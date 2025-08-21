ETV Bharat / lifestyle

യാത്രകളില്‍ പലപ്പോഴും ഹോട്ടല്‍ മുറികളെടുക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ വെളുത്ത ബെഡ് ഷീറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്?

Representative image (Canva)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read

ലയിടങ്ങളിലേക്കും പലവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മള്‍. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും താമസിക്കാനായി ഹോട്ടല്‍ മുറികള്‍ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. ഓരോ യാത്രയ്ക്കിടയിലും വ്യത്യസ്‌ത ഹോട്ടലുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ആ ഹോട്ടല്‍ മുറികളിലൊക്കെ ചെക്ക് ഇന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നാം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം അവിടുത്തെ കിടക്ക തന്നെയായിരിക്കും. വെളുത്ത ബെഡ് ഷീറ്റുകൊണ്ട് മനോഹരമായി വിരിച്ച മുറിയാണ് നമ്മെ വരവേല്‍ക്കുന്നത്.

നിങ്ങള്‍ താമസിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും വെള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകളല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന് ചില പ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.

വൃത്തിയും ശുചിത്വവും

Representative image (Canva)

വെളുത്ത ബെഡ് ഷീറ്റുകൾ എപ്പോഴും ശുചിത്വം ഉറപ്പു നൽകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഈ ബെഡ് ഷീറ്റുകളിൽ കറകളോ അടയാളങ്ങളോ ആയാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അത് മാറ്റി മറ്റൊന്ന് വിരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹോട്ടലില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് വൃത്തിയുള്ള വെളുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണുന്നത് സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയും വെളിവാക്കുന്നതാണ് വെളളനിറം.

സമയലാഭം

പലമുറികളും ഡിസൈന്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് ഓരോ നിറത്തിലായിരിക്കും. എന്നാല്‍ വെളുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് ഏത് നിറത്തിനും യോജിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുറിയുടെ നിറത്തിന് അനുസരിച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റുകള്‍ തേടി ജീവനക്കാര്‍ അലയേണ്ടതില്ല. വെള്ള ഷീറ്റുകള്‍ വിരിക്കുമ്പോള്‍ വൃത്തിയും നിലവാരമുള്ളതായും തോന്നും. ഇതോടൊപ്പം ജോലിലാഭവും സമയവും മിച്ചം.

Representative image (Canva)

വെളുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റുകള്‍ അലക്കി വൃത്തിയാക്കാന്‍ എളുപ്പമാണ്. വെള്ളനിറമായതിനാല്‍ മങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഉയര്‍ന്ന താപനിലയില്‍ അവ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

അതിഥികള്‍ക്ക് ആഢംബരം തോന്നിപ്പിക്കും

ബഡ്‌ജറ്റ് താമസങ്ങളില്‍ പോലും വെള്ളനിറത്തിലുള്ള ബെഡ്‌ഷീറ്റുകള്‍ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താമസിക്കാന്‍ എത്തുന്ന അതിഥികളില്‍ ആഢംബരം തോന്നിപ്പിക്കാം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകളിലും റിസോര്‍ട്ടുകളിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്രീമിയം നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു താമസമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അതിഥികൾക്ക് തോന്നലുണ്ടാക്കും ഇത് കൂടാതെ ഒരു സ്ഥിരത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും വെളുത്ത ബെഡ് ഷീറ്റുകൾക്കു സാധിക്കുന്നു.

Representative image (Canva)

പ്രീമിയം സ്യൂട്ട് മുറികൾ മുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുറികൾ വരെ ഇത്തരം ബെഡ് ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല വെളുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആതിഥ്യമര്യാദയിലെ ശുചിത്വം, പ്രൊഫഷണലിസം എന്നിവയുടെ അടയാളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

പ്രോപ്പർട്ടികളിലെ ഏകത്വം

പ്രീമിയം സ്യൂട്ടുകൾ മുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുറികൾ വരെ, വെളുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് വിരിക്കുമ്പോള്‍ അവ ബ്രാൻഡ് തോന്നിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല വെള്ള ബെഡ്‌ഷീറ്റാകുമ്പോള്‍ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകള്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകുന്ന നിറമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിറം

Representative image (Canva)

കാലക്രമേണ, ആതിഥ്യമര്യാദയിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, ശുചിത്വം, പ്രൊഫഷണലിസം എന്നിവയുടെ ദൃശ്യ ചുരുക്കെഴുത്തായി വെളുത്ത ബെഡ് ഷീറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിഥികൾ എപ്പോഴും ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ താമസിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഈ നിറം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും. ഇത് അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയും മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.

