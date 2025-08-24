ETV Bharat / lifestyle

ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റ് സെറ്റായി, പെയർ ചെയ്യാൻ ചെരുപ്പ് ഏതാ...?; നിങ്ങളുടെ ലുക്ക് റിച്ചാക്കുന്ന ചില ചെരുപ്പുകളിതാ - ONAM OUTFIT MATCHING FOOTWEARS

ക്ലാസിയോ, ട്രഡീഷണലോ, മോഡേണോ.. ഏതുമാകട്ടെ, ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനൊപ്പം പെയർ ചെയ്യാം ഈ ചെരുപ്പുകള്‍.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read

ലയാളിക്ക് ഗൃഹാതുരതയുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം. നാടെങ്ങും നിറയുന്ന ആഘോഷം. ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി രുചി വൈവിധ്യങ്ങള്‍ വേറെയും. മലയാളിത്തം വിളിച്ചോതുന്ന ഔട്ട്‌ഫിറ്റ് കൂടിയാകുമ്പോള്‍ ഓണം അങ്ങ് കളറാകും.

സെറ്റ് സാരി, സെറ്റ് മുണ്ട്, ദാവണി, പട്ടുപാവാട തുടങ്ങിയ ക്ലീഷേ ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകളില്‍ നിന്നൊക്കെ മലയാളി കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. കസവ് കോ ഓർഡ് സെറ്റും കേരള ഫ്യൂഷൻ ജംപ്‌സ്യൂട്ടും ലഹങ്കയും കഫ്‌താനുമൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഓണം ഫാഷനില്‍ മുൻപന്തിയില്‍. ഓണം വൈബുള്ള മോഡേണ്‍ ഔട്ട്‌ഫിറ്റും അതിനൊത്ത ആക്‌സസറീസും മേക്കപ്പും സെറ്റാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാല്‍ ഔട്ട്‌ഫിറ്റിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ് കണ്ടെത്തുക പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത്. ഓണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്‌ഫിറ്റിന് അനുയോജ്യമായ സാൻഡല്‍സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ്. ഈ ഓണം കൂടുതല്‍ കളറാക്കിയാലോ. സാൻഡല്‍സ് കാണാം.

സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനൊപ്പം പെയർ ചെയ്യാവുന്ന ചില ചെരുപ്പുകള്‍...

സാൻഡല്‍സ്

നിങ്ങളുടെ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റ് ഏത് തന്നെയുമാകട്ടെ, അവയ്‌ക്കെല്ലാം ഒപ്പം മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെരുപ്പാണ് സാൻഡല്‍സ് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവ. ഹീല്‍സ്, ഫ്ലാറ്റ് സാൻഡല്‍സ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ചോയ്‌സും ഔട്ട്‌ഫിറ്റും അനുസരിച്ച് സാൻഡല്‍സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സാൻഡല്‍സ് (Social media)

സാരിയോ സെറ്റ് മുണ്ടോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്‌ഫിറ്റെങ്കില്‍ സ്റ്റോണ്‍ വർക്കുള്ള ഹീല്‍ഡ് സാൻഡല്‍ മികച്ചൊരു ഓപ്‌ഷനാണ്. ചുരിദാർ, കോ ഓർഡ് സെറ്റ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഹീല്‍സ് കുറഞ്ഞ സാൻഡല്‍സ് ഉപയോഗിക്കാം. കോഫി ബ്രൗണ്‍, ഗോള്‍ഡൻ കളർ ഷേഡില്‍ വരുന്ന സാൻഡല്‍സ് സ്വർണക്കരയുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായി ഇണങ്ങും.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സാൻഡല്‍സ് (Social media)

ഹീല്‍സ്

സാരി, ദാവണി, ലഹങ്ക, കഫ്‌താൻ, പട്ടുപാവാട, ജംപ്‌സ്യൂട്ട്, കോ ഓർഡ് സെറ്റ് തുടങ്ങി എല്ലാ ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനൊപ്പവും പെയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഹീല്‍സ്. സ്റ്റോണ്‍ വർക്കുള്ള ഹീല്‍സ് ആണെങ്കില്‍ ലുക്ക് അല്‍പം റിച്ചാകും. ലൈറ്റ് ബ്രൗണ്‍, സില്‍വർ കളർ കോമ്പിനേഷനില്‍ വരുന്ന ഹീല്‍സുകള്‍ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്ക് ഉചിതമാണ്. ഇവയില്‍ തന്നെ സ്‌ട്രാപ്പുകള്‍ വരുന്നതും ഷൂ മോഡലും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചോയ്‌സിനും ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനും അനുസരിച്ച് ഹീല്‍സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ഹീല്‍സ് (Social media)

