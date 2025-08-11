കറികള്ക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളത്രയും മിക്കവരും വിപണിയില് നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് നല്കേണ്ടി വരുന്നതാവട്ടെ വലിയ വിലയും. എന്നാല് വാസ്തവത്തില് നമ്മള് നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറികള് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടില് തന്നെ അനായാസം വിളയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തില് ഒന്നാണ് വെണ്ടക്ക. സ്ഥലപരിമിതിയാണ് പ്രശ്നമെങ്കില് വെണ്ടക്ക എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയില് വീടിന്റെ ടെറസുകളില് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം...
മണ്ണൊരുക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
ഫെബ്രുവരി–മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ–ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളാണ് വെണ്ടക്ക കൃഷി ചെയ്യാന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഗ്രോ ബാഗുകൾ, ചട്ടികള്, ചാക്കുകള് എന്നിവയൊക്കെ ചെടി നടാനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇവയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 12–15 ഇഞ്ച് ആഴവും വീതിയുമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള, ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണാണ് വെണ്ടക്കയ്ക്ക് വേണ്ടത്. മണ്ണ്, കൊക്കോപീറ്റ്, കമ്പോസ്റ്റ് (ചാണക വളം/മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ്/അടുക്കള കമ്പോസ്റ്റ്) എന്നിവ ചേര്ത്ത് ഇതു തയ്യാറാക്കാം. ഒരു പിടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുപൊടി ചേര്ക്കുന്നത് കീടങ്ങളെ തടയുന്നതിനും വളർച്ച വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
വിത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടീലും
അർക്ക അനാമിക, പുസ സവാനി, അല്ലെങ്കിൽ CO-1 പോലുള്ള തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങൾ നടാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കില് നഴ്സറികളില് നിന്നും തൈകള് വാങ്ങിയോ വെണ്ടക്ക കൃഷി ആരംഭിക്കാം. വിത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില് നടുന്നതിന് മുന്പ് ഇവ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക. ശേഷം ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് / ചാക്കില് രണ്ടെണ്ണമെന്ന രീതിയില് 1 ഇഞ്ച് ആഴത്തിൽ വിത്തുകള് നടാം. മൂന്ന് മുതല് നാല് വരെ ദിവസം കൊണ്ട് ഇവ മുളയ്ക്കും. ആരോഗ്യമുള്ള തൈ നിര്ത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.
നനയും വളപ്രയോഗവും വിളവെടുപ്പും
ദിവസേന ഒരു തവണയോ മേൽമണ്ണ് ഉണങ്ങുമ്പോഴോ നനയ്ക്കുക. വെണ്ടച്ചെടിക്ക് ദിവസവും 6-8 മണിക്കൂർ പൂർണ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഓരോ 2–3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴും ജൈവ വളം പ്രയോഗിക്കാം (കമ്പോസ്റ്റ് ചായ, പഞ്ചഗവ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് പോലുള്ളവ).
അല്ലെങ്കില് സമതുലിതമായ NPK വളം (10:10:10) മിതമായ അളവില് ഉപയോഗിക്കുക. വളര്ച്ചയുടെ ഘടത്തില് ചെടി വളയുന്നത് തടയാൻ ഉയരത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സപ്പോര്ട്ട് നല്കാന് മറക്കരുത്. നടീലിന് ശേഷം 45–60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെണ്ടക്ക ആദ്യ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാവും. അമിതമായി മൂക്കാന് അനുവദിക്കാതെ ഇവ പറിച്ച് ഉപയോഗിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ?
കീട നിയന്ത്രണം
ചെടിയില് നിന്നും ഉണങ്ങിയ ഇലകള് പതിവായി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മുഞ്ഞ, കായ്തുരപ്പൻ, വെള്ളീച്ച തുടങ്ങിയ വെണ്ടച്ചെടിയെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇവയ്ക്കെതിരെ വേപ്പെണ്ണ സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
