ഒന്നിച്ചാണ്, പക്ഷെ താമസം വേറെ; വിവാഹിതര് പുതുവഴി തേടുന്നു, അറിയാം ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദറിനെക്കുറിച്ച്
പ്രണയിച്ചിരുന്ന നാളുകള് എത്ര മനോഹരമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുന്ന ദമ്പതിമാരുമുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദറിൻ്റെ പ്രസക്തി.
Published : September 14, 2025 at 5:43 PM IST
ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ വേർപിരിയലിൽ കലാശിക്കാറുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് താഴെ വയ്ക്കല്, ടവൽ കിടക്കയിൽ വയ്ക്കല്, എസിയുടെ താപനില ക്രമീകരിക്കല് തുടങ്ങിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങള്ക്ക് പോലും പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാത്ത കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ പ്രതിസന്ധിയാകാറുണ്ട്. സ്നേഹം നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാന് സഹായിക്കുന്ന പോംവഴിയാണ് ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദർ (LAT).
യാതൊരു പരാതികളുമില്ലാതെ പരസ്പരം പ്രണയിച്ച് വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുക. വിവാഹിതരായ പലരും പറയുന്നത് കേള്ക്കാറില്ലേ, പ്രണയിക്കുന്ന കാലങ്ങളെപ്പോലെയല്ല വിവാഹ ശേഷമുള്ള ജീവിതമെന്ന്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നേക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങള് നീങ്ങാറുണ്ട്. പ്രണയിച്ചിരുന്ന നാളുകള് എത്ര മനോഹരമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുന്ന ദമ്പതിമാരുമുണ്ട്.
ഇവിടെയാണ് ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദറിൻ്റെ പ്രസക്തി. പരസ്പരം പരിഭവങ്ങളോ വഴക്കുകളോയില്ലാതെ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ വിവാഹ ശേഷം വേറെ വീടുകളിലോ നഗരങ്ങളിലോ മാറി താമസിക്കുക. ഒരുമിച്ച് യാത്രകളും സായാഹ്നങ്ങളും ചെലവഴിക്കുക. പ്രണയം പങ്കിടുക എന്നൊക്കെയാണ് ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദർ കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.
വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗതമായ വീക്ഷണം "എന്നേക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക" എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദർ ദമ്പതികൾ. പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ പ്രണയബന്ധത്തിലായിരിക്കെ തന്നെ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ മാറി താമസിക്കുക. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കാതെ എല്ലാവിധ വൈകാരിക അടുപ്പത്തെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാറി താമസിക്കുക.
ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിത രീതികള് മറ്റ് ദമ്പതിമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകളിലോ, മറ്റ് ചിലർ ഒരേ നഗരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരയെവിടെയെങ്കിലുമോ ആകും താമസം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എൻപിഎൽ ഡാറ്റ പ്രകാരം ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദറിൽ ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ എണ്ണം 2000നും 2022നും ഇടയിൽ 40 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായമായ സ്ത്രീകളിൽ ഇത് സാധാരണമാണ്.
വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പ്രായമായ ദമ്പതികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട മാനസികാരോഗ്യം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് യുകെയിലെ ഗാർഹിക പഠന ഗവേഷണങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ ഇത് സാധാരണമാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
"ദമ്പതികൾ വ്യത്യസ്ത വീടുകള് താമസിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം, ദമ്പതികൾ അവരുടെ അടുപ്പത്തെ സ്വന്തം രീതിയിൽ പുനർനിർവചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലാണ്. പരമ്പരാഗത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അവർ സ്വയം മുൻഗണന നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബാധ്യതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല" റിലേഷൻഷിപ്പ് പരിശീലകയും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ദീപാലി സിങ് പറയുന്നു.
അതേസമയം ശാരീരിക അകലം വൈകാരിക അടുപ്പം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പല ദമ്പതികളും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഫാമിലി തെറാപ്പിസ്റ്റ് റിച്ച ശുക്ല പറയുന്നു. ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ തീരുമാനത്തിലാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും റിച്ച ശുക്ല വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻ ഷിപ്പും ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദറും വ്യത്യസ്തം
രണ്ട് ആശയങ്ങളിലും വേറെ വേറെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന പങ്കാളികളാണ്. എന്നാല് ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദർ വ്യക്തികള് എന്നാൽ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്. എന്നാൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദം മൂലം പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുന്നവർ ആണ്.
ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് ജീവിത സാഹചര്യവും അവരുടെ ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. കരിയർ, ജോലി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം മാറി താമസിക്കുന്നതും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും പഠനം പറയുന്നു.
"ചില ദമ്പതികൾ വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുന്നത് ഒരുമയുടെ ആഴം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം തീരുമാനങ്ങള് ബന്ധത്തെ പുതുമയുള്ളതും സജീവമായും നിലനിർത്തുന്നു'' - റിലേഷൻഷിപ്പ് കോച്ച് ദീപാലി സിങ് പറയുന്നു.
വിദഗ്ധർ ഇതിനെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിരവധി വെല്ലുവിളികള് ഈ ബന്ധങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ട്. സാമൂഹികമായ അപമാനം, ആശയവിനിമയം, വൈകാരിക അകലം എന്നിവയാണ് അവയിൽ ചിലത്. ദമ്പതികൾ വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും 'നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?' 'നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാം ശരിയാണോ?' എന്നിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും.
അവിഹിതബന്ധം ഉണ്ടെന്ന വ്യാഖ്യനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് നീങ്ങുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മാന്യമായ പരിഗണനയെയും അവകാശത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് മാനസികമായ സന്തോഷങ്ങള്ക്ക് വെല്ലുവിളികളാകുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മനോവൈകല്യങ്ങളെ അവകാശങ്ങളാണ് എന്ന് തെറ്റിധരിക്കുന്നവർ ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദർ ദമ്പതിമാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്.
"ഇത് രസകരമാണ്, കാരണം വിവാഹം എന്നത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും പരസ്പരം വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. സ്വാർഥതയെക്കാൾ സൗഹൃദം ഉടലെടുക്കുക എന്നതാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്.
പരസ്പര ബഹുമാനം, തുല്യ അവസരങ്ങൾ, രണ്ട് പങ്കാളികളിൽ നിന്നുമുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ ദമ്പതികൾ വേർപിരിയേണ്ടിവന്നാൽ എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്?'' - മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള രാഹുൽ ജെയിൻ എന്ന വ്യക്തി പറയുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് അപ്പാർട്ട് ടുഗെദറിന് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.
