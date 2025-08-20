ETV Bharat / lifestyle

ഇതാണ് മാജിക്; റോസാപ്പൂവിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ! ചര്‍മത്തിന് തിളക്കം കൂട്ടാന്‍ അഞ്ച് ഫേയ്‌സ് പാക്കുകള്‍ - BENEFITS OF ROSE FACE PACK

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രകൃതിദത്ത മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നൊണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റോസാച്ചെടികള്‍. മനോഹരമായി പൂത്തുലഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന റോസാപ്പൂവിന്‍റെ ഭംഗിക്കും സുഗന്ധത്തിനുമപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ചര്‍മത്തിന് തിളക്കം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യം നിലനില്‍ത്താനും ചില ഫേയ്‌പാക്കുകള്‍ പരിചയപ്പെടാം.

റോസാപ്പൂ ഫേയ്‌സ് പാക്ക് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി പലവഴികളും പരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് നമ്മളില്‍ പലരും സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. വീടുകളിലും തൊടികളിലുമൊക്കെ നമുക്കാവശ്യമായ പ്രകൃതിദത്ത വിഭവങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. മാത്രമല്ല രാസപദാര്‍ഥങ്ങളടങ്ങിയ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കളേക്കാള്‍ നല്ലതും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവും പ്രകൃതിദത്ത മാര്‍ഗങ്ങളാണെന്ന തിരിച്ചറിവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രകൃതിദത്ത മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നൊണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റോസാച്ചെടികള്‍. മനോഹരമായി പൂത്തുലഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന റോസാപ്പൂവിന്‍റെ ഭംഗിക്കും സുഗന്ധത്തിനുമപ്പുറം പൂക്കളിലെ ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റ് ആന്‍റി- ഇന്‍ഫ്ളമേറ്ററി ഗുണങ്ങള്‍ ഒട്ടുമിക്ക ചര്‍മ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാര മാര്‍ഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി റോസാപ്പൂക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചില ഫേയ്‌സ് പായ്‌ക്കുകള്‍ തയാറാക്കി നോക്കിയാലോ...

1. മൃദുത്വം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഫേയ്‌സ് പാക്ക്

ഒരു റോസാപ്പൂവിന്‍റെ ഇതളുകള്‍ എടുത്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക. ഈ ഇതളുകൾ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ നേരം അൽപം റോസ് വാട്ടറിൽ മുക്കി വയ്ക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഇവ രണ്ടും ചേര്‍ത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. പേസ്‌റ്റ് രൂപത്തിലായ ഈ മിശ്രിതത്തില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രകൃതിദത്ത തേന്‍ യോജിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂര്‍ ഫ്രിഡ്‌ജില്‍ വച്ച് തണുപ്പിക്കാം.

റോസാപ്പൂ ഫേയ്‌സ് പാക്ക് (Getty Images)

അതിനു ശേഷം ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യാ. 15 മിനുറ്റുകള്‍ക്ക് ശേഷം കഴുകി കളയാം. മൃദുത്വം നിലനിര്‍ത്താനും ചര്‍മത്തിലെ ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താനും ഈ ഫേയ്‌സ് പാക്ക് സഹായിക്കും.

2. പാടുകള്‍ അകറ്റാം

റോസാപ്പൂവിന്‍റെ ഇതളുകൾ എടുത്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം. പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായ റോസാപ്പൂവിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കടലമാവും തിളപ്പിക്കാത്ത പാലും ചേർത്ത് മിശ്രിതം തയാറാക്കണം. ഈ പായ്ക്ക് മുഖത്തും കഴുത്തിലുമാകെ പുരട്ടിയശേഷം 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകികളായം.

റോസാപ്പൂ (Getty Images)

ചര്‍മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കാന്‍ ഈ മിശ്രിതം ഉത്തമമാണ്. ഇവയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ത്വക്കിന്‍റെ പിഎച്ച് ബാലൻസും ജലാംശവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ചര്‍മത്തിലെ പാടുകള്‍ അകറ്റാനും ചര്‍മത്തിലെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ ഫേയ്‌സ്പാക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

3. ചർമം വൃത്തിയാക്കാൻ

ഫേയ്‌സ് പായ്ക്ക് തയാറാക്കുന്നതിനായി രണ്ടു റോസപ്പൂക്കളിൽ നിന്നും ഇതളുകൾ ശേഖരിച്ച് കഴുകി അരച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണ്‍ സാന്‍ഡല്‍ പൗഡറിടുക. ശേഷം തിളപ്പിക്കാത്ത പാല്‍ ഒഴിച്ച് ഈ മിശ്രിതം നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ പായ്‌ക്ക് മുഖത്ത് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നന്നായി ഉണങ്ങുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാം. അതിന് ശേഷം കഴുകി കളയാം.

റോസാപ്പൂ (Getty Images)

ചര്‍മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്‌ത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാന്‍ ഈ ഫേയ്‌സ്‌പാക്ക് സഹായിക്കും. ചര്‍മത്തിലുണ്ടാകുന്ന സുഷിരങ്ങളിലെ അഴുക്കുകളും നീക്കം ചെയ്യും.

4. ചര്‍മത്തിന് തിളക്കം ലഭിക്കാന്‍

നിര്‍ജലീകരണം ഉണ്ടായാല്‍ ആരോഗ്യം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ചര്‍മ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനായി റോസാപ്പൂവിന്‍റെ ഇതളുകള്‍ എടുത്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അല്‍പം കറ്റാര്‍വാഴ ജെല്‍ ചേര്‍ത്തതിന് ശേഷം അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ഈ മിശ്രിതം കുറച്ച് അയവ് വരുത്താന്‍ റോസ് വാട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഫേയ്‌സ് പാക്ക് മുഖത്ത് പുരട്ടി 20 മിനുറ്റിന് ശേഷം കഴുകികളയാവുന്നതാണ്.

റോസാപ്പൂ (ETV Bharat)

ചര്‍മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിര്‍ത്താനും തിളക്കം നല്‍കാനും റോസാപ്പൂ- കറ്റാര്‍വാഴ ജെല്‍ സഹായിക്കും. ഇതോടൊപ്പം മുഖക്കുരുവും പാടുകളും നീങ്ങി കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും.

5. സണ്‍ടാന്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍

രണ്ടു റോസപ്പൂക്കളിൽ നിന്നും ഇതളുകൾ എടുത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍ പ്രകൃതിദത്ത തേന്‍ ചൂടാക്കി ഒരു സ്‌പൂണ്‍ തൈരും രണ്ട് സ്‌പൂണ്‍ റോസ് വാട്ടറും ചേര്‍ത്ത് റോസാപ്പൂവിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കണം.

റോസാപ്പൂ (Getty Images)

ഈ പായ്ക്ക് മുഖത്തു പുരട്ടി 15 -20 മിനിറ്റിനു ശേഷം കഴുകിക്കളയാം. സൺ ടാൻ നീക്കം ചെയ്യാനും ചർമത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവിക നിറം വർധിപ്പിക്കാനും മൃത കോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ചർമത്തിനു ഗ്ലോ നൽകാനും ഈ പായ്‌ക്ക് സഹായിക്കും.

റോസാപ്പൂ (Getty Images)

