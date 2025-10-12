'ജാതീയതയുടെ ഉപ ഉത്പന്നങ്ങളാകുന്ന ക്യാമ്പസ് ആത്മഹത്യകൾ '; കണക്കുകള് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെങ്ങോട്ട്?
നിയമനം നടക്കാത്ത ഒഴിവുകൾ, ജാതി പക്ഷപാതം, തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനസികാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ.. രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിലെ ആത്മഹത്യകള് ജാതീയതയുടെ ഉപ ഉത്പന്നങ്ങളാണെന്ന് സമർഥിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ അംബേദ്കർ സർവകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ കൻചരല വലൻ്റീന.
ഡോ കൻചരല വലൻ്റീന
2019 മെയ് 22 നാണ് മെഡിസിൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യ പുറംലോകം അറിയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പസുകളിലെ ജാതിക്കൊലയുടെ പുതിയ രക്തസാക്ഷിയാവുകയായിരുന്നു ആ വിദ്യാർഥി. മുംബൈ ബിവൈഎൽ നായർ ആശുപത്രിയിൽ സവർണ വിദ്യാർഥികളുടെ ജാതി അധിക്ഷേപത്തിലും കടുത്ത പീഡനത്തിലുമാണ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയായ ഡോ പായൽ തദ്വി ജീവനൊടുക്കുന്നത്.
സീനിയർ വിദ്യാർഥികൾ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നെന്ന് കുറിപ്പെഴുതിയായിരുന്നു പായലിൻ്റെ മരണമെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതും കടുത്ത വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നേരിടുന്നതുമാണ് ആത്മഹത്യകൾ വളരാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആത്മഹത്യാ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ആശങ്കാജനകമാംവിധം ഉയർന്നതാണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം ഐഐടികളിൽ
2005 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ (ഐഐടി) 115 വിദ്യാർഥികളെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഐഐടി കാൺപൂരിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥിയും ഗ്ലോബൽ ഐഐടി അലുമ്നി സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ ധീരജ് സിങ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
ഇതിൽ 98 മരണങ്ങൾ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 56 എണ്ണം തൂങ്ങിമരണങ്ങളായിരുന്നു. 17 മരണങ്ങള് കാമ്പസിന് പുറത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2005 നും 2024 നും ഇടയിൽ, ഐഐടി മദ്രാസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
26 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 18 ആത്മഹത്യകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഐഐടി കാൺപൂരും 13 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഐഐടി ഖൊരഗ്പൂരും 10 മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഐഐടി ബോംബെയും തൊട്ടുപിറകിലുണ്ട്.
എമിൽ ഡർഖൈമിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എമിൽ ഡർഖൈം എന്ന ഫ്രഞ്ച് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ആത്മഹത്യയെ സാമൂഹിക പ്രതിഭാസമായി(Social Phenomenon) വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിഗതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ഡർഖൈം വാദിച്ചിരുന്നു. ഈഗോസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ, ആൽട്രൂസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ, അനോമിക് ആത്മഹത്യ, ഫാറ്റലിസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ എന്നീ നാലു തരം ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ച് “സൂയിസൈഡ്: എ സ്റ്റഡി ഇൻ സോഷ്യോളജി” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.
ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ: എമിൽ ഡർഖൈമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് സമൂഹവുമായി ബന്ധം കുറയുമ്പോൾ. സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നതും പിന്തുണയില്ലാത്തതുമായ അവസ്ഥവരുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ആൽട്രൂസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ: ഡർഖൈമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സമൂഹത്തിനായി ജീവിതം മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആൽട്രൂസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ.
അനോമിക് ആത്മഹത്യ: സമൂഹത്തിലെ നിയമങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും തകർന്നുപോകുമ്പോൾ, അസ്ഥിരാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുമ്പോള്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അനോമിക് ആത്മഹത്യ സംഭവിക്കുന്നത്. ഡർഖൈമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അമിതമായ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം മൂലമാണ് മാരകമായ ആത്മഹത്യ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു.
ഫാറ്റലിസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ: വലിയ തോതിൽ നിയന്ത്രിതമായ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വ്യക്തിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫാറ്റലിസ്റ്റിക് ആത്മഹത്യ. അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന അച്ചടക്കത്താൽ വികാരങ്ങളും ഭാവിയും ദയനീയമായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഇത് അധികമായി കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഡർഖൈമിൻ പറയുന്നു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഐഐടികളിലും കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലുമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. 2014 നും 2021 നും ഇടയിൽ, ഐഐടികളും ഐഐഎമ്മുകളും ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 122 വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
24 പേർ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും മൂന്ന് പേർ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരും 41 പേർ ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിദ്യാർഥികളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് 2021 ലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ലോക്സഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ നടന്നത് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലാണ്. 37 പേരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദലിത്, ആദിവാസി, മുസ്ലീം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. 2016-ൽ രോഹിത് വെമുലയുടെ ആത്മഹത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അനാസ്ഥയ്ക്കും വിവേചനത്തിനുമെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് ജാതീയ വിവേചനത്തിനെതിരെ കർശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 2019 പായൽ തദ്വി എന്ന മെഡിക്കൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ, നാല് സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ജാതി വിവേചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 'ദി സ്റ്റഡി ഡ്രംബീറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കാസ്റ്റിസം' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി.
സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും സംവരണത്തിലൂടെ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ജാതീയ വിവേചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥിഖൾ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
ജോലി നിയമനത്തിലും തരം തിരിവ്
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫാക്കൽറ്റി നിയമനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗ (ഒബിസി) സംവരണം ചെയ്ത ഫാക്കൽറ്റി തസ്തികകളിൽ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ 80 ശതമാനവും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ 83 ശതമാനവും 64 ശതമാനം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലും നിയമനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുവെന്ന് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെൻ്റിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.
2022 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ എല്ലാ ഐഐടികളും ഐഐഎമ്മുകളും എസ്സി, എസ്ടി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി നിയമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രി സുകാന്ത മജുംദാർ 2025 ഫെബ്രുവരി 10 ന് ലോക്സഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2024 ഡിസംബർ 23 വരെ നിയമനം നടത്തിയത് 3,027 ഫാക്കൽറ്റി തസ്തികകളിൽ 328 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ്. സംവരണ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എസ്സി,എസ്ടി ഒബിസി ഫാക്കൽറ്റികളെ നിയമിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.
അപര്യാപ്തമായ സംവിധാനങ്ങളും ആധിപത്യ സംസ്കാരവും
മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിലും ഗ്രേഡിംഗിലും സുതാര്യതയില്ല. മെൻ്റർഷിപ്പ്, മനഃശാസ്ത്ര സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ, പഠനത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മതിയായ സമയം എന്നിവ നൽകുന്ന മാനസിക പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ദലിത് ഗവേഷകർക്ക് മതിയായ സ്കോളർഷിപ്പും പിന്തുണയും ഇല്ല. സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെയും ഉപദ്രവവും വിവേചനവും ഗവേഷകരുടെ ആത്മഹത്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി കാണുന്നു.
ശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ ഈ സാഹചര്യം ഗുരുതരമാണ്. സ്കോളർഷിപ്പ് ഗ്രാൻ്റുകൾ ഗവേഷകർക്ക് പതിവായി നൽകുന്നില്ല. ഇത് പിന്നാക്ക സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ്.
പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകളും വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. ദലിതരെ മറയ്ക്കുകയും നിശബ്ദമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധിപത്യപരമായ വ്യവഹാര പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനങ്ങളാണ് പല സർവകലാശാലകളും.
തോറാത്ത് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്
2007-ൽ, ഡൽഹിയിലെ ഓൾ-ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ (എയിംസ്) സംവരണത്തിലൂടെ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികളോട് അന്യായമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഖദിയോ തോറാട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തോറാട്ട് കമ്മിറ്റി ഇതേ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 72 ശതമാനം പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ജാതി വിവേചനം നേരിട്ടതായി തെളിഞ്ഞു.
69 ശതമാനം പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ വേണ്ടത്ര സഹായം നൽകിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒഴിവാക്കൽ, അവഹേളനം, നിസഹകരണം, നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തൽ, അധ്യാപകരുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലാണ് വിവേചനം ഉണ്ടായതെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ
2012-ൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ (യുജിസി) ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തുല്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ ചട്ടങ്ങൾ (2012) എന്ന പേരിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുകയും ജാതി, മതം, ഭാഷ, വംശം, ലിംഗം, എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി വിദ്യാർഥികളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന നിർദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എസ്സി എസ്ടി പരാതി സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് യുജിസിയുടെ നിർദേശം ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ബോംബെയിലെ ഐഐടിയിൽ ദലിത് വിദ്യാർഥിയായ ദർശൻ സോളങ്കിയുടെ മരണശേഷം, ശാരീരിക ക്ഷമത, കായികം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം, എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനും യുജിസി വിവിധ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കൊവിഡ്-19 സമയത്ത് വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി 'മനോ ദർപ്പൺ' എന്ന പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംരംഭം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി-ഖൊരഗ്പൂർ അടുത്തിടെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ക്ഷേമ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.
'രോഹിത് ആക്ട്' രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിർമ്മാണം സർവകലാശാലകളിലെ ജാതി വിവേചനം തടയണം. രാജ്യത്ത് ഗുണനിലവാരമുള്ള മാനസികാരോഗ്യ കൗൺസിലിങും പരിചരണ സേവനങ്ങളും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2022 ഒക്ടോബർ 10-ന് സർക്കാർ "നാഷണൽ ടെലി മെൻ്റെൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം" ആരംഭിച്ചു.
2030 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യാ മരണനിരക്ക് 10 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ദേശീയ ലക്ഷ്യം. വിവേചനം നേരിടുന്നതോ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതോ ആയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിരവധി എൻജിഒകളും സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളും കൗൺസിലിങ്ങും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും നൽകുന്നു. മാനസികാരോഗ്യത്തിനായുള്ള ബജറ്റ് നിരാശാജനകമാം വിധം കുറവാണ്.
2025-26 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി നീക്കിവച്ചത് ആരോഗ്യ ബജറ്റിൻ്റെ 1·05 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും നാം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. 'ഗീതാഞ്ജലി' യിൽ ഭയമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സഹാനുഭൂതിയുടെയും പിന്തുണാ ഘടനകളുടെയും മൂല്യങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്ന ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭയത്തിലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലും കുടുങ്ങിപ്പോകാത്ത തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാം.
ഡൽഹിയിലെ അംബേദ്കർ സർവകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ലേഖകൻ.
(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം, കൗൺസിലിങ്, വിവര സേവനം എന്നിവ നൽകുന്ന 'ദിശ'യിലേയ്ക്ക് 1056 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.)
