ETV Bharat / opinion

അമേരിക്കൻ ചോളം ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ?

പരുത്തിയ്ക്ക് ശേഷം ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ (ജിഎം) ചോളം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അമേരിക്ക. ഇത് രാജ്യത്തെ ചോളം കർഷകർക്ക് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല. കാർഷിക നയ വിശകലന വിദഗ്‌ധൻ ഇന്ദ്രശേഖർ സിംഗ് വിലയിരുത്തുന്നു.

US CORN MAZE DONALD TRUMP INDIA US TRADE INDIAN FARMERS
A farmer inspects a damaged paddy crop flattened by floodwaters in Pulwama, Jammu and Kashmir (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 3:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

മേരിക്കൻ കരാറുകാരും ഇടനിലക്കാരും ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിച്ചടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ കാർഷിക രംഗം ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യൻ വിപണികളിൽ കടന്നുകയറാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്‌നികിൻ്റെ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യക്തമാകുന്നതായും രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

"ഇന്ത്യയിൽ 140 കോടി ജനങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇത്രയും ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല? " എന്ന് ഹോവാർഡ് ലുട്‌നിക് ചോദിച്ചിരുന്നു. "ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ എല്ലാം അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെത്തിച്ച് വിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർ നമ്മള്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ചോളം പോലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും തീരുവ ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും" ഹോവാർഡ് ലുട്‌നിക് പറഞ്ഞു.

പരുത്തിയുടെ ഇറക്കുമതിയ്ക്ക് ശേഷം ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ (ജിഎം) ചോളത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പരുത്തി ഇറക്കുമതിയുടെ തീരുവ സെപ്റ്റംബർ വരെ 11 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ നയമാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നത് നീട്ടിവച്ചു.

US CORN MAZE DONALD TRUMP INDIA US TRADE INDIAN FARMERS
Corn (Getty Images)

നിലവിൽ 2025 ഡിസംബർ വരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിദേശ പരുത്തി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാകും. ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർഷക സംഘടനകൾ ഈ നീക്കത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. നയംമാറ്റം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. പരുത്തി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോളം, സോയാബീൻ, പാൽ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് കാർഷികോത്‌പന്നങ്ങൾക്കായി അമേരിക്ക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 90 ദശലക്ഷം ഏക്കറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ഭൂപ്രതലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 5 ശതമാനത്തോളം വരും ഇത്. അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകളിലൊന്നാണ് ചോളം. ആകെ ഉത്‌പാദനത്തിൽ ഏകദേശം 15 ശതമാനം ചോളമാണ് അമേരിക്ക ആഭ്യന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇതിൽ 40 ശതമാനം ചോളം മൃഗങ്ങൾക്ക് തീറ്റയായും 45 ശതമാനം ചോളം ഇന്ധനത്തിനും ഗ്യാസോലിൻ ബദൽ എത്തനോളിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷ്യവസ്‌തുവായി നേരിട്ട് കഴിക്കാൻ 1 ശതമാനം മാത്രം ചോളമെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.

ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ്റ് കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പ്, പെയിൻ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഉയർന്ന സബ്‌സിഡിയുള്ള വിളയും ചോളമാണ്. 2024-ൽ കാർഷിക സബ്‌സിഡികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകർത്താക്കൾ ചോളം കർഷകരായിരുന്നു.

US CORN MAZE DONALD TRUMP INDIA US TRADE INDIAN FARMERS
Corn (Getty Images)

വ്യാവസായിക ഫാമുകളിൽ വളരുന്ന മിക്ക ചോളങ്ങൾക്കും പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും അർബുദകാരിയായ ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് പോലുള്ള കളനാശിനികളാണ് ഇതിൽ തളിക്കാറുണ്ട്. വിഷാംശം, അലർജി എന്നീ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും ജിഎം ചോളം മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിന് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കീടനാശിനികളും കളനാശിനികളുടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങളും അപകടങ്ങള്‍ വർധിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഇത് ഉയർത്തുന്ന ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയും തദ്ദേശീയ ചോള ഇനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും കണക്കിലെടുത്താണ് നിരോധനം.

അമേരിക്ക, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോള ഉത്‌പാദനത്തിൽ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. 2024-2025 വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ ഏകദേശം 37 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ചോളം ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഉത്‌പാദന കണക്കുകൾ 35.5 നും 38.1 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിനും ഇടയിലാണെന്ന് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ പ്രതിവർഷം 0.5 മെട്രിക് ടൺ വരെ ചോളം 15 ശതമാനം നിരക്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജൂലൈയിൽ പ്രാദേശിക ചോളത്തിൻ്റെ ശരാശരി വില ബുഷലിന് (25.4 കിലോഗ്രാം) 4.29 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു. അതായത് കിലോയ്ക്ക് 15 രൂപയിൽ താഴെയായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു സ്ഥിതി.

US CORN MAZE DONALD TRUMP INDIA US TRADE INDIAN FARMERS
A view of Corn Maize (Getty Images)

ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തവിലയായ കിലോയ്ക്ക് 22–23 രൂപയേക്കാൾ ഇത് വളരെ കുറവാണ്. അമേരിക്കൻ സർക്കാർ വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസും കർഷകർക്ക് സബ്‌സിഡികളും നൽകുന്നതിനാലാണ് വിലയിലെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള ചോളം ഇറക്കുമതി അമേരിക്കയ്ക്ക് ലാഭകരമാണ്.

എല്ലാ അർഥത്തിലും ചോളം അമേരിക്കൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലാണ്. ഭരണപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ഇത് നേട്ടമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനാലാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ ചോളം ഇറക്കുമതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഠിനമായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത്. കന്നുകാലി തീറ്റയ്ക്കും കോഴിയിറച്ചിക്കും മാത്രമാണെങ്കിൽ, വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ജിഎം ചോള കയറ്റുമതിയിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായേക്കാം.

എന്നാൽ ഇതും പ്രാദേശിക ഉത്‌പാദകരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. കൂടാതെ നമ്മുടെ കന്നുകാലികൾക്കും പൗരന്മാർക്കും മൊത്തത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ടു തന്നെ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് ചോളം ഇറക്കുമതിയ്‌ക്ക് അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ജൈവ ചോളം മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ.

കൂടാതെ കൃത്യമായ സമയപരിധിയും നിശ്ചയിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ധാന്യം വിളവെടുക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസം മുമ്പെങ്കിലും ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കണം. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം വരെ ഈ ഇറക്കുമതി നിരോധനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ALSO READ: നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

For All Latest Updates

TAGGED:

US CORN MAZEDONALD TRUMPINDIA US TRADEINDIAN FARMERSUS CORN IMPACT ON INDIAN FARMERS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.