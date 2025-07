ETV Bharat / opinion

ബോണ്‍ കാലാവസ്ഥ ചര്‍ച്ചകള്‍; ആഗോള കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം - BONN CLIMATE TALKS

Grant Douglas pauses while evacuating as the Park Fire jumps Highway 36 near Paynes Creek in Tehama County, Calif., July 26, 202 ( File AP )