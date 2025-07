ETV Bharat / lifestyle

ഇതു ജന്‍ ആല്‍ഫകളുടെ 'നിസ്സാരം'; 'ഔറ ഫാമിങ്' കൃഷിയും കൃഷിരീതിയുമല്ല! - AURA FARMING KID ON BOAT

Rayyan Arkan Dikha is the "aura farming" kid from Indonesia ( ETV Bharat )