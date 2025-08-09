Essay Contest 2025

ETV Bharat / lifestyle

വിയർപ്പും ദുർഗന്ധവും കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഈ പൊടിക്കൈകള്‍ - TIPS TO STAY FRESH AND ODOUR FREE

അമിതമായ വിയർപ്പും ദുർഗന്ധവും ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരീക്ഷിക്കണം ഈ പൊടിക്കൈകള്‍.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വെറുതെയിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ. ജോലിയും വർക്കൗട്ടും അലച്ചിലുകളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ്‌ ആയി ഇരിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അമിത വിയർപ്പും ദുർഗന്ധവും അലട്ടുന്നവരുണ്ട്.

കഠിനമായ വ്യായാമം, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം, ആരോഗ്യ സ്ഥിതി തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ശരീര ദുർഗന്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. ഇത് പലരുടേയും ആത്മവിശ്വാസത്തെ വരെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരീരം ഫ്രഷ്‌ ആയി നിലനിർത്താനിതാ ചില പൊടിക്കൈകള്‍.

1. ശരിയായ വസ്‌ത്രങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്‌ത്രങ്ങൾ വിയർപ്പും ദുർഗന്ധവും അകറ്റി നിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ എപ്പോഴും ഈർപ്പം നീക്കം ചെയ്യാനും ബാക്‌ടീരിയകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആക്‌ടീവ് വെയറുകൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആക്‌ടീവ് വെയറുകൾ വായു സഞ്ചാരം വർധിപ്പിക്കുകയും ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീര ദുർഗന്ധം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

2. ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ

എപ്പോഴും ശുചിത്വം നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ജീവിതശൈലിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് കുളിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷവാനായി ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

അമിതമായ വിയർപ്പിൻ്റെ പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻ്റിപെർസ്‌പിറൻ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വിയർക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തുടക്കാൻ ടവലും ഇടക്കിടെ കുടിക്കാൻ വെള്ളവും കയ്യിൽ കരുതാം. അമിതായി വിയർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ വസ്‌ത്രം മാറ്റി വൃത്തിയുള്ള മറ്റൊരു വസ്‌ത്രം ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

3. ജലാംശം നിലനിർത്തുക

ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ വെള്ളം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജലാംശം വിയർപ്പുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശരീര ദുർഗന്ധം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഓറഞ്ച്, തേങ്ങാവെള്ളം, പഴച്ചാറുകൾ, ഇലക്‌ട്രോലൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയ മറ്റ് പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷവാനുമാക്കും.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

4. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം

ചില ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും അമിതമായ വിയർപ്പിന് കാരണമാകും. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, കഫീൻ, മദ്യം എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അതേസമയം വെള്ളരിക്ക, തണ്ണിമത്തൻ, ഇലക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ കൂടുതലായും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

5. ശരിയായ ഷൂസ്‌

ആളുകളിൽ കാലുകളിലും വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഇതും കടുത്ത ദുർഗന്ധത്തിന് കാരണമാകും. മാത്രമല്ല, ഇത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ വരണ്ടതായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ വൃത്തിയുള്ളതും വായു സഞ്ചാരമുള്ളതുമായ ഷൂസ് ധരിക്കാൻ നോക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആൻ്റിഫംഗൽ ഫൂട്ട് പൗഡറും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Also Read: ഓണത്തിന് സാരിയും പട്ടുപാവാടയും മുല്ലപ്പൂവും വേണ്ട; ട്രെൻ്റൊക്കെ മാറി മച്ചാ... - ONAM OUTFIT IDEAS 2025

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വെറുതെയിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ. ജോലിയും വർക്കൗട്ടും അലച്ചിലുകളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ്‌ ആയി ഇരിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അമിത വിയർപ്പും ദുർഗന്ധവും അലട്ടുന്നവരുണ്ട്.

കഠിനമായ വ്യായാമം, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം, ആരോഗ്യ സ്ഥിതി തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ശരീര ദുർഗന്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. ഇത് പലരുടേയും ആത്മവിശ്വാസത്തെ വരെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരീരം ഫ്രഷ്‌ ആയി നിലനിർത്താനിതാ ചില പൊടിക്കൈകള്‍.

1. ശരിയായ വസ്‌ത്രങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്‌ത്രങ്ങൾ വിയർപ്പും ദുർഗന്ധവും അകറ്റി നിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ എപ്പോഴും ഈർപ്പം നീക്കം ചെയ്യാനും ബാക്‌ടീരിയകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആക്‌ടീവ് വെയറുകൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആക്‌ടീവ് വെയറുകൾ വായു സഞ്ചാരം വർധിപ്പിക്കുകയും ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീര ദുർഗന്ധം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

2. ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ

എപ്പോഴും ശുചിത്വം നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ജീവിതശൈലിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് കുളിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷവാനായി ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

അമിതമായ വിയർപ്പിൻ്റെ പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻ്റിപെർസ്‌പിറൻ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വിയർക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തുടക്കാൻ ടവലും ഇടക്കിടെ കുടിക്കാൻ വെള്ളവും കയ്യിൽ കരുതാം. അമിതായി വിയർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ വസ്‌ത്രം മാറ്റി വൃത്തിയുള്ള മറ്റൊരു വസ്‌ത്രം ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

3. ജലാംശം നിലനിർത്തുക

ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ വെള്ളം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജലാംശം വിയർപ്പുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശരീര ദുർഗന്ധം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഓറഞ്ച്, തേങ്ങാവെള്ളം, പഴച്ചാറുകൾ, ഇലക്‌ട്രോലൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയ മറ്റ് പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷവാനുമാക്കും.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

4. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം

ചില ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും അമിതമായ വിയർപ്പിന് കാരണമാകും. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, കഫീൻ, മദ്യം എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അതേസമയം വെള്ളരിക്ക, തണ്ണിമത്തൻ, ഇലക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ കൂടുതലായും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

5. ശരിയായ ഷൂസ്‌

ആളുകളിൽ കാലുകളിലും വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഇതും കടുത്ത ദുർഗന്ധത്തിന് കാരണമാകും. മാത്രമല്ല, ഇത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ODOUR FREE SWEATING HYGIENE TIPS how to stay fresh
Representative Image (ANI)

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ വരണ്ടതായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ വൃത്തിയുള്ളതും വായു സഞ്ചാരമുള്ളതുമായ ഷൂസ് ധരിക്കാൻ നോക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആൻ്റിഫംഗൽ ഫൂട്ട് പൗഡറും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Also Read: ഓണത്തിന് സാരിയും പട്ടുപാവാടയും മുല്ലപ്പൂവും വേണ്ട; ട്രെൻ്റൊക്കെ മാറി മച്ചാ... - ONAM OUTFIT IDEAS 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

ODOUR FREESWEATINGHYGIENE TIPSHOW TO STAY FRESHTIPS TO STAY FRESH AND ODOUR FREE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.