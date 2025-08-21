വീടിനകത്തും പുറത്തും ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവർ നിരവധിയാണ്. എന്നാൽ ഓരോ ചെടിയ്ക്കും പ്രത്യേകം പരിപാലനം ആവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ പരിപാലനം വേണ്ട ചെടികളാണ് മിക്ക ആളുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. അവയും ശരിയായ രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചെടികൾ മുരടിക്കാനും വടിപോകാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ തടയാനും ചെടികൾ വേഗത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയും. അതിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
ഇടയ്ക്കിടെ മണ്ണ് മാറ്റം
ചെടി നന്നായി വളരുന്നതിന് മണ്ണിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ചെടികൾ നടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. മാത്രമല്ല ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റുന്നത് ചെടിക്ക് കൂടുതൽ പോഷക ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഗുണം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെടികൾ വേഗത്തിൽ വളരാൻ സഹായിക്കും.
വളപ്രയോഗം
ഇടയ്ക്കിടെ വളം നൽകുന്നത് ചെടിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതെങ്കിലും ശരിയായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്. പച്ചക്കറി മാലിന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങളുടെ തൊലി, തേയില ചണ്ടി, മുട്ടത്തോട് എന്നിവയെല്ലാം വളമായി ഉപയോഗിക്കാം. ദീർഘകാലം ചെടികൾ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ ചെടി വേഗത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അജൈവ വളങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
വെള്ളം
ചെടികൾ നന്നായി വളരുന്നതിൽ വെള്ളവും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. വേരുകളിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വെള്ളമാണ്. ചെടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ പോഷകങ്ങളുടെ വിതരണം തടസപ്പെടുകയും അവയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചെടിയുടെ തരം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം നൽകാൻ.
സൂര്യപ്രകാശം
ശരിയായ രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലായിരിക്കണം ചെടികൾ നട്ടുവളർത്താൻ. മണ്ണ്, വെള്ളം എന്നിവ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുക എന്നതും. എന്നാൽ അമിതമായി സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാനും പാടില്ല. ചെടി വാടാനും വരണ്ടു പോകാനും ഇത് കാരണമാകും.
താപനില
ചെടികൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ജീവികളാണ്. താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ചെടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുയോജ്യമായ താപനിലയിൽ ചെടികൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ചൂടുകാലത്ത് ചെടികളെ തണുപ്പുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും തണുപ്പ് കാലത്ത് അധികം തണുപ്പും മഞ്ഞും ഏൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.
