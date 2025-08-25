ETV Bharat / opinion

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ? - INDIA AGRICULTURE TARIFFS

ഇന്ത്യയുടെ മേല്‍ അമേരിക്ക അന്‍പത് ശതമാനം നികുതി അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും അവര്‍ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന ഈ നയങ്ങള്‍ എങ്ങനെ മറിച്ചാക്കാമെന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
File photo of women in a cotton field in Maharashtra (ANI)
author img

By Indra Shekhar Singh

Published : August 25, 2025 at 4:05 PM IST

5 Min Read

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്‍റായി അധികാരമേറിയത് മുതല്‍ അമേരിക്ക- ഇന്ത്യ ബന്ധം പ്രക്ഷുബ്‌ധമായി. അമേരിക്കയുടെ അമിത ചുങ്കമാണ് ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കടുത്ത ആഘാതമായിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇറക്കുമതിയ്ക്കും ട്രംപ് യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ അന്‍പത് ശതമാനം ചുങ്കം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ നടപടി വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്കും കയറ്റുമതിക്കാര്‍ക്കും കടുത്ത ദുരിതമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാര്‍ഷിക മേഖലയും കര്‍ഷകരും ഇതിന്‍റെ കെടുതികള്‍ അനുഭവിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Also Read: രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മാറ്റി മറിക്കാന്‍ വിദേശ സര്‍വകലാശാലകള്‍

ഇന്ത്യ എണ്ണ മുതല്‍ പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വരെ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് കൂടുതലായി വാങ്ങണമെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ താരിഫ് ചര്‍ച്ചകളിലൊന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു വിഷയം വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അമേരിക്കയിലെ കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍വിപണി തുറന്ന് നല്‍കുന്നതിലൂടെ ട്രംപിന് തന്‍റെ വോട്ടര്‍മാരെ പ്രീണിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. ഈ വിഷയം പക്ഷേ ഈ വാണിജ്യ യുദ്ധത്തില്‍ ഏറെയൊന്നും ചര്‍ച്ചയായിട്ടില്ല.

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പരുത്തിക്കുള്ള വിപണന സാധ്യതകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തിടെയാണ് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പരുത്തിക്ക് 11 ശതമാനം ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നീക്കിയത്. നാല്‍പ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ ഇളവ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. പരുത്തിയുടെ വിളവെടുപ്പിന് സമയമായിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ഭൗമ-രാഷ്‌ട്രീയ സമ്മര്‍ദ്ദമാണ് ഇതന് കാരണം. ഈ വിദേശ പരുത്തി പ്രധാനമായും അമേരിക്കയില്‍ നിന്നായാലും ആര്‍ക്കും അത്ഭുതമൊന്നുമുണ്ടാകില്ല.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
File photo of cotton being picked in a field (ANI)

ഏതായാലും വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പരുത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. അന്‍പതിനായിരം മുതല്‍ 51000 രൂപവരെയാണ് കാന്‍ഡി അതായത് 355.6 കിലോഗ്രാം പരുത്തിയുടെ വില. പരുത്തി കോര്‍പ്പറേഷനാകട്ടെ ഇത് വില്‍ക്കുന്നത് 56000 മുതല്‍ 57000 രൂപ വരെ വിലയ്ക്കാണ്. പുതിയ താങ്ങുവിലയാകട്ടെ 61,000 ആണ്.

പക്ഷേ ഈ ധാരണ ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം കോട്ടണ്‍ കോര്‍പ്പറേഷനും. ഇത് കനത്ത വരുമാന നഷ്‌ടമാണ് രാജ്യത്തിനും കര്‍ഷകര്‍ക്കുമുണ്ടാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വസ്‌ത്ര നിര്‍മ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ പരുത്തി ലഭ്യമാകുന്നതോടെ അവരുടെ ഉത്പാദനം ചെലവ് കുറയും. ഒപ്പം അമേരിക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അധിക അന്‍പത് ശതമാനം തീരുവ ഈ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പരുത്തിയിലൂടെ ഉത്പാദകര്‍ക്ക് പരിഹരിക്കാനുമാകും.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
File photo of an Indian garment shop in the USA (AP)

അമേരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സബ്‌സിഡി നല്‍കുന്ന കാര്‍ഷിക വിഭമാണ് പരുത്തി. പാലുത്പന്നങ്ങള്‍, ചോളം, സോയബീന്‍, അരി, പഞ്ചസാര, കടുക്, എഥനോള്‍ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍ അവര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. 2024 വരെ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കാര്‍ഷിക കയറ്റുമതി 160 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറായിരുന്നു. ഇതില്‍ 8680ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ തോടുള്ള ബദാം, 1210 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ വരുന്ന പിസ്‌ത, 210ല ക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ ആപ്പിള്‍, 2660 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ എഥനോള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടുന്നു.