ജൂട്ടി

ട്രഡീഷണല്‍ ലുക്ക് അതിന്‍റെ അത്യുന്നതിയില്‍ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെരുപ്പാണ് ജൂട്ടി. ഷൂ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഇവയോട് ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രിയമാണ്. ഇന്ന് മലയാളികള്‍ക്കിടയിലും ജൂട്ടി പ്രശസ്‌തമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇളം ചന്ദന നിറത്തിനൊപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗണ്‍ കോമ്പിനേഷനില്‍ വരുന്ന ജൂട്ടികള്‍ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്ക് മാച്ചാകും. ത്രെഡ് വർക്കോ സ്റ്റോണ്‍ വർക്കോ പേള്‍ വർക്കോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ സംഗതി കിടുക്കും.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ജൂട്ടി (Social media)

ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ്

ഹീല്‍ ഇല്ലാത്ത വളരെ ഫ്ലാറ്റായ ചെരുപ്പാണ് ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ്. സ്‌ട്രാപ്പ് ഉള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയും ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ഉണ്ട്. മോഡേണ്‍ ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്കൊപ്പം പെയർ ചെയ്യാവുന്ന മികച്ച ചെരുപ്പുകളാണ് ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ്. ചന്ദന നിറവും ബ്രൗണും ചേർന്നു വരുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻ മോഡേണ്‍ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്ക് നന്നായി മാച്ച് ആകും. ട്രെഡീഷണല്‍ ഔട്ട്‌ഫിറ്റാണെങ്കില്‍ വെള്ള നിറത്തില്‍ ഗോള്‍ഡൻ വർക്കുകള്‍ വരുന്ന ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റുകള്‍ നന്നായിരിക്കും.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ് (Canva)
ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ് (Canva)

പ്രോസ് സാൻഡല്‍

ചെറിയ ഹീല്‍സോടുകൂടി വരുന്ന ചെരുപ്പുകളാണ് പ്രോസ് സാൻഡല്‍സ്. ടോ ഭാഗം (വിരലുകള്‍ വരുന്ന ഭാഗം) തുറന്നിരിക്കും. സ്‌ട്രാപ്പോടു കൂടിയും അല്ലാതെയും ഇവ വിപണിയിലെത്താറുണ്ട്. പല മെറ്റീരിയലിലും ഇത്തരം സാൻഡല്‍സ് ലഭ്യമാണ്. ലെതറില്‍ ത്രെഡ് വർക്കുകളോടെ വരുന്നവയാണ് ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യം.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
പ്രോസ് സാൻഡല്‍ (Canva)

പുരുഷന്മാർക്ക് ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനൊപ്പം പെയർ ചെയ്യാവുന്ന ചെരുപ്പുകള്‍...

സാൻഡല്‍സ്

മുണ്ടിനൊപ്പം മികച്ചൊരു ഓപ്‌ഷനാണ് സാൻഡല്‍സ്. കറുപ്പിലും ബ്രൗണിലും ഒക്കെ വരുന്ന സാൻഡല്‍സ് ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനെ റിച്ച് ലുക്കിലാക്കും. നിങ്ങളുടെ മുണ്ടിന്‍റെ കരയുടെ നിറം അനുസരിച്ച് സാൻഡലിന്‍റെ നിറവും തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സാൻഡല്‍ (മെൻ) (Social media)
ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സാൻഡല്‍സ് (മെൻസ്) (Social media)

സ്‌ട്രാപ്പ്‌ഡ് സാൻഡല്‍സ്

പിന്നില്‍ കെട്ടിവയ്‌ക്കാൻ സ്‌ട്രാപ്പ് വരുന്ന സാൻഡല്‍സ് ആണിത്. പല നിറത്തിലും ഇവ ലഭ്യമാണ്. കര ഏത് നിറത്തിലുള്ള മുണ്ടായാലും ഇത്തരം സാൻഡല്‍സ് മികച്ച ഓപ്‌ഷനാണ്.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സ്‌ട്രാപ്പ്‌ഡ് സാൻഡല്‍ (Social media)

ഹാഫ്‌ ഷൂ

ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിന് മാച്ച് ആകുന്ന ചെരുപ്പുകളില്‍ ഒന്നാണ് ഹാഫ്‌ ഷൂ. ഷൂ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഇവയുടെ പിറകുവശം തുറന്നിരിക്കും. മുൻഭാഗം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്‌തതോ സ്‌ട്രാപ്പ് വരുന്നതോ ആകാം. വിവിധ മെറ്റീരിയലുകളില്‍ ഇവ ലഭ്യമാണ്. കറുപ്പില്‍ വരുന്ന ലെതർ ഹാഫ് ഷൂകള്‍ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിന് മികച്ചൊരു ഓപ്‌ഷനാണ്.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ഹാഫ് ഷൂ (Social media)

Also Read: ഓണത്തിന് സാരിയും പട്ടുപാവാടയും മുല്ലപ്പൂവും വേണ്ട; ട്രെൻ്റൊക്കെ മാറി മച്ചാ...

