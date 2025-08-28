ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിച്ചപ്പോള് ഈ അപൂര്വ നിമിഷം പകര്ത്താൻ ക്യാമറക്കണ്ണുകളുടെ മത്സരയോട്ടമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില് പുത്തന് നയതന്ത്രബന്ധം ഉടലെടുക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകള്. വിമാനസര്വീസുകള് പുനരാരംഭിച്ചതും വിസ ചട്ടങ്ങള് ലഘൂകരിച്ചതും കൈലാസ് മാനസസരോവര് തീര്ഥാടനം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നതും ഉള്പ്പെടെ സുപ്രധാന നടപടികള് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉടലെടുത്തു. എന്നാല് ഇതെല്ലാം നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഫലം മാത്രമാണ്.
യഥാര്ഥത്തില്, ഇതിനെയെല്ലാം പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയായിരുന്നു ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള്. അവരുടെ കുബുദ്ധി ഏറെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ ചൈനയോട് അടുക്കുന്നുവെന്നും അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുമുള്ള വാര്ത്തകള് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു.ഉത്പാദനപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നാണ് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ സിന്ഹുവ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ മുഖപത്രമായ ഗ്ലോബല് ടൈംസും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വലിയ രീതിയില് പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചു. ട്രംപിന്റെ നികുതികള് അമേരിക്ക-ഇന്ത്യ ബന്ധം വഷളായെന്ന് തെളിയിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഗ്ലോബല് ടൈംസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതെല്ലാം ചൈനയുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധം പുല്കാന് ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. "അമേരിക്ക ശിക്ഷിക്കുന്നു, ചൈന ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുന്നു..." എന്ന തരത്തിലും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ അനാവശ്യമായി പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടുന്നതിലേക്ക് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് ശ്രമിച്ചു.
ഇത് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ്
2017ല് ദോക്ലാം സംഘര്ഷ വേളയില് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് മന്ദാരിന് ഭാഷയില് ഇന്ത്യയെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് എഴുതി. 1962ലേതിനെക്കാള് കനത്തതാകും പരാജയമെന്നും അവര് ഭീഷണി മുഴക്കി. 2020ലെ ഗാല്വന് താഴ്വരയിലെ സംഘര്ഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയെ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് പഴിച്ചു. ഇന്ത്യയാണ് പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. എങ്കിലും ചൈനയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങള് വിഷയം സൗമ്യമായ രീതിയില് കൈകാര്യം ചെയ്തു. സംഘര്ഷം കുറയുമെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ട്.
മന്ദാരിനില് അവര് രാജ്യത്തിനകത്ത് സ്വന്തം ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവെന്ന് മുദ്രകുത്തി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കരുത്തോടെ നില കൊള്ളുമെന്നും അവര് സ്വന്തം ജനങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പ് നല്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ട്. ഇംഗ്ലീഷില് ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോള് സൗഹൃദ രീതിയിലും, എന്നാല് ചൈനീസ് ഭാഷയായ മന്ദാരിനില് ഇത്തരം വാര്ത്തകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള് ഇന്ത്യയും ചൈനയും വലിയ ശത്രുക്കളെന്ന സന്ദേശങ്ങള് നല്കി ഇരട്ടത്താപ്പാണ് പണ്ടുമതലേ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നത്.
ഇരട്ടത്താപ്പ് മനസിലാക്കിയ ഇന്ത്യ
എങ്കിലും ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരും സൈന്യവും നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങളും ചൈനയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് മനസിലാക്കി. ശരിക്കും ചൈന മന്ദാരിനില് സംസാരിക്കുന്നതും, ഇംഗ്ലീഷില് നമ്മോടും ലോകത്തോടും സംസാരിക്കുന്നതും തികച്ചും വിരുദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. പ്രശ്നം കൂടുതല് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് ചൈനയുടെ നിലപാടുകള്ക്കും പാശ്ചാത്യ നിലപാടുകള്ക്കും എതിരെ രംഗത്തെത്തി. ആഭ്യന്തര ക്ഷേമം വേണമെന്ന് അവര് നിലപാട് എടുത്തു. ഒടുവില് സര്ക്കാരിന് കഥ മെനയാതെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതേ രീതിയില് വിദേശത്ത് തയാറാക്കുന്ന തിരക്കഥകള് ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യത്തെ ബാധിച്ചു. ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴി തുറന്നു.
