ETV Bharat / opinion

ഗാസ ഉടമ്പടിയും ട്രംപിന്‍റെ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സന്തുലനവും

നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളെ തുടര്‍ന്ന് വെടിനിര്‍ത്തലിനുള്ള അവസാന അവസരമെന്ന നിലയില്‍ 20ഇന ഉടമ്പടി മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്.

GAZA DEAL GAZA DEAL LATEST DONALD TRUMP ISRAEL PALESTINE
sraeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) and U.S. President Donald Trump hold a joint news conference in the State Dining Room at the White House on September 29, 2025 in Washington, DC (AFP)
author img

By Vivek Mishra

Published : October 7, 2025 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

സമകാലീന അമേരിക്കന്‍ നയങ്ങളില്‍ പലതും പോലെ തന്നെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ നയങ്ങളും. നിരീക്ഷിക്കുന്നവരെ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ട്രംപ് രൂപം നല്‍കിയ സമാധാന ഉടമ്പടി വരെയുള്ളവ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ട്രംപിന്‍റെ പ്രാദേശിക രാഷ്‌ട്രീയതയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കാനുള്ള ഒരു കൗശലം കാണാം.

Also Read: അറുതിയില്ലാത്ത കൂട്ടക്കുരുതി, രക്തം മണക്കുന്ന രാപ്പകലുകള്‍; ഇസ്രയേലിന്‍റെ കണ്ണില്ലാ ക്രൂരത, പലസ്‌തീനില്‍ എരിഞ്ഞു തീർന്നത് രണ്ട് ആണ്ടുകള്‍

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയുടെ എണ്‍പതാം വാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഒരു പറ്റം നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നാണ് വെടിനിര്‍ത്തലിനുള്ള 20ഇന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരമാധികാരം, സ്വത്വം, മതം, സംസ്‌കാരം, എന്നിവയ്ക്ക് കനത്ത ഭീഷണിയാണ് ഗാസയിലെ പോരാട്ടം. വെടിനിര്‍ത്തലിനുള്ള അവസാന അവസരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇരുപതിന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസരോചിതവും വിശ്വസ്യതയുമുള്ള ട്രംപിന്‍റെ ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തികച്ചും ശ്ലാഘനീയമാണ്.

നിലവിലെ സമാധാന പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാന്‍ ട്രംപ് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്. താത്ക്കാലികമായെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമാധാനം കൊണ്ടു വന്നേ മതിയാകൂ. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ട്രംപിന് ചില വ്യക്തിപരമായ താത്‌പര്യങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട്. സമാധാന നൊബേല്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇത്തരം ചില കാട്ടിക്കൂട്ടലുകള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

GAZA DEAL GAZA DEAL LATEST DONALD TRUMP ISRAEL PALESTINE
A banner bearing a message to US President Donal Trump is spread on the ground, during a rally organised by families of hostages held in the Gaza Strip since October 2023 (AFP)

ഭാഗികമായെങ്കിലും ഇരുപക്ഷത്തെയും കരാര്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ നയത്തില്‍ സങ്കീര്‍ണത പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രംപിന് നിരവധി തരത്തല്‍ ഒരു സന്തുലിതത്വം സൃഷ്‌ടിക്കാനാകും.

ഒക്‌ടോബര്‍ ഏഴിന് ഇസ്രയേലിനെ ഹമാസ് ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് -നെതന്യാഹു ബന്ധം പരീക്ഷണത്തിലായി. ദോഹയിലെ ഹമാസ് നേതാക്കളെ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമിക്കുന്നത് വരെ കാര്യങ്ങള്‍ നീണ്ടു. ഖത്തറിന മേല്‍ ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തോട് ട്രംപ് പരസ്യ പ്രതികരണം ഏത് നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ സ്വകാര്യമായി ഇസ്രയേലിനോട് ശക്തമായി തന്നെ തന്‍റെ ആശങ്കകള്‍ ട്രംപ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഖത്തര്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവും ട്രംപ് പുറത്ത് വിട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് പശ്ചിമേഷ്യ എന്നും ഒരു വിചിത്ര ജീവിയാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും. മേഖലയില്‍ നിന്ന് തന്ത്രപരമായി പിന്‍വാങ്ങിയാലുംഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയില്‍ തന്ത്രപരമായ ഒരു മാറ്റത്തിന് തയാറായാലും പശ്ചിമേഷ്യ ട്രംപിന് നിര്‍ണായകമായി തന്നെ തുടരും. സാമ്പത്തിക-തന്ത്രപരമായ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നോക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി സുരക്ഷ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാന്‍ ട്രംപ് തയാറാണ്. പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടയിലും മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക കരുത്ത് ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ട്രംപ് പിന്നാക്കം പോകുന്നില്ല. യുഎഇയുമായുണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാര്‍ പ്രകാരം അമേരിക്കയിലെ അത്യാധുനിക ചിപ്പുകളുടെ ശക്തമായ വിപണി സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ ട്രംപിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതേ നയം അമേരിക്കയ്ക്ക് ചൈനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഭയമാണ്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മേഖലയിലെ ശക്തമായ മറ്റൊരു പങ്കാളി സൗദി അറേബ്യയാണ്. എന്നാല്‍ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള റിയാദിന്‍റെ പ്രതിരോധ കരാറുകള്‍ -അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് അമേരിക്ക ശക്തമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.