ലോക വാണിജ്യ സംഘടനയുടെ നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. ഒപ്പം ക്ഷീര, ചോളം പോലുള്ള നിര്‍ണായക മേഖലകളെ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മള്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ലോകവ്യാപാര സംഘടന സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും വിപണി ലഭ്യതയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതുമായാണ് അമേരിക്കയുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണമെന്നും അവര്‍ കരുതുന്നു. പുകയിലെ (350ശതമാനം) പോലുള്ളവയ്ക്ക് അമേരിക്ക വലിയ ചുങ്കമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അധിക ചുങ്കം ചുമത്തിയതോടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതി ചെലവേറിയതായിരിക്കുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ നമുക്ക് വന്‍ തോതില്‍ സബ്‌സിഡികളും താങ്ങും കയറ്റുമതി സബ്‌സിഡിയും മറ്റും നല്‍കേണ്ടി വരും. ഇത് ഫലത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ ചരക്കുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സഹായകമാകും. അവരുടെ മിച്ചമൂല്യം ആഗോള വിപണികളില്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും അമേരിക്കന്‍ കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.

ട്രംപ് നികുതിയില്‍ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടല്‍

മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് കടുപ്പമാണ് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വലിയ തോതില്‍ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. ചുങ്കവും വന്‍തോതില്‍ അമേരിക്കന്‍ കാര്‍ഷിക വിഭവങ്ങള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും കര്‍ഷകര്‍ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘട്ടനത്തിന് ഇടയാക്കും. എന്നാല്‍ ശരിക്കും ഇതില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ട്.

അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നില്‍ മുട്ടു മടക്കാനുള്ള ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സമ്മര്‍ദ്ദം ഇന്ത്യയ്ക്കുമേലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അവസരം അമേരിക്കയിലെ സുസ്ഥിര കര്‍ഷകരെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കാനുപയോഗിക്കാം.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
Export sectors most impacted by US tariffs. (ETV Bharat graphics)

ആദ്യമായി നമ്ുടെ ഫോട്ടോ സാനിറ്ററി നിയമങ്ങള്‍ പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നതാണ്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നമുക്ക് നിരോധിക്കാം. അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് വരുന്ന പരുത്തി ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയതാണെങ്കില്‍ നമുക്ക് അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. അതേസമയം അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ജൈവ പരുത്തിയെ നമുക്ക് സ്വാഗംതം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉയര്‍ന്ന താരിഫിനെ നേരിടാനാകും.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
File photo of a man milking a cow (ANI)

സമാനമായ രീതിയില്‍ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചോള കര്‍ഷകരും വര്‍ഷാവര്‍ഷം വിലയിടിവ് നേരിടുകയാണ്. ജൈവികമായി വളര്‍ത്തിയ ചോളത്തെ മാത്രമേ നാം സ്വീകരിക്കാവൂ. സാധ്യമെങ്കില്‍ മഞ്ഞ ചോളത്തിന് പകരം നീല, ചുവപ്പ്, മറ്റ് വിവിധതരം ചോളം ഇറക്കുമതി അനുവദിക്കുക. ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ചോളത്തിന്‍റെ ഇറക്കുമതി പൂര്‍ണമായും നിരോധിക്കുക. ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ചോളത്തില്‍ നിന്നുള്ള പഞ്ചസാരയ്ക്കും നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുക. വന്‍കിട കുത്തകമുതലാളിമാരില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ചെറുകിട കര്‍ഷക സംഘങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇവ വാങ്ങുക. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന് സഹായിക്കാനാകും. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്രാമീണ പാരിസ്ഥിതിക വോട്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനാകും.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
Prime Minister Narendra Modi inspects an exhibition by Amul during the Golden Jubilee Celebrations of the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, in Ahmedabad on Feb 22, 2024 (ANI)

അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീവ വിഷകരമായ കീടനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടും കൈക്കൊള്ളുക. ഇപ്പോള്‍ നാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബദാം, ആപ്പിള്‍, തുടങ്ങിയവയില്‍ വിഷാംശം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാന്‍ ഇരട്ട പരിശോധനകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുക.

എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന്‍ എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്കാകട്ടെ അധിക കടുക്, സോയാബീന്‍ എണ്ണയുമുണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ജനിതക വ്യതിയാന സ്വതന്ത്ര കാര്‍ഡ് ഇറക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ കര്‍ഷകര്‍ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും അപകടത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നിറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മിക്ക ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളും ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ എണ്ണക്കുരുക്കളില്‍ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് തെല്ലും നന്നല്ല. സോയാബീനില്‍ നിന്നുള്ള കാലിത്തീറ്റകളും ഇത്തരത്തില്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ കന്നുകാലി വളര്‍ത്തല്‍ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി നല്‍കുന്നതാണ് അമേരിക്കന്‍ ബഹുരാഷ്‌ട്ര കുത്തകകളില്‍ നിന്നുള്ള ക്ഷീരോത്പന്നങ്ങളും പാല്‍പ്പൊടികളും മറ്റും നിര്‍ബന്ധിതമായി വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ പശുക്കള്‍ക്ക് മാംസഭക്ഷണമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇത് അവയുടെ പാല്‍ സസ്യാഹാരികള്‍ക്ക് അശുദ്ധമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പശുവിനെ വലിയ തോതില്‍ ആരാധിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മതവികാരങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്.

അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുകിട ഇടത്തം ക്ഷീരോത്പാദകരെയും അമുല്‍ പോലുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തകര്‍ക്കലാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഉത്പാദകര്‍ക്ക് അമേരിക്കയുടേതിന് സമാനമായി വലിയതോതില്‍ ഉത്പാദനം നടത്താനാകില്ല. കാരണം അമേരിക്ക വന്‍തോതില്‍ സബ്‌സിഡി നല്‍കുകയും ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ചോളവും സോയാബീനും പോലുള്ളവ കന്നുകാലിത്തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവ പാല്‍ മാത്രമേ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെന്ന് നാം ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്താത്ത സസ്യ തീറ്റകള്‍ നല്‍കിയ കന്നുകാലികളുടെ പാല്‍ മാത്രമാകണം. അത് പോലെ തന്നെ ഓര്‍ഗാനിക് വാലി പോലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും മാത്രമേ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാവൂ.

ജൈവ പാലിന് വില കൂടുതലായിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രാദേശിക കര്‍ഷകരെ ബാധിക്കില്ല. ഒപ്പം ഇന്ത്യന്‍ താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ഒപ്പം അമേരിക്കയുടെ പരിസ്ഥിതിയും.

നമ്മുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം ശക്തമാകുകയാണെങ്കില്‍ ജൈവ-പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ മാത്രം മതിയെന്ന നിലപാട് നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളാം. മറിച്ചായാല്‍ അത് ഇരുരാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സമ്പദ്ഘടനയെയും വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കും.

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്‍റായി അധികാരമേറിയത് മുതല്‍ അമേരിക്ക- ഇന്ത്യ ബന്ധം പ്രക്ഷുബ്‌ധമായി. അമേരിക്കയുടെ അമിത ചുങ്കമാണ് ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കടുത്ത ആഘാതമായിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇറക്കുമതിയ്ക്കും ട്രംപ് യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ അന്‍പത് ശതമാനം ചുങ്കം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ നടപടി വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്കും കയറ്റുമതിക്കാര്‍ക്കും കടുത്ത ദുരിതമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാര്‍ഷിക മേഖലയും കര്‍ഷകരും ഇതിന്‍റെ കെടുതികള്‍ അനുഭവിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Also Read: രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മാറ്റി മറിക്കാന്‍ വിദേശ സര്‍വകലാശാലകള്‍

ഇന്ത്യ എണ്ണ മുതല്‍ പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വരെ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് കൂടുതലായി വാങ്ങണമെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ താരിഫ് ചര്‍ച്ചകളിലൊന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു വിഷയം വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അമേരിക്കയിലെ കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍വിപണി തുറന്ന് നല്‍കുന്നതിലൂടെ ട്രംപിന് തന്‍റെ വോട്ടര്‍മാരെ പ്രീണിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. ഈ വിഷയം പക്ഷേ ഈ വാണിജ്യ യുദ്ധത്തില്‍ ഏറെയൊന്നും ചര്‍ച്ചയായിട്ടില്ല.

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പരുത്തിക്കുള്ള വിപണന സാധ്യതകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തിടെയാണ് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പരുത്തിക്ക് 11 ശതമാനം ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നീക്കിയത്. നാല്‍പ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ ഇളവ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. പരുത്തിയുടെ വിളവെടുപ്പിന് സമയമായിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ഭൗമ-രാഷ്‌ട്രീയ സമ്മര്‍ദ്ദമാണ് ഇതന് കാരണം. ഈ വിദേശ പരുത്തി പ്രധാനമായും അമേരിക്കയില്‍ നിന്നായാലും ആര്‍ക്കും അത്ഭുതമൊന്നുമുണ്ടാകില്ല.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
File photo of cotton being picked in a field (ANI)

ഏതായാലും വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പരുത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. അന്‍പതിനായിരം മുതല്‍ 51000 രൂപവരെയാണ് കാന്‍ഡി അതായത് 355.6 കിലോഗ്രാം പരുത്തിയുടെ വില. പരുത്തി കോര്‍പ്പറേഷനാകട്ടെ ഇത് വില്‍ക്കുന്നത് 56000 മുതല്‍ 57000 രൂപ വരെ വിലയ്ക്കാണ്. പുതിയ താങ്ങുവിലയാകട്ടെ 61,000 ആണ്.

