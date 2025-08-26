ഓണക്കാലം 'പാട്ടോർമ'യുടെ പൂക്കാലം കൂടിയാണ്. ഓണസദ്യയും അത്തപൂക്കളവും പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഓണപ്പാട്ടും. നേരത്തെ പാട്ടുകൾ തയാറാക്കി വയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഇനി പാട്ടില്ലാതെ ഓണം കൂടി എന്ന പരാതി വേണ്ട മലയാളികൾക്ക്. മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ടതായ ഓണപ്പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്.
ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ തുടങ്ങി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ 'ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം' എന്ന സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് ഗാനവും കേട്ട മലയാളികൾക്ക്, ഇത്തവണ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പുതിയ ഒരു പാട്ട് കൂടി പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
ഏത് മൂഡ് ഓണം മൂഡ്
ബിബിൻ കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സാഹസം' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഓണമൂഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 'സാഹസം' എന്ന മലയാള സിനിമയിലെ 'ഓണം മൂഡ്' ഗാനം സിനിമ റിലീസിന് മുൻപേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി. റിലീസ് ചെയ്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കിൽ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഇടം നേടി. ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഈ വർഷത്തെ ഓണഗാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ബിബിൻ അശോക് സംഗീതം നൽകി ഫെജോ ആലപിച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ വിനായക് ശശികുമാറാണ് എഴുതിയത്.
തിരുവാവണിരാവ്...
വളരെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം നിവിൻ പോളി, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയതിൽ വച്ച് മനോഹരമായ ഒരു ഓണപ്പാട്ടാണ് തിരുവാവണിരാവ്. മനു മഞ്ജിത്ത് രചിച്ച് ഷാൻ റഹ്മാൻ ഈണം പകർന്ന "തിരുവാവണി രാവ്" എന്ന ഗാനം സമകാലീന സംഗീതസംവിധാന രീതിയിൽ നിന്ന് അൽപം വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്ത ഒരു ഗാനമാണ്. ഉണ്ണി മേനോനും സിത്താരയും ചേർന്നാണു ഗാനം ആലപിച്ചത്. മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓണപ്പാട്ടുകളിൽ ഇടംപിടിച്ച ഗാനങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി...
‘പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പീ
ഈ പൂവിളിയിൽ മോഹം പൊന്നിൻ
മുത്തായ് മാറും പൂവയലിൽ
നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാൻ...' ഈ ഗാനം കേൾക്കാതെ മലയാളിക്ക് ഒരു ഓണക്കാലമുണ്ടോ എന്നു തന്നെ സംശയമാണ്. 1978 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘വിഷുക്കണി’ എന്ന ചിത്രത്തിലേതാണ് ഈ ഗാനം. യേശുദാസ് ആണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്. പ്രേംനസീറും വിധുബാലയുമാണു ഗാനരംഗത്തിൽ എത്തുന്നത്. സലീൽ ചൗധരിയുടെ മനോഹരമായ സംഗീതത്തിനൊപ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ വരികളും ചേർന്നപ്പോള് മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചത് അതിമനോഹരമായൊരു ഗാനം. മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും ഓണപ്പാട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റില് ഇടംപിടിച്ച ഒന്നാണിത്.
തിരുവോണ പുലരിതൻ…
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1975 ൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് തിരുവോണം. ചിത്രത്തിലെ കഥ പോലെ തന്നെ സംഗീതവും ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ ലയിച്ചിറങ്ങുന്നതാണ്. ആരഭി രാഗത്തിൽ ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ ഈണം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് എം കെ അർജുനൻ മാഷാണ്. ഓണ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു രാഗമാണിത്. വരികളും ഈണവും പാട്ടിനെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
മറ്റ് ജനപ്രിയ ഓണഗാനങ്ങൾ
- ഓണത്തുമ്പീ പാടൂ... (സൂപ്പർമാൻ)
- ഓണപൂവേ പൂവേ... (ഈ ഗാനം മറക്കുമോ)
- ഓണവെയിൽ ഓളങ്ങളിൽ... (ബോംബെ മാർച്ച്)
- ഓണത്തുമ്പി ഓണത്തുമ്പി... (മുടിയനായ പുത്രൻ)
- ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും... (കൊട്ടേഷൻ)
- ഒന്നാം പൊന്നോണ പൂപ്പട... (പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ)
- കണ്ണാന്തളി മുറ്റം... (ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ)
- പൂവണി പൊന്നും ചിങ്ങം... (പഞ്ചവടി)
- പൂവേ പൊലിപൂവേ... (ചെമ്പരത്തി)
- മാവേലിക്കും പൂക്കളം... (ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഥ)
Also Read: മാവേലിക്ക് കോമാളി വേഷം;ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഗൂഢ നീക്കമോ? ഓണക്കാലത്ത് ചര്ച്ച മുറുകുന്നു