GAZA DEAL GAZA DEAL LATEST DONALD TRUMP ISRAEL PALESTINE
Tents sheltering people displaced by Israeli strikes are pitched near the heavily-damaged Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani mosque at the Qatari-built Hamad City residential complex in northwestern Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on October 6, 2025. (AFP)

ഭൂമിശാസ്‌ത്രപരമായ പശ്ചിമേഷ്യയുടെ കിടപ്പ് ആധുനിക കാലത്ത് റോമിനെ സംബന്ധിച്ച പഴഞ്ചൊല്ലിന് സമാനമാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്‍റെ എല്ലാ പാതകളും സന്ധിക്കുന്ന ഇടമാണിത്. ട്രംപിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ലോക കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ ഇതൊരു സ്വര്‍ണഖനിയാണ്. ഒക്‌ടോബര്‍ ഏഴിന് ശേഷമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഇതെല്ലാം പരിമിതപ്പെടുത്തി.

നയരൂപീകരണത്തില്‍ ട്രംപിന്‍റെ സ്വാധീനത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാന്‍ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചു. ഇസ്രയേല്‍ -ഹമാസ് സംഘര്‍ഷം തങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതില്‍ സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും വിജയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന് മേല്‍ക്കോയ്‌മ നിശ്ചയിക്കാനാകില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ ട്രംപ് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു.

പ്രദേശത്തെ അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ സഖ്യമായി നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും ഇസ്രയേല്‍ യഹൂദക്രിസ്‌ത്യനക മൂല്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവരുടെ ബന്ധം നിലനില്‍ക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ ശക്തമായ ഒരു ഇസ്രയേല്‍ ലോബിയുണ്ട്. ഹോളോകോസ്റ്റ് വരെ നീളുന്ന ചരിത്രപരമായ ബന്ധമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ട്രംപും അനുകൂലികളും ഇസ്രയേലിന് രാജ്യത്തുള്ള പിന്തുണയെ പക്ഷേ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേലിന്‍റെ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്കന്‍ യുവാക്കളില്‍ അമര്‍ഷമുണ്ട്. അടുത്ത കൊല്ലം നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇതെല്ലാം ട്രംപിന് അനുകൂലമായേക്കാം. മേഖലയില്‍ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ച അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റെന്ന ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ട്രംപിന്‍റെ ഏക ഉദ്ദേശ്യം. അതേസമയം തന്നെ ഇസ്രയേലിന് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കുകയും. സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്‍റെ കഴിവും അസാധാരണമാണ്. പ്രതിരോധകനായി നില്‍ക്കുമ്പോഴും ഇരുപക്ഷത്തെയും അനുരജ്ജിപ്പിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

GAZA DEAL GAZA DEAL LATEST DONALD TRUMP ISRAEL PALESTINE
Tents sheltering people displaced by Israeli strikes are pitched near the heavily-damaged Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani mosque at the Qatari-built Hamad City residential complex in northwestern Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on October 6, 2025. (AFP)

ഏതായാലും ഗാസ ഉടമ്പടിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇസ്രയേലിനെയും ഗാസയെയും സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ വിട്ടുവീഴ്‌ചകളാണ് ഇത്. അതേസമയം വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന, ചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും ഭൂമിശാസ്‌ത്രത്തെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ അവസരമാണിത്. ശരിക്കും യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ലെങ്കില്‍ പോലും.

(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലേഖകന്‍റേത് മാത്രം, ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ ലേഖനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.)

For All Latest Updates

TAGGED:

GAZA DEALGAZA DEAL LATESTDONALD TRUMPISRAEL PALESTINETRUMP GAZA DEAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.