അമേരിക്കയുമായുള്ള മോദിയുടെ ചങ്ങാത്തത്തിന് കണക്കിന് കിട്ടിയെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ചുങ്ക വര്ധനവിന് പിന്നാലെ ഒരു ചൈനീസ് നേതാവ് ചാനലില് പ്രതികരിച്ചത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങള് ഏറെ വൈറലായി. കൈലാസ പാത ചൈന തുറന്നതോടെ ചൈന നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നു, അമേരിക്ക ശിക്ഷിക്കുന്നുവെന്നായി. എന്നാല് ഇതെല്ലാം യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് വേളയില് ചൈന പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണച്ചു. യാര്ലങ് സാങ്പോയിലെ മെഗാ അണക്കെട്ടിന് ചൈനയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപൂര്വ ധാതുക്കള്ക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു.
വളച്ചൊടിക്കലും യാഥാര്ഥ്യവും
നയതന്ത്രം വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ചൈന തുടരുകയാണ്. വാങ് യിയുടെ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം ഒരൊറ്റ ചൈന എന്ന നയത്തെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈ പ്രചാരണം. എന്നാല് ഇന്ത്യ ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു. എന്നാല് ചൈനയുടെ പ്രചാരണം വിദേശത്തേക്കും എത്തുന്നു. പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.
ചൈനീസ് അജണ്ട പൊളിക്കുന്ന തായ്വാൻ രീതി
ചൈനീസ് അജണ്ടയെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റുന്നു. അവരുടെ ഭാഷ മനസിലാക്കുന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മന്ദാരിന് അറിയാത്ത നമുക്ക് മറ്റൊരു വിശ്വസനീയ മാര്ഗങ്ങളുമല്ല. ചൈനയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളടക്കങ്ങളും പാശ്ചാത്യമാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ടിങും ഇക്കാര്യത്തില് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല.
ഇവിടെയാണ് നാം മാറിചിന്തിക്കേണ്ടത്. തായ്വാന് ചൈനയുടെ ഭാഷയെ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാന് വിദഗ്ദ്ധരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് ഭാഷ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തായ്വാൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമിയ സിനിക്ക, നാഷണൽ ചെങ്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എൻസിസിയു) പോലുള്ള തായ്വനിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൈന മന്ദാരിനില് എന്ത് അജണ്ടയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
മന്ദാരിനില് അവര് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് വിമര്ശിക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശക്തമായ എതിര്പ്പും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പോരാടണമെന്നുള്ള അജണ്ടയുമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇംഗ്ലീഷിലാകട്ടെ ഇതേ വിഷയം ഏറെ മൃദുവായി അവര് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ചര്ച്ചയെയും പങ്കാളിത്തത്തെയും കുറിച്ച് അവര് ഇംഗ്ലീഷില് സംസാരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ തായ്വാന് നയതന്ത്രജ്ഞര്ക്ക് ചൈനയുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ചിത്രം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യ ഏറെ പിന്നില്
ചൈന മുന്വിധികളോടെയും മനശാസ്ത്ര പരവുമായാണ് നയതന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയും ഈ വിഷയത്തില് മുൻപന്തിയിലാണ്. എന്നാല്, ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും പിന്നിലാണ്. നമുക്ക് മന്ദാരിന് അറിയാവുന്നവരില്ല. കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമില്ല. തിരിച്ചടിക്കാനും പരിമിതികളുണ്ട്. യുദ്ധ ഭൂമിയിലും മറ്റുള്ളവര് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യ ഏറെ പിന്നിലാണ്.
എങ്ങനെ മറികടക്കാം
ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൃത്യമായി തന്ത്രപരമായി നീങ്ങണമെങ്കില് ചില വിടവുകള് നികത്തേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങലാണ് ഇതിനാവശ്യം. മന്ദാരിനില് പരിശീലനം വിപുലമാക്കണം. സര്ക്കാര്, ഇന്റലിജന്സ്, മാധ്യമ രംഗങ്ങളില് തായ്വാന്റെ അറിവ് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.
രണ്ടാമതായി മൊഴിമാറ്റ-നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കണം. ചൈനയുടെ നടപടികള് അപ്പപ്പോള് വിലയിരുത്താന് നമുക്കാകണം. മുന് വിധികളില്ലാതെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്തൂക്കം നല്കണം. സന്ദേശങ്ങളില് ഏകോപനമുണ്ടാകണം. ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകള് വിദേശങ്ങളില് കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കണം.
വാങ് യിയുടെ സന്ദര്ശനം യാഥാര്ത്ഥ്യത്തെ എങ്ങനെ ചൈനയും അവരുടെ മാധ്യമങ്ങളും മാറ്റി മറിക്കുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. അമേരിക്കയ്ക്കും ഈ തന്ത്രമുണ്ട്. നമുക്കും ഇനി മാറി ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ... തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങള് ഇനിയും വിപുലീകരിക്കണം. പരമാധികാരത്തെ ശക്തമായി വിവരിക്കണം. ചമച്ചെടുത്ത നുണകളെക്കാള് യാഥാര്ഥ്യങ്ങള് പുറത്ത് കൊണ്ടു വരിക തന്നെ വേണം.