പക്ഷേ ഈ ധാരണ ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം കോട്ടണ്‍ കോര്‍പ്പറേഷനും. ഇത് കനത്ത വരുമാന നഷ്‌ടമാണ് രാജ്യത്തിനും കര്‍ഷകര്‍ക്കുമുണ്ടാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വസ്‌ത്ര നിര്‍മ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ പരുത്തി ലഭ്യമാകുന്നതോടെ അവരുടെ ഉത്പാദനം ചെലവ് കുറയും. ഒപ്പം അമേരിക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അധിക അന്‍പത് ശതമാനം തീരുവ ഈ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പരുത്തിയിലൂടെ ഉത്പാദകര്‍ക്ക് പരിഹരിക്കാനുമാകും.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
File photo of an Indian garment shop in the USA (AP)

അമേരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സബ്‌സിഡി നല്‍കുന്ന കാര്‍ഷിക വിഭമാണ് പരുത്തി. പാലുത്പന്നങ്ങള്‍, ചോളം, സോയബീന്‍, അരി, പഞ്ചസാര, കടുക്, എഥനോള്‍ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍ അവര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. 2024 വരെ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കാര്‍ഷിക കയറ്റുമതി 160 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറായിരുന്നു. ഇതില്‍ 8680ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ തോടുള്ള ബദാം, 1210 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ വരുന്ന പിസ്‌ത, 210ല ക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ ആപ്പിള്‍, 2660 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ എഥനോള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടുന്നു.

ലോക വാണിജ്യ സംഘടനയുടെ നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. ഒപ്പം ക്ഷീര, ചോളം പോലുള്ള നിര്‍ണായക മേഖലകളെ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മള്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ലോകവ്യാപാര സംഘടന സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും വിപണി ലഭ്യതയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതുമായാണ് അമേരിക്കയുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണമെന്നും അവര്‍ കരുതുന്നു. പുകയിലെ (350ശതമാനം) പോലുള്ളവയ്ക്ക് അമേരിക്ക വലിയ ചുങ്കമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അധിക ചുങ്കം ചുമത്തിയതോടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതി ചെലവേറിയതായിരിക്കുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ നമുക്ക് വന്‍ തോതില്‍ സബ്‌സിഡികളും താങ്ങും കയറ്റുമതി സബ്‌സിഡിയും മറ്റും നല്‍കേണ്ടി വരും. ഇത് ഫലത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ ചരക്കുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സഹായകമാകും. അവരുടെ മിച്ചമൂല്യം ആഗോള വിപണികളില്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും അമേരിക്കന്‍ കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.

ട്രംപ് നികുതിയില്‍ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടല്‍

മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് കടുപ്പമാണ് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വലിയ തോതില്‍ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. ചുങ്കവും വന്‍തോതില്‍ അമേരിക്കന്‍ കാര്‍ഷിക വിഭവങ്ങള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും കര്‍ഷകര്‍ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘട്ടനത്തിന് ഇടയാക്കും. എന്നാല്‍ ശരിക്കും ഇതില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ട്.

അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നില്‍ മുട്ടു മടക്കാനുള്ള ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സമ്മര്‍ദ്ദം ഇന്ത്യയ്ക്കുമേലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അവസരം അമേരിക്കയിലെ സുസ്ഥിര കര്‍ഷകരെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കാനുപയോഗിക്കാം.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
Export sectors most impacted by US tariffs. (ETV Bharat graphics)

ആദ്യമായി നമ്ുടെ ഫോട്ടോ സാനിറ്ററി നിയമങ്ങള്‍ പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നതാണ്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നമുക്ക് നിരോധിക്കാം. അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് വരുന്ന പരുത്തി ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയതാണെങ്കില്‍ നമുക്ക് അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. അതേസമയം അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ജൈവ പരുത്തിയെ നമുക്ക് സ്വാഗംതം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉയര്‍ന്ന താരിഫിനെ നേരിടാനാകും.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
File photo of a man milking a cow (ANI)

സമാനമായ രീതിയില്‍ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചോള കര്‍ഷകരും വര്‍ഷാവര്‍ഷം വിലയിടിവ് നേരിടുകയാണ്. ജൈവികമായി വളര്‍ത്തിയ ചോളത്തെ മാത്രമേ നാം സ്വീകരിക്കാവൂ. സാധ്യമെങ്കില്‍ മഞ്ഞ ചോളത്തിന് പകരം നീല, ചുവപ്പ്, മറ്റ് വിവിധതരം ചോളം ഇറക്കുമതി അനുവദിക്കുക. ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ചോളത്തിന്‍റെ ഇറക്കുമതി പൂര്‍ണമായും നിരോധിക്കുക. ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ചോളത്തില്‍ നിന്നുള്ള പഞ്ചസാരയ്ക്കും നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുക. വന്‍കിട കുത്തകമുതലാളിമാരില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ചെറുകിട കര്‍ഷക സംഘങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇവ വാങ്ങുക. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന് സഹായിക്കാനാകും. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്രാമീണ പാരിസ്ഥിതിക വോട്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനാകും.

CAN INDIA STEER TRUMP INDIA US TRADE COTTON EXPORTS US TARIFFS
Prime Minister Narendra Modi inspects an exhibition by Amul during the Golden Jubilee Celebrations of the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, in Ahmedabad on Feb 22, 2024 (ANI)

അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീവ വിഷകരമായ കീടനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടും കൈക്കൊള്ളുക. ഇപ്പോള്‍ നാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബദാം, ആപ്പിള്‍, തുടങ്ങിയവയില്‍ വിഷാംശം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാന്‍ ഇരട്ട പരിശോധനകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുക.

എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന്‍ എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്കാകട്ടെ അധിക കടുക്, സോയാബീന്‍ എണ്ണയുമുണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ജനിതക വ്യതിയാന സ്വതന്ത്ര കാര്‍ഡ് ഇറക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ കര്‍ഷകര്‍ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും അപകടത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നിറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മിക്ക ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളും ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ എണ്ണക്കുരുക്കളില്‍ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് തെല്ലും നന്നല്ല. സോയാബീനില്‍ നിന്നുള്ള കാലിത്തീറ്റകളും ഇത്തരത്തില്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ കന്നുകാലി വളര്‍ത്തല്‍ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി നല്‍കുന്നതാണ് അമേരിക്കന്‍ ബഹുരാഷ്‌ട്ര കുത്തകകളില്‍ നിന്നുള്ള ക്ഷീരോത്പന്നങ്ങളും പാല്‍പ്പൊടികളും മറ്റും നിര്‍ബന്ധിതമായി വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ പശുക്കള്‍ക്ക് മാംസഭക്ഷണമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇത് അവയുടെ പാല്‍ സസ്യാഹാരികള്‍ക്ക് അശുദ്ധമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പശുവിനെ വലിയ തോതില്‍ ആരാധിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മതവികാരങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്.

അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുകിട ഇടത്തം ക്ഷീരോത്പാദകരെയും അമുല്‍ പോലുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തകര്‍ക്കലാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഉത്പാദകര്‍ക്ക് അമേരിക്കയുടേതിന് സമാനമായി വലിയതോതില്‍ ഉത്പാദനം നടത്താനാകില്ല. കാരണം അമേരിക്ക വന്‍തോതില്‍ സബ്‌സിഡി നല്‍കുകയും ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ചോളവും സോയാബീനും പോലുള്ളവ കന്നുകാലിത്തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവ പാല്‍ മാത്രമേ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെന്ന് നാം ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്താത്ത സസ്യ തീറ്റകള്‍ നല്‍കിയ കന്നുകാലികളുടെ പാല്‍ മാത്രമാകണം. അത് പോലെ തന്നെ ഓര്‍ഗാനിക് വാലി പോലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും മാത്രമേ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാവൂ.

ജൈവ പാലിന് വില കൂടുതലായിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രാദേശിക കര്‍ഷകരെ ബാധിക്കില്ല. ഒപ്പം ഇന്ത്യന്‍ താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ഒപ്പം അമേരിക്കയുടെ പരിസ്ഥിതിയും.

നമ്മുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം ശക്തമാകുകയാണെങ്കില്‍ ജൈവ-പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ മാത്രം മതിയെന്ന നിലപാട് നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളാം. മറിച്ചായാല്‍ അത് ഇരുരാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സമ്പദ്ഘടനയെയും വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കും.

For All Latest Updates

TAGGED:

CAN INDIA STEER TRUMPINDIA US TRADECOTTON EXPORTSUS TARIFFSINDIA AGRICULTURE TARIFFS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.