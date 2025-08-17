ETV Bharat / opinion

യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ സംഘര്‍ഷം മുതല്‍ ടിയാന്‍ജിന്‍ ഉച്ചകോടി വരെ; വാങ് യിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യമേറുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?

യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ(Line of Actual control-LAC)യില്‍ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കലും ചൈനയില്‍ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കലുമടക്കമുള്ളവയാണ് വാങ് യിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍.

S jayasankar and Wang Yi (ETV Bharat file)
By Aroonim Bhuyan

Published : August 17, 2025

Updated : August 17, 2025 at 9:53 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ വാങ് യിയുടെ ഇന്ന് മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനവും അതിര്‍ത്തി വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച 24മത് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചര്‍ച്ചകളും ഇന്ത്യാ ചൈന ബന്ധത്തില്‍ നിര്‍ണായക മുഹൂര്‍ത്തമാവുകയാണ്. ഈ മാസം അവസാനം ചൈനയിലെ ടിയാന്‍ജിനില്‍ നടക്കുന്ന ഷങ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയില്‍ മോദി പങ്കെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സന്ദര്‍ശനം. വാങ് യിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ഡോവലും മത്മിലുള്ള നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇതിനുള്ള നയതന്ത്രല അന്തരീക്ഷം നിശ്ചയിക്കും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലാണ്, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്‍റെ ക്ഷണപ്രകാരം ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ വാങ് യി മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച24ാം വട്ട പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കറുമായും അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡല്‍ഹിയും ലോകവും ഏറെ ആക്ംക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് വാങിന്‍റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. സാധാരണ നയതന്ത്ര വ്യായാമത്തിനുമപ്പുറം ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും ബീജിങിലെ ഉയര്‍ന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുമെന്ന നിലയില്‍ വാങിന്‍റെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചര്‍ച്ചയില്‍ വാങ് ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നം ഡോവലുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മോദിയുടെ ടിയാന്‍ജിന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് കേവലം രണ്ടാഴ്‌ച മുമ്പ് മാത്രമാണ് വാങിന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നുവരെയാണ് മോദി ഷങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുക. അതിര്‍ത്തിയിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയരംഗത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലുള്ള വാങിന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ ഒരു പോലെ വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്.

ഏഷ്യയിലെ രണ്ട് കരുത്തരുടെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണമാകുന്നതിന് തടസം ഇന്ത്യ -ചൈന അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നമാണ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി നീളുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇനിയും ഒരു നിര്‍വചനമില്ലാതെ നീളുകയാണ്. ഇത് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഉരസലുകള്‍ക്കും കാരണമാകുന്നു.

2020ല്‍ കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ ഗാല്‍വന്‍ താഴ്‌വരയിലുണ്ടായ പോരാട്ടം പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ഒന്നായിരുന്നു. ഇത് ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മരവിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒക്‌ടോബറില്‍ റഷ്യയിലെ കസാനില്‍ നടന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍ പിങും തമ്മില്‍ നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒരു കരാറിലെത്തി.

രാഷ്‌ട്രീയ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി 2003 മുതലാണ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമായത്. അടുത്തിടെയായി പക്ഷേ ഇതിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യത്തില്‍ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിലുമപ്പുറം സംഘര്‍ഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഡോവല്‍ വാങ് കൂടിക്കാഴ്‌ച ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. എങ്ങനെയാകും ഇരുവരും അതിര്‍ത്തി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയെന്നും മോദിയുടെ ചൈന സന്ദര്‍ശ നത്തിന് കൂടുതല്‍ സുസ്ഥിര പരിസരം ഒരുക്കുകയുമെന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വാങിന്‍റെ സന്ദര്‍ശന വേള രാഷ്‌ട്രീയമായി ഏറെ ചൂട് പിടിച്ചതാണ്. 2020ലെ അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചൈന സന്ദര്‍ശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ഇത്തരമൊരു ഉന്നതതല നയതന്ത്ര സംഭവം നടക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സാധാരണ നിലയിലെങ്കിലുമുള്ള സ്ഥിരത ആവശ്യമാണ്.

പരിഹരിക്കാത്ത സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് നടുവിലാകരുത് ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയെന്ന് ബീജിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുമ്പ് മൃദുവാക്കണമെന്നും. അതിര്‍ത്തിയിലെ സമാധാനവും ശാന്തിയുമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് ഇന്ത്യ ആവര്‍ത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചര്‍ച്ചയില്‍ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതിയുണ്ടായാല്‍ മോദിക്ക് ടിയാന്‍ജിനില്‍ കൂടുതല്‍ നയതന്ത്ര ഇടം കിട്ടും. സുരക്ഷയില്‍ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്‌തെന്ന ആഭ്യന്തര വിമര്‍ശനമില്ലാതെ മോദിക്ക് ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാകും.

ഇന്ത്യ അമേരി്ക്കയോട് അടുക്കുന്നതും ക്വാഡില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതും ചൈനയ്ക്ക് അത്ര ദഹിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ചൈനയുടെ അതിര്‍ത്തിയിലെയും ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെയും കാര്‍ക്കശ്യത്തെ ഇന്ത്യ ഭീഷണിയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ബ്രിക്‌സിലും ഷങ്ഹായിലും ഇടം പങ്കിടുന്നു. ഇവിടെ ഇരുകൂട്ടര്‍ക്കും പൊതു താത്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ആഗോള ഭരണ നവീകരണം, പാശ്ചാത്യ സംരക്ഷണ പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയവയാണ് അവ.

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ തീരുവ യുദ്ധത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാറിയ ഭൗമ സാമ്പത്തിക വേളയിലാണ് വാങിന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനമെന്ന് ഷില്ലോങ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏഷ്യന്‍ കോണ്‍ഫ്ലുവന്‍സ് എന്ന ബൗദ്ധിക കൂട്ടായ്‌മയിലെ ക്യോഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യാ -ചൈന ബന്ധത്തില്‍ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ബന്ധങ്ങളില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ക്യോഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 2020ലെ അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള വാങിന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തെ ഇന്തോ ചൈന ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വേണം നോക്കിക്കാണാനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ചൈനയാണ്. ചൈന ലോക സമ്പദ്ഘടനയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കുമെന്ന് അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് ഭയമുണ്ട്. ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ജോബൈഡന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചില നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ച് കൂടി തീവ്രമായ നടപടികളാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ചൈനയുടെ പുതിയ ധാതു നയ നടപടികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ വിഷയങ്ങള്‍ എല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ചൈനാ നയത്തെ സ്വാധീനിക്കും. ട്രംപിന്‍റെ നികുതി നയത്തിനെതിരെ കൂട്ടായ തിരിച്ചടി വേണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ കരുതുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം പൊളിച്ചെഴുതാന്‍ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കും.

രാഷ്‌ട്രീയത്തെയും സമ്പദ്ഘടനയെയും വേര്‍തിരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും തീരുമാനം. അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയും ചൈനയും നഷ്‌ടമായിക്കഴിഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പിന്തുണ കിട്ടുന്ന ഒരു നയരൂപീകരണത്തിനാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ശ്രമം.

ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തില്‍ വാങിന്‍റെ സന്ദര്‍ശനം ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. ഇത് കേവലം ഒരു അടുത്ത വട്ട അതിര്‍ത്തി ചര്‍ച്ചയല്ല. ഇത് തികച്ചും കരുതലോടെയുള്ള ഒരു നയതന്ത്ര അഭ്യാസമാണ്. ഇതാകും ടിയാന്‍ജിനില്‍ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശബ്‌ദം നിര്‍ണയിക്കുക.

