'വോട്ട് ചോരിയും വോട്ടർപ്പട്ടിക പരിഷ്കരണവും'; ഇത്തവണ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കും ബിഹാർ?
രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഏറെ വിവാദങ്ങള്ക്കും രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധങ്ങള്ക്കും സാക്ഷിയായ ജനം ഇത്തവണ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കും? കഴിഞ്ഞ കാല കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിയ്ക്കുന്നു.
Published : October 7, 2025 at 1:22 PM IST
പട്ന: ആകാംഷഭരിതമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും സഖ്യ സമവാക്യങ്ങള്ക്കും ചേരിചേരാ നയങ്ങൾക്കും വേദിയാകുന്ന ബിഹാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കത്തിന് സമയം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭരണകക്ഷിയുടെ മാറ്റത്തിനാണോ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിനാണോ ബിഹാർ സാക്ഷിയാകുക എന്ന നിർണായക വിധി അറിയാനായി ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ബിഹാറിലേയ്ക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ള മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ബിഹാർ. രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബിഹാറിലെ 2020 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം.
ആകെ 243 സീറ്റുകളാണ് ബിഹാർ നിയമസഭയിലുള്ളത്. 80 സീറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായി ബിജെപി നിലകൊള്ളുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ കക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) 77 സീറ്റുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ കക്ഷിയും എൻഡിഎ സഖ്യ കക്ഷിയുമായ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് (ജെഡിയു) 45 സീറ്റുകളിലും 19 സീറ്റുകളിലായി കോൺഗ്രസും ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്.
നിലവിലെ ബിഹാർ നിയമസഭയും കക്ഷികളും
ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലുൾപ്പെടുന്ന സിപിഐഎംഎൽ 11 സീറ്റു നേടിയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച സെക്കുലറിന് (എച്ച്എഎംഎസ്) നാല് സീറ്റുകൾ നേടിയും സിപിഐ, സിപിഎം രണ്ട് വീതം സീറ്റുകൾ നേടിയും ബിഹാർ നിയമസഭയിലുണ്ട്. എഐഎംഐഎമ്മിന് (ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ്-ഇ-ഇത്തേഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ) ലോക്സഭയിൽ ഒരംഗമുണ്ട്. നിലവിലെ ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരുമുണ്ട്. മറ്റൊരു ഘടകകക്ഷിയായ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിക്ക് (എൽജെപി-ആർ) ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ സീറ്റുനേടാനായില്ല. ബിജെപി, ജെഡിയു, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അവാം മോർച്ച(എച്ച്എഎംഎസ്) എന്നിവ എൻഡിഎ സഖ്യ കക്ഷികളാണ്. ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ്, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്നിവ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഘട്ടങ്ങളും
ജാർഖണ്ഡ് വേർപിരിഞ്ഞതിനു ശേഷമുള്ള ബിഹാറിൽ 2005 ലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. എന്നാൽ തൂക്കു മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കാരണമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. തുടർന്ന് അതേവർഷം ഒക്ടോബറിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമായ ലീഡോടുകൂടി എൻഡിഎ ഭരണത്തിൽ വരികയും നിതീഷ്കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു.
നിതീഷ്കുമാറിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണ കാലാന്ത്യമായ 2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നിരുന്നത്. ജെഡിയുവും ബിജെപിയും മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ ജനവിധി. ആകെയുള്ള 243 സീറ്റുകളിൽ 206 സീറ്റുകളിലും എൻഡിഎ വിജയിച്ചിരുന്നു. സ്വതന്ത്രരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷവും മറ്റ് പാർട്ടികളും 31 സീറ്റുകളിലേക്ക് ആ വർഷം പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു.
2015 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നത്. നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ മറുകണ്ടം ചാടിയിരുന്ന നിതീഷ്കുമാർ വീണ്ടും എൻഡിഎയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയെത്തി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. 2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നത്. ജെഡിയുവിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത് നിയമസഭയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിന്നും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എൽജെപി പിന്തള്ളപ്പെടാൻ കാരണമായി.
ബിഹാറിലെ വോട്ടർമാർ
243 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 90,712 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. 3.92 കോടി പുരുഷന്മാരും 3.50 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 7.42 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരുള്ളതായും 100 വയസിനു മുകളിലുള്ള 14,000 വോട്ടർമാരുള്ളതായും പുതുക്കിയ വോട്ടർ പട്ടിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലോ ബൂത്തിലോ 1200 ൽ കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വോട്ടിങ് പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ഓരോ ബൂത്തിലും തത്സമയ വെബ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു.
"243 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി ഓരോ നിരീക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിന്യസിക്കും. ബിഹാർ സ്വദേശികളല്ലാത്ത ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയായിരിക്കും പൊതു നിരീക്ഷക ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിയമിക്കുക. ഓരോ ജില്ലയിലും ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനായി ഒരു നിരീക്ഷക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരിക്കും," ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
ബിഹാർ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ 'എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും മാതാവ്' എന്ന് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലെ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ബിഹാറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ ഉള്ളൂ എന്നും ഗ്യാനേഷ്കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിഹാറിൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ 4.5 ലക്ഷം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും 2.5 ലക്ഷം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 8.5 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങളും കണക്കുകളും
92,258 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള വിശാലമായ സംസ്ഥാനമാണ് ബിഹാർ. ഏകദേശം 13.07 കോടി ജനസംഖ്യയുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ വോട്ടിങ്ങിനായി വലിയ തോതിൽ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനയെ (സിഎപിഎഫ്) വിന്യസിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആവശ്യാനുസരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സായുധ പൊലീസ് സേനയെയും നിയമിക്കണം.
വോട്ടർമാരിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനായി സിഎപിഎഫിനെ മുൻകൂട്ടി വിന്യസിക്കും. കേന്ദ്ര സേന, പൊലീസ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവർക്കിടയിൽ മികച്ച ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആദ്യം പരിശീലനം നൽകുമെന്ന് ഗ്യാനേഷ്കുമാർ പറഞ്ഞു. സിഎപിഎഫിൻ്റെ ലഭ്യതയും വിന്യാസവുമായിരിക്കും നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
"സിഎപിഎഫ് സംഘങ്ങൾക്ക് 15 വിഭാഗങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നും ഓരോ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ വിന്യസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിഹാറിൽ എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏകദേശം സംഘങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ, 3000 സംഘങ്ങളെ (4.5 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ) ആവശ്യമായി വരും. ഇത് ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ്," തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ബിഹാറിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സായുധ പൊലീസ് സേനയെ എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലും നിയമിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണികൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ലാത്തതിനാലാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള തീരുമാനമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഗതാഗതം, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടപ്പാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കുമെന്നും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലേയ്ക്കുള്ള 45,000-ത്തിലധികം ക്യാമറകൾ ഒരേസമയം ആവശ്യമായി വരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 2025 നവംബർ ആറ്, 11 തീയതികളിലായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ അതേ മാസം 14 ന് നടക്കുമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ്കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചു.
