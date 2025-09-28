ETV Bharat / opinion

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

2009 സെപ്റ്റംബറിലാണ് രാജ്യത്ത് ആധാര്‍ സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നത്. 143 കോടി പൗരന്‍മാരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലുള്ളത്.

Headquarters of the Unique Identification Authority of India (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2025 at 5:59 PM IST

8 Min Read
രമേഷ് കോട്‌നാന

2009 ജൂലൈ ഒന്‍പതിന് ഇന്‍ഫോസിസില്‍ നിന്നുള്ള യാത്ര അയപ്പ് വേളയില്‍ നന്ദന്‍ നിലേകനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു- എന്‍റെ ഏക സ്വത്വം ഇന്‍ഫോസിസ് എന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിറങ്ങുന്നത് എല്ലാ ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കും ഒരു സ്വത്വം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കാനാണ്.

ഈ കാഴ്‌ചപ്പാട് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനായി ആധാര്‍ എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കി. ലോക്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ ശേഖരമായി ഇത് ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ 2010സെപ്റ്റംബറില്‍ ഒരൂ കൂട്ടം തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കി തുടക്കമിട്ട പദ്ധതി ഇന്ന് 143 കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പതിനഞ്ച് വര്‍ഷമായി ഈ തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ആഗോളതലത്തില്‍ ഇതിന് വലിയ അംഗീകാരമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ലോകബാങ്കും രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുമടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ശേഷിയുടെ പ്രതീകമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.

ആധാറിന്‍റെ ആരംഭം ഇങ്ങനെ

2006ലാണ് ആധാര്‍ എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത്. 2009 ജൂണ്‍ 25ന് യുഐഡിഎഐ അധ്യക്ഷ പോസ്റ്റ് സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുകയും ഇന്‍ഫോസിസ് സഹമേധാവി നന്ദന്‍ നിലേകനിയെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള മന്ത്രിയുടെ പദവി നല്‍കി ഇതിന് നേതൃത്വം നല്‍കാന്‍ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ജൂലൈ ആറിന് ധനമന്ത്രി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി 120 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ശക്തമായ പിന്തുണ നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു. 2009 ജൂലൈ23നാണ് നന്ദന്‍ നിലേകനി ഔദ്യോഗികമായി യുഐഡിഎഐയില്‍ ചേരുന്നത്. പിന്നാലെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആര്‍ എസ് ശര്‍മ്മ ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറലായും എത്തി. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഐഐടിക്കാരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു സംഘവുമായി പദ്ധതിയെ നന്ദന്‍ നിലേകനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. 2016ല്‍ ആധാര്‍ നിയമം കൊണ്ടു വന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആധാറും മറ്റ് നിയമങ്ങളും ഭേദഗതി നിയമം 2019ല്‍ പാസാക്കി. ഇതോടെ യുഐഡിഎഐയ്ക്ക് നിയന്ത്രണാധികാരവും കൈവന്നു.

ആധാറുണ്ടാക്കിയ ശ്രദ്ധേയ മാറ്റങ്ങള്‍

എല്ലാ ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കും സവിശേഷമായ ഒരു തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ നല്‍കി

രാജ്യത്തെ എല്ലാ താമസക്കാര്‍ക്കും 12 അക്കങ്ങളുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കപ്പെട്ടു. ഇത് ഒരു ബയോമെട്രിക്, ജനകീയ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ബയോമെട്രിക് രേഖയായി വിരലടയാളം, കണ്ണിന്‍റെ കോര്‍ണിയ തുടങ്ങിയവയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങളും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കുന്നത്. ഇതുവരെ 143 കോടി ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കാണ് ആധാര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. 1700 ലേറെ വരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനും അവയുടെ സുഗമമായ വിതരണത്തിനുമുള്ള ആധികാരിക രേഖയായി ഇന്ന് ആധാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആവശ്യം

