ഇന്ത്യ, ചൈന, അമേരിക്ക- ശത്രുവിനെയും മിത്രത്തെയും കണ്ടെത്താം - INDIA CHINA USA RELATIONS

ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധം അധികം വൈകാതെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. എന്നാല്‍ ചൈനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാന്‍ നമുക്കാകില്ല.

Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping during a meeting, in Tianjin, China on Sunday, Aug. 31, 2025. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 3:51 PM IST

വിഷ്‌ണു പ്രകാശ്

ഗാല്‍വന്‍ താഴ്‌വരയിലെ സംഘര്‍ഷവും 2020 മുതല്‍ അതേ തുടര്‍ന്ന് അതിര്‍ത്തിയില്‍ നില നില്‍ക്കുന്ന സൈനിക നടപടികള്‍ക്കും ഇടയില്‍ ഏഴ് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈന സന്ദര്‍ശിച്ചത്. 2020ല്‍ അമേരിക്കയുടെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന ബില്‍ ക്ലിന്‍റണിന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുടലെടുത്ത ശക്തമായ ബന്ധത്തിന് മേല്‍ കരിനിഴല്‍ വീണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചൈനീസ് സന്ദര്‍ശനമെന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.

ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ കാല്‍നൂറ്റാണ്ടായി പടുത്തുയര്‍ത്തിയ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിനാണ് കടുത്ത ഉലച്ചില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ സമവാക്യങ്ങളില്‍ പൊളിച്ചെഴുത്ത് വേണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇത് നല്‍കുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുയരുന്ന ചോദ്യം. ഇന്നലത്തെ ശത്രുക്കള് പങ്കാളികളാകുകയും വിശ്വസ്‌ത മിത്രങ്ങള്‍ അകന്നു പോകുകയുമാണോ?

ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ ഇത്തരം സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ കരിനിഴല്‍ വീഴ്‌ത്തുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായ സംഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെക്കാള്‍ അല്‍പ്പം വിട്ടു നിന്ന് കൊണ്ട് ഇതിന്‍റെ വിശാല ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുകയായിരിക്കും നന്ന്.

നമ്മുടെ ഉത്തര അയല്‍രാജ്യമായ ചൈനയുമായി നാലായിരം കിലോമീറ്റര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇനിയും സമവായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളര്‍ന്ന് വരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തികളില്‍ പ്രധാനിയായ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചേര്‍ന്ന് പ്രാദേശിക ആഗോളക്രമം തങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി പരുവപ്പെടുത്താന്‍ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചൈന ഇന്ത്യയെ അവരുടെ വരുതിയിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നത് വസ്‌തുതയാണ്.

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സുരക്ഷാ സമിതിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വം തടസപ്പെടുത്താന്‍ ചൈന നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പാക് പിന്തുണയുള്ള ഭീകരരെ ചൈന സംരക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കെതിരെയുള്ള പാകിസ്ഥാന്‍റെ സൈനിക നടപടികളെ ചൈന പരസ്യമായി തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പലകാലത്തും ചൈന ഇന്ത്യയോട് സൗഹൃദം ഭാവിച്ച് നമ്മെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങള്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും വിധം ഉയര്‍ന്ന് വരാന്‍ കഴിയുന്ന വിശാലമായ ഭൂപ്രകൃതിയും ജന സംഖ്യയും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. അത്തരത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഏകരാജ്യവും ഇന്ത്യയാണെന്ന് അവര്‍ക്കറിയാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ച തടസപ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരുടെ നിലപാട്. അതവര്‍ തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ചില അയല്‍ക്കാരുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്നതില്‍ അവര്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം അവര്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. അത് നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തി-സുരക്ഷ താത്‌പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു.

ഗാല്‍ താഴ്‌വരയിലെ സംഭവങ്ങള്‍ ഒന്ന് ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നത് നന്നാകും. ഗാല്‍വനില്‍ നമുക്ക് പല ധീര സൈനികരെയും നഷ്‌ടമായി. 2019 ഒക്‌ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍ പിങിന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശന വേളയിലും കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ പിടിച്ചുലച്ച വേളയിലുമായിരുന്നു ഗാല്‍വനിലെ പോരാട്ടം.

മുന്‍കാലങ്ങളിലേതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. അവരുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നാം ആക്രമിച്ചു. അതോടെ ചൈന അതിശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. നാം തെല്ലും വിട്ടു കൊടുത്തില്ല. അതോടെ ചൈന പിന്‍മാറാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി. ഇന്ത്യയുടെ സമകാലിക നേതൃത്വത്തിന് അതില്‍ കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്. ട്രംപ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും മുമ്പ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍ പിങും തമ്മില്‍ റഷ്യയില്‍ വച്ച് 2024 ഒക്‌ടോബറില്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ചൈനയ്ക്കുള്ള താത്പര്യം വ്യക്തമാക്കലായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച.

Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping during a meeting, in Tianjin, China (PTI)

നാല് വര്‍ഷം മഞ്ഞുമൂടിയ ഹിമാലയന്‍ നിരകളില്‍ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നാല് വര്‍ഷത്തോളം നിരര്‍ത്ഥകമായി പോരാടിയ ശേഷമാണ് ഇതെന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പോരാട്ടത്തില്‍ ഒരു കക്ഷിയ്ക്കും വിശേഷിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടായില്ല.

