ETV Bharat / opinion

പണ്ടുപണ്ട് ഒക്കച്ചങ്ങായിമാർ, ഇന്നിപ്പോൾ ബദ്ധശത്രുക്കൾ; പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് അവസാനമെങ്ങിനെ..? ഇന്ത്യയടക്കം വെള്ളം കുടിക്കും!! - ANALYSIS ON MIDDLE EAST CRISIS

A man holds a flyer as he takes part in a funeral ceremony of Iranian nuclear scientists who were killed in Israeli strikes, in Tehran ( AP )