ലയാളിക്ക് ഗൃഹാതുരതയുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം. നാടെങ്ങും നിറയുന്ന ആഘോഷം. ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി രുചി വൈവിധ്യങ്ങള്‍ വേറെയും. മലയാളിത്തം വിളിച്ചോതുന്ന ഔട്ട്‌ഫിറ്റ് കൂടിയാകുമ്പോള്‍ ഓണം അങ്ങ് കളറാകും.

സെറ്റ് സാരി, സെറ്റ് മുണ്ട്, ദാവണി, പട്ടുപാവാട തുടങ്ങിയ ക്ലീഷേ ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകളില്‍ നിന്നൊക്കെ മലയാളി കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. കസവ് കോ ഓർഡ് സെറ്റും കേരള ഫ്യൂഷൻ ജംപ്‌സ്യൂട്ടും ലഹങ്കയും കഫ്‌താനുമൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഓണം ഫാഷനില്‍ മുൻപന്തിയില്‍. ഓണം വൈബുള്ള മോഡേണ്‍ ഔട്ട്‌ഫിറ്റും അതിനൊത്ത ആക്‌സസറീസും മേക്കപ്പും സെറ്റാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാല്‍ ഔട്ട്‌ഫിറ്റിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ് കണ്ടെത്തുക പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത്. ഓണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്‌ഫിറ്റിന് അനുയോജ്യമായ സാൻഡല്‍സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ്. ഈ ഓണം കൂടുതല്‍ കളറാക്കിയാലോ. സാൻഡല്‍സ് കാണാം.

സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനൊപ്പം പെയർ ചെയ്യാവുന്ന ചില ചെരുപ്പുകള്‍...

സാൻഡല്‍സ്

നിങ്ങളുടെ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റ് ഏത് തന്നെയുമാകട്ടെ, അവയ്‌ക്കെല്ലാം ഒപ്പം മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെരുപ്പാണ് സാൻഡല്‍സ് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവ. ഹീല്‍സ്, ഫ്ലാറ്റ് സാൻഡല്‍സ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ചോയ്‌സും ഔട്ട്‌ഫിറ്റും അനുസരിച്ച് സാൻഡല്‍സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സാൻഡല്‍സ് (Social media)

സാരിയോ സെറ്റ് മുണ്ടോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്‌ഫിറ്റെങ്കില്‍ സ്റ്റോണ്‍ വർക്കുള്ള ഹീല്‍ഡ് സാൻഡല്‍ മികച്ചൊരു ഓപ്‌ഷനാണ്. ചുരിദാർ, കോ ഓർഡ് സെറ്റ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഹീല്‍സ് കുറഞ്ഞ സാൻഡല്‍സ് ഉപയോഗിക്കാം. കോഫി ബ്രൗണ്‍, ഗോള്‍ഡൻ കളർ ഷേഡില്‍ വരുന്ന സാൻഡല്‍സ് സ്വർണക്കരയുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായി ഇണങ്ങും.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സാൻഡല്‍സ് (Social media)

ഹീല്‍സ്

സാരി, ദാവണി, ലഹങ്ക, കഫ്‌താൻ, പട്ടുപാവാട, ജംപ്‌സ്യൂട്ട്, കോ ഓർഡ് സെറ്റ് തുടങ്ങി എല്ലാ ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനൊപ്പവും പെയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഹീല്‍സ്. സ്റ്റോണ്‍ വർക്കുള്ള ഹീല്‍സ് ആണെങ്കില്‍ ലുക്ക് അല്‍പം റിച്ചാകും. ലൈറ്റ് ബ്രൗണ്‍, സില്‍വർ കളർ കോമ്പിനേഷനില്‍ വരുന്ന ഹീല്‍സുകള്‍ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്ക് ഉചിതമാണ്. ഇവയില്‍ തന്നെ സ്‌ട്രാപ്പുകള്‍ വരുന്നതും ഷൂ മോഡലും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചോയ്‌സിനും ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനും അനുസരിച്ച് ഹീല്‍സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ഹീല്‍സ് (Social media)

ജൂട്ടി

ട്രഡീഷണല്‍ ലുക്ക് അതിന്‍റെ അത്യുന്നതിയില്‍ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെരുപ്പാണ് ജൂട്ടി. ഷൂ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഇവയോട് ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രിയമാണ്. ഇന്ന് മലയാളികള്‍ക്കിടയിലും ജൂട്ടി പ്രശസ്‌തമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇളം ചന്ദന നിറത്തിനൊപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗണ്‍ കോമ്പിനേഷനില്‍ വരുന്ന ജൂട്ടികള്‍ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്ക് മാച്ചാകും. ത്രെഡ് വർക്കോ സ്റ്റോണ്‍ വർക്കോ പേള്‍ വർക്കോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ സംഗതി കിടുക്കും.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ജൂട്ടി (Social media)

ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ്

ഹീല്‍ ഇല്ലാത്ത വളരെ ഫ്ലാറ്റായ ചെരുപ്പാണ് ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ്. സ്‌ട്രാപ്പ് ഉള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയും ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ഉണ്ട്. മോഡേണ്‍ ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്കൊപ്പം പെയർ ചെയ്യാവുന്ന മികച്ച ചെരുപ്പുകളാണ് ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ്. ചന്ദന നിറവും ബ്രൗണും ചേർന്നു വരുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻ മോഡേണ്‍ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്ക് നന്നായി മാച്ച് ആകും. ട്രെഡീഷണല്‍ ഔട്ട്‌ഫിറ്റാണെങ്കില്‍ വെള്ള നിറത്തില്‍ ഗോള്‍ഡൻ വർക്കുകള്‍ വരുന്ന ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റുകള്‍ നന്നായിരിക്കും.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ് (Canva)
ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ടച്ച് ഹീല്‍ ഫ്ലാറ്റ് (Canva)

പ്രോസ് സാൻഡല്‍

ചെറിയ ഹീല്‍സോടുകൂടി വരുന്ന ചെരുപ്പുകളാണ് പ്രോസ് സാൻഡല്‍സ്. ടോ ഭാഗം (വിരലുകള്‍ വരുന്ന ഭാഗം) തുറന്നിരിക്കും. സ്‌ട്രാപ്പോടു കൂടിയും അല്ലാതെയും ഇവ വിപണിയിലെത്താറുണ്ട്. പല മെറ്റീരിയലിലും ഇത്തരം സാൻഡല്‍സ് ലഭ്യമാണ്. ലെതറില്‍ ത്രെഡ് വർക്കുകളോടെ വരുന്നവയാണ് ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യം.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
പ്രോസ് സാൻഡല്‍ (Canva)

പുരുഷന്മാർക്ക് ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനൊപ്പം പെയർ ചെയ്യാവുന്ന ചെരുപ്പുകള്‍...

സാൻഡല്‍സ്

മുണ്ടിനൊപ്പം മികച്ചൊരു ഓപ്‌ഷനാണ് സാൻഡല്‍സ്. കറുപ്പിലും ബ്രൗണിലും ഒക്കെ വരുന്ന സാൻഡല്‍സ് ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിനെ റിച്ച് ലുക്കിലാക്കും. നിങ്ങളുടെ മുണ്ടിന്‍റെ കരയുടെ നിറം അനുസരിച്ച് സാൻഡലിന്‍റെ നിറവും തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സാൻഡല്‍ (മെൻ) (Social media)
ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സാൻഡല്‍സ് (മെൻസ്) (Social media)

സ്‌ട്രാപ്പ്‌ഡ് സാൻഡല്‍സ്

പിന്നില്‍ കെട്ടിവയ്‌ക്കാൻ സ്‌ട്രാപ്പ് വരുന്ന സാൻഡല്‍സ് ആണിത്. പല നിറത്തിലും ഇവ ലഭ്യമാണ്. കര ഏത് നിറത്തിലുള്ള മുണ്ടായാലും ഇത്തരം സാൻഡല്‍സ് മികച്ച ഓപ്‌ഷനാണ്.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
സ്‌ട്രാപ്പ്‌ഡ് സാൻഡല്‍ (Social media)

ഹാഫ്‌ ഷൂ

ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിന് മാച്ച് ആകുന്ന ചെരുപ്പുകളില്‍ ഒന്നാണ് ഹാഫ്‌ ഷൂ. ഷൂ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഇവയുടെ പിറകുവശം തുറന്നിരിക്കും. മുൻഭാഗം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്‌തതോ സ്‌ട്രാപ്പ് വരുന്നതോ ആകാം. വിവിധ മെറ്റീരിയലുകളില്‍ ഇവ ലഭ്യമാണ്. കറുപ്പില്‍ വരുന്ന ലെതർ ഹാഫ് ഷൂകള്‍ ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റിന് മികച്ചൊരു ഓപ്‌ഷനാണ്.

ONAM OUTFITS ONAM TRENDING SANDALS ONAM FESTIVAL 2025 ONAM FASHION
ഹാഫ് ഷൂ (Social media)

Also Read: ഓണത്തിന് സാരിയും പട്ടുപാവാടയും മുല്ലപ്പൂവും വേണ്ട; ട്രെൻ്റൊക്കെ മാറി മച്ചാ...

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM OUTFITSONAM TRENDING SANDALSONAM FESTIVAL 2025ONAM FASHIONONAM OUTFIT MATCHING FOOTWEARS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.