ഡിജിറ്റല്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായ ആധാര്‍ എപ്പോഴും എവിടെയുമുണ്ട്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിലോ ആശുപത്രിയില്‍ പോകണമെങ്കിലോ, മൊബൈല്‍ സിമ്മിന് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിലോ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനോ, ആധാറുണ്ടെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അതിവേഗം നടക്കുന്നു. ഒപ്പം സുരക്ഷിതത്വവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ എല്ലാവര്‍ക്കും ജീവിതം കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദവും ഏകീകൃതവുമാക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഡിജിറ്റല്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ പദ്ധതിയാണ് ആധാര്‍. ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പ്രസ്‌ഥാനത്തിന് ആധാറാണ് ഏക തിരിച്ചറിയല്‍ ചട്ടക്കൂടായി വര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നിരവധി സേവനങ്ങള്‍ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ടു വരാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഭരണം സുഗമമാക്കുകയും നൂതനതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആധാര്‍-ഇകെവൈസി- നടപടികള്‍ സുഗമമാക്കുന്നു

ബാങ്കിങ്, ടെലികോം, സാമ്പത്തിക സേവന മേഖലകളില്‍ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് നട്ടെല്ലായി ആധാര്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക് നോ യുവര്‍ കസ്റ്റമര്‍ നില കൊള്ളുന്നു. രാജ്യത്തെ ടെലികോം മേഖലയിലേക്ക് ജിയോ 2016ല്‍ കടന്ന് വന്നപ്പോള്‍ ആധാര്‍ ഇ കെവൈസിയാണ് സിം കാര്‍ഡ് ആക്‌ടിവേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി ഇവര്‍ ഉപയോഗിച്ച ആധികാരിക രേഖ. ഇതിലൂടെ മിനിറ്റുകള്‍ക്ക് ഉള്ളില്‍ സിംകാര്‍ഡ് ആക്‌ടീവാക്കാന്‍ സാധിച്ചു. മുമ്പ് ഇതിന് 48 മണിക്കൂര്‍ വേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചു. ഈ നൂതനത ജിയോയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വളര്‍ച്ചയ്ക്കും സഹായകമായി. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഇവര്‍ക്ക് 160 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുണ്ടായി. 83 ദിവസം കൊണ്ട് അത് അഞ്ച് കോടിയായി. സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആധാര്‍ സേവനങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇ കെവൈസി നടപടിയിലൂടെ ചെലവ് ആയിരം രൂപയില്‍ നിന്ന് കേവലം ആറ് രൂപയായി കുറയ്ക്കാനായെന്ന് 2024ലെ സാമ്പത്തിക സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

ജാം ത്രിമൂര്‍ത്തിയില്‍ ആധാര്‍

ജാം ത്രിമൂര്‍ത്തി അഥവ ജന്‍ധന്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ആധാര്‍ ബയോമെട്രിക് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷന്‍, മൊബൈല്‍ കണക്‌ടിവിറ്റി എന്നിവ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ വിശാലമായ സാങ്കേതിക അധിഷ്‌ഠിത നേരിട്ടുള്ള കൈമാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളാണ്. 2014 ഓഗസ്റ്റ് 28ന് തുടക്കമിട്ട പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ജന്‍ ഝന്‍ യോജന ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് കടക്കാന്‍ സഹായകമായി. 56 കോടിയിലേറെ ജന്‍ധന്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറന്നു. കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വര്‍ഷം കൊണ്ട് അവയിലെ നിക്ഷേപം 2.68 ലക്ഷം കോടി കടന്നു. ഇതില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും വനിതകളാണ്. 56ശതമാനം വനിതകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇവരില്‍ നല്ലൊരു ഭാഗവും ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. 67ശതമാനം. സാമ്പത്തിക ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ശാക്തീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ആധാറിനുള്ള വലിയ പങ്കാണ് ഇത് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നത്.

വിശ്വാസ്യത ഉള്ള ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷന്‍

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള മന്ത്രാലയങ്ങളിലടക്കം 150 ഇടങ്ങളില്‍ ആധാര്‍ മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നിര്‍ണായകമായ നേട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. 2025 ജൂലൈയില്‍ ദേശീയ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സഹായ പദ്ധതിയുടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് അവരുടെ തിരിച്ചറിയലിനായി ഈ സുരക്ഷിത മാര്‍ഗം ഉപയോഗിച്ചത്. ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന് കീഴിലുള്ള 850 മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ ഹാജര്‍ ആവശ്യത്തിനും ആധാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2022 ഡിസംബറില്‍ ആരംഭിച്ച ഡിജി യാത്രയിലൂടെ ആറ് കോടിയിലേറെ പേര്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ 24 വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെ തടസമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനായി.