File photo of Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (ANI)

ചൈനയുടെ സമ്പദ്ഘടന ശോഷിക്കുകയാണ്. പ്രസിഡന്‍റ് ഷിയ്ക്ക് ശക്തമായി ആഭ്യന്തര രാഷ്‌ട്രീയ സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതും ചൈനയ്ക്ക് സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ട്രംപ് ആദ്യ വട്ടം പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന കാലത്ത് ചൈനയ്ക്ക് കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഇരട്ടി സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുമായി അടുക്കാന്‍ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത്. കയ്‌പ് നീര് കുടിച്ച് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഷി ഹസ്‌തദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശരീരഭാഷയില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഭൗമശാസ്‌ത്രപരമായി ഇന്ത്യയും ചൈനയും അയല്‍ക്കാരായി തന്നെ തുടരും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനപരമായ സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിന് വഴികള്‍ തേടേണ്ടതുണ്ട്. താത്പര്യങ്ങള്‍ സമാനമാകുമ്പോള്‍ സഹകരണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ നിര്‍വചിക്കുന്നത് മത്സരവും കാലത്തിന്‍റെ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമാണ്. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ചൈനയും ഇന്ത്യയും മിത്രങ്ങളാകില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

Protest against the arbitrary and unilateral tariff imposed by the US on Indian products, in Jammu (ANI)

അമേരിക്കയുടെ കാര്യമെടുത്താന്‍, ഇന്ത്യക്ക് മേല്‍ കനത്ത നികുതിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരി്കക. യുക്രെയ്‌ന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് എണ്ണ പകരുന്നത് ഇന്ത്യയാണെന്ന ആരോപണവുമായി അമേരിക്കയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കടന്ന് വരുന്നു. ഒപ്പം ചുങ്ക മഹാരാജ എന്ന പട്ടങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടന ചത്തതാണെന്ന കണ്ടെത്തലുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് തന്നെ രംഗത്ത് എത്തി. ഇതിനിടെ പാകിസ്ഥാന്‍ വാഷിങ്ടണിന് കണ്ണിലെ കൃഷ്‌ണമണിയുമായി. ഇന്ത്യയിലെയും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളുടെയും നിരന്തര റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും രാഷ്‌ട്രീയ നിപുണരുടെ വിശകലനങ്ങളും കേട്ടാല്‍ എല്ലാം നഷ്‌ടപ്പെട്ടെന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടാകുക.

ശരിക്കും നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതല്‍ വിശാലമായി ഉള്‍ക്കൊള്ളുക എന്നതാണ്. ഇന്ന് അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന നടപടികള്‍ അടഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളാണെന്ന വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്‌താവന തന്നെയാണ് ശരി. രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെയും സൈനിക ശേഷിയെയും ശത്രുക്കള്‍ക്കും മിത്രങ്ങള്‍ക്കും ഒരു പോലെ പേടി സ്വപ്‌നമാക്കുന്നു. കാനഡ ശക്തിയാണ് അവകാശമെന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ ഈ നിലപാട് സുസ്ഥിരമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. സാധ്യത തീരെയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം.

File photo of Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (ANI)

അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് ഏകാധിപതികളായി തുടരാനാകില്ല. ഇവിടെ വേറയെും വളര്‍ന്ന് വരുന്ന ശക്തികളുമ്ട്. റഷ്യ, ചൈന, ബ്രസീല്‍, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയവ പോലെ. ഇവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അമേരിക്ക അടിയറവ് പറയേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായുമുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് ഇതിനകം തന്നെ തുടക്കമായിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ച നികുതി തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഫെഡറല്‍ കോടതി ഇതിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. നിലവിലെ അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ഇത് സാധാരണവുമല്ല.

ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ ബഹുവിധ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ പണിതു കഴിഞ്ഞു. സാമ്പത്തി, സൈനിക, സാങ്കേതിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും സര്‍വോപരി ജനങ്ങള്‍ തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധം വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. മോദിയും ട്രംപും തമ്മില്‍ നല്ല സമവായമാണ് ഉള്ളത്. എങ്കിലും ഇന്ത്യയോടുള്ള നടപടികള്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ട്രംപ് തിരുത്തിക്കൂടായ്‌കയില്ല.

അമേരിക്ക ശരിക്കും ഇന്ത്യയില്‍ വളര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കാളി തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വര്‍ഷമായി. അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്ത കാഴ്‌ചപ്പാടും പൊതുതാത്‌പര്യഹ്ങളും യഥാര്‍ത്ഥവും അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ കാറ്റില്‍ പറത്തുന്നവയുമാണ്. ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി കൂടുതല്‍ വാഗ്വാദങ്ങള്‍ക്ക് നില്‍ക്കാതെ അവരുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുകയാണ്. എങ്കിലും ഇതൊരു വടുവായി അവശേഷിക്കുമെങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അധികം വൈകാതെ സാധാരണ നിലയിലാകും. എന്നാല്‍ ചൈനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു ഉറപ്പ് സാധ്യമല്ല.

(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലേഖകന്‍റേത് മാത്രം, ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ ലേഖനത്തിലില്ല.)

Also Read: അമേരിക്കന്‍ ചുങ്കം; തമിഴ്‌നാടിന് 390 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ കയറ്റുമതി നഷ്‌ടം, കേന്ദ്രം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

