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ചൈനയുടെ പ്രധാന താൽപര്യം.

വടക്കുകിഴക്കിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതും ചൈന

വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ മ്യാൻമർ അതിർത്തിയിൽ ഒരുകാലത്ത് സജീവമായിരുന്ന വിമത ഗ്രൂപ്പുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ചൈന സഹായം നൽകുന്നതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി 2020 ഡിസംബർ 7 ന് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. തന്മൂലം 2020 സെപ്‌തംബർ മുതൽ അവിടെ അക്രമങ്ങൾ വലിയ തോതില്‍ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സ്വീഡിഷ് പത്രപ്രവർത്തകന്‍ ബെർട്ടിൽ ലിൻ്റ്നർ “The Great Game East: India, China and the Struggle for Asia’s Most Volatile Frontier,” എന്ന തന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റിയെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1950 കളിലും 1960 കളിലും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സായുധ വംശീയ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാനാണ് സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകിയതെന്ന് ബെർട്ടിൽ ലിൻ്റ്നർ പുസ്‌തകത്തില്‍ പറയുന്നു. പിന്നീട് ചൈന ഈ സംഘങ്ങൾക്ക് ചൈനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരിശീലനം നൽകി അവര്‍ക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകിത്തുടങ്ങി. ഇന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാർ ആ സംഘങ്ങളെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് ചൈനീസ് കരിഞ്ചന്തയിലെ ആയുധ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടെന്നും ലിൻ്റ്നർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.