മഴക്കാലം വെല്ലുവിളികളുടെ കൂടെ കാലമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ മഴ തിമർത്തു പെയ്യുകയാണ്. തുടർച്ചയായ മഴ കാരണം ദിവസങ്ങളോളം വെയിൽ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇത് മൂലം നനഞ്ഞ തുണികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് പലരും. എന്നാൽ ഇനി മഴക്കാലത്തും തുണികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കാം. അതിനായുള്ള ചില പൊടികൈകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിചയപ്പെടാം.
- തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വായു സഞ്ചാരം കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചിടുക. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും.
- വസ്ത്രങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വിരിച്ചിടാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണങ്ങാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. അതിനാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിക്കാനായി നീളമുള്ള കയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
- വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ശരിയായി പിഴിയാതെ വിരിച്ചിടുന്നവർ നിരവധിയാണ്. ഇത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. അതിനാൽ വസ്ത്രത്തിലെ വെള്ളം നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വിരിച്ചിടുക.
- വസ്ത്രങ്ങൾ കല്ലിൽ അലക്കിയാലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രയറിലിട്ട് ഉണക്കാം. തുണികൾ വേഗത്തിന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഒരു ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണിത്.
- ഫാൻ ഉള്ള മുറികളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഫാൻ ഇടുക. വേഗത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണങ്ങാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- വലിയ ബാത്ത് ടവ്വലിലേക്ക് നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ച ശേഷം പിഴിയുക. തുണിയിലെ അധിക വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- മഴക്കാലത്ത് കനം കുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവ അലക്കിയ ശേഷം വേഗത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
- തുണികൾ വിരിക്കാനായി ഡ്രൈയ്ങ് റാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. റൂമിനകത്ത് വൃത്തിയായ തുണികൾ വിരിക്കാനും വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാനും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണ്.
- പെട്ടന്ന് തുണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും.
- ഒരു ഡിