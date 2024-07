ETV Bharat / opinion

മൂല്യവർധിത കാർഷിക കയറ്റുമതിയിലൂടെ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ: ഉത്തമ മാതൃകയായി കേരളം - Solution for Unemployment in India

Railing Collapses As 1,800 Aspirants Turn Up For 10 Jobs In Gujarat ( ETV Bharat )