തട്ടിപ്പുകള്‍ക്ക് തടയിട്ട് കൊണ്ട് നേരിട്ട് സഹായമെത്തിക്കലില്‍ ആധാറിന്‍റെ പങ്ക്

2013ല്‍ തുടക്കമിട്ട ആധാര്‍ അധിഷ്‌ഠിത ഡയറക്‌ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌ഫര്‍ വലിയ വിജയമാണ്. 4.15 വ്യാജ എല്‍പിജി കണക്ഷനുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനും 5.03 കോടി വ്യാജ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. പാചകവാതകം, ഭക്ഷ്യ സബ്‌സിഡി തുടങ്ങിയവ അടക്കം ദേശവ്യാപകമായി അവശ്യ സേവന വിതരണത്തിന് ഇവയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള നടപ്പാക്കല്‍ സഹായകമായി. ആധാര്‍ അധിഷ്‌ഠിത റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലൂടെ 1.85 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഭക്ഷ്യ സബ്‌സിഡി ഇനത്തില്‍ ലാഭിക്കാനായി. ഇതിന് പുറമെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ കൂലി കൃത്യമായി നല്‍കുന്നതില്‍ 98ശതമാനം വിജയം വരിക്കാനും ആധാറിലൂടെ സാധിച്ചു. പിഎം കിസാന്‍ പദ്ധതിയിലെ അര്‍ഹരല്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കിയത് വഴി 22,106 കോടി രൂപ ലാഭിക്കാനായി.

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് ആധാറിന്‍റെ സ്വാധീനം

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ സഹായങ്ങള്‍ കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നതില്‍ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആധാറിലൂടെ സാധിച്ചു. ആധാറുമായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ സഹായങ്ങള്‍ ലഭ്യമായി. കാലതാമസമോ ചോര്‍ച്ചയോ ഉണ്ടാകാതെ നേരിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം എത്തിച്ചു. ലോക്‌ഡൗണിന്‍റെ കാലത്ത് പോലും ആളുകള്‍ക്ക് ആധാര്‍ വഴി നാട്ടിലെ കടകളില്‍ ഉള്ള ചെറു എടിഎമ്മുകളിലൂടെ പണം സ്വീകരിക്കാനായി. ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച കവിനിലൂടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ പരിപാടിയും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാനായി. രാജ്യമെമ്പാടുമായി 220 കോടി വാക്‌സിനാണ് നല്‍കിയത്. ഇവിടെയും തട്ടിപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനായി.

ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ വിപ്ലവത്തിന്‍റെ ഹൃദയം

ആയുഷ്‌മാന്‍ ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് കരുത്തേകുന്നത് ആധാര്‍ ആണ്. 2018 സെപ്റ്റംബറിലാരംഭിച്ച ആയുഷ്‌മാന്‍ ഭാരത് പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ജന്‍ ആരോഗ്യ യോജന ഇന്ത്യയുടെ സാര്‍വത്രിക ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രതിബദ്ധതയുടെ ആധാരശിലയായിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ചികിത്സകള്‍ തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. എബിപിഎം-ജയ് എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതിയിലൂടെ 41 കോടി ആയുഷ്‌മാന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 9.84 കോടി പേരുടെ 1.40ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആശുപത്രി ചെലവുകളാണ് ഇതിലൂടെ നടന്നത്.

വെല്ലുവിളികളും ഭാവിയും

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ടുപിടിത്തമായി ആധാര്‍ നിലകൊള്ളുമ്പോഴും ഇതിന് ചില സ്വകാര്യത-സുരക്ഷ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. വലിയ തോതില്‍ വിവരചോരണവും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗവും അടക്കമുള്ളവയാണവ.

ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ ആര്‍ക്കും ദുരിതമനുഭവിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് 2013ല്‍ സുപ്രീം കോടതി ഒരിടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ആധാര്‍ എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും സ്വമേധയാ ആയിരിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി ആരെയും നിര്‍ബന്ധിക്കരുത്. ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ഇല്ലെന്നതിന്‍റെ പേരില്‍ ആര്‍ക്കും ആനുകൂല്യങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് 2014ല്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ഭരണഘടന സ്വകാര്യത ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നില്ലെന്ന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വാദത്തെ തുടര്നക്ന് കോടതി ഈ വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടു. അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കാനാകില്ലെന്ന് അപ്പോഴും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോഴും പക്ഷേ സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കും സബ്‌സിഡികള്‍ക്കും ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന നിബന്ധന കോടതി തുടര്‍ന്നു. 2016ലെ നിയമത്തിലെ ഏഴാം വകുപ്പാണ് സര്‍ക്കാരിന് ഇതിന് അനുവാദം നല്‍കിയത്.

