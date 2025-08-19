ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുമെന്ന 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൻ്റെ വാദം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരെ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം, അവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സാധ്യമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷയുണ്ട്. 2023ലെ 'ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ആൻഡ് അദർ ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണേഴ്സ് ആക്ട്' അനുസരിച്ച് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൻ്റെ പേരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർക്കെതിരെ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലനിൽക്കില്ല. ഈ നിയമത്തിലെ 16ആം വകുപ്പ് പ്രകാരം, ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതോ പറഞ്ഞതോ ആയ ഒരു കാര്യത്തിനും കമ്മിഷണർമാർക്കെതിരെ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നടപടികൾക്ക് അനുമതി നൽകാനോ തുടരാനോ പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം
'ഇന്ത്യ' സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ 'വോട്ട് മോഷണ'ത്തിൻ്റെ പേരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും, ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഒപ്പിട്ട സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ആരോപണങ്ങൾ അസാധുവായി കണക്കാക്കുമെന്നും സിഇസി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇംപീച്ചുമെൻ്റ് നീക്കവുമായി ഇന്ത്യാ സംഖ്യ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്: രാജി വയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി, പാർലമെൻ്ററി നടപടികൾ എന്നിവയാണവ. 2023-ലെ നിയമത്തിലെ 11(1) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സിഇസിക്കോ ഇസിമാർക്കോ പ്രസിഡൻ്റിന് രാജിക്കത്ത് നൽകി പദവി ഒഴിയാം. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലും കാരണങ്ങളിലും സിഇസിയെയും പദവിയിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാം. പാർലമെൻ്ററി നടപടികൾ വഴി നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിലെ 50 എംപിമാരുടെയോ ലോക്സഭയിലെ 100 എംപിമാരുടെയോ പിന്തുണയോടെ പ്രമേയം പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കണം.
ഈ പ്രമേയം അതത് സഭകളിൽ ഹാജരായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസാക്കിയാൽ മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ ശിപാർശയില്ലാതെ മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും നിയമത്തിൽ പറയുന്നു.
ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതിനാൽ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാർലമെൻ്ററി നടപടിയും നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശക്തവും നിഷേധിക്കാനാവാത്തതുമായ വസ്തുതകൾ നിരത്തി രാജിവയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മാർഗമാകും 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