Aadhaar is the world's largest biometric identification number (IANS)

ഇത് കോടതി ഉത്തരവുകളും ഭരണ നിര്‍വഹണ വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും യുജിസി, സിബിഎസ്‌ഇ, മഹാരാഷ്‌ട്ര എജ്യുക്കേഷന്‍ ബോര്‍ഡ്, എല്‍പിജി സബ്‌സിഡി ദാതാക്കള്‍, ഐആര്‍സിടിസി, ജെഇഇ അധികൃതര്‍, പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിഖള്‍ തുടങ്ങിയവയ അടക്കം വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കി.

പലര്‍ക്കും ആധാര്‍ ഒരു തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയ്ക്കുമപ്പുറം വലിയ തലവേദനയാകാന്‍ തുടങ്ങി. കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും പല സേവനങ്ങള്‍ക്കും അധികൃതര്‍ ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞു. ആധാറില്ലാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ മാത്രം പലര്‍ക്കും പല സേവനങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. കുട്ടികള്‍ക്ക് അങ്കണവാടി പ്രവേശനവും സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. കോവിഡ് 19 വാക്‌സിനേഷന്‍ കാലത്ത് മുതിര്‍ന്നവരും സമാന പ്രതിസന്ധികളിലകപ്പെട്ടു.

People wait in a queue outside an Aadhaar centre to get their Aadhaar cards (ANI)

അതേസമയം ആധാര്‍ എടുക്കാനും പുതുക്കാനും മറ്റുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അപര്യാപ്‌തമായി. പ്രായമടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കിട്ടാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് എന്തിനാണ് ഇതെന്ന് അപ്പോഴും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജനങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് നിരക്ഷരരായവര്‍ അത്ഭുതം കൂറി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി യോജിപ്പിക്കല്‍, ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള കെവൈസി ആവശ്യങ്ങള്‍, ആധാര്‍ പേയ്‌മെന്‍റ് ബ്രിഡ്‌ജ് സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ ക്ഷേമ പദ്ധതി വിതരണം തകിടം മറിച്ചു. പ്രധാന്‍ മന്ത്രി മാതൃ വന്ദനയോജന പ്രകാരമുള്ള പ്രസവആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ 28 ശതമാനം തെറ്റായ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോയെന്ന് നീതി ആയോഗ് വെളിപ്പെടുത്തി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ദരിദ്രകുടുംബങ്ങള്‍ക്കും യഥാര്‍ത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലം റേഷനും പെന്‍ഷനും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ എന്ന ആധാര്‍ വാഗ്‌ദാനം പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

129-year-old Padma Shri recipient and Yoga Practitioner Swami Sivananda shows his Aadhaar card at a camp near the Sangam during the Maha Kumbh Mela 2025 in Prayagraj (IANS)

2025 ആയപ്പോഴേക്കും ആധാറില്‍ പുതുക്കലുകള്‍ വരുത്തുകയാണ്. ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷന്‍ വീഴ്‌ചകളും വിവരങ്ങളിലുണ്ടായ ചോര്‍ച്ചയും സ്വകാര്യത ലംഘനവും അടക്കമുള്ളവയില്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന ആശങ്കകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്. പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്‌സ് കമ്മിറ്റിയാണ് വിഷയം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആധാറിലെ വീഴ്‌ചകള്‍ മൂലം പിഡിഎസ്, തൊഴിലുറപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബയോമെട്രിക് രേഖകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ മൂലം തൊഴിലാളികളും പ്രായമുള്ളവരും പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുന്നു. അതേസമയം കേന്ദ്രീകൃത തിരിച്ചറിയല്‍ വിവര ശേഖരം 9സിഐഡിആര്‍ഃ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് യുഐഡിഎഐ പറയുന്നത്. വീഴ്‌ചകള്‍ മൂന്നാം കക്ഷി ചേര്‍ക്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

രാജ്യത്തെ പൗരന്‍മാരല്ലാത്തവര്‍ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പിഎസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനായി പിഎസി നിരവധി ശുപാര്‍ശകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലേഖകന്‍റേത് മാത്രമാണ്. ഇതിലെ അഭിപ്രായങ്ങളും വസ്‌തുതകളും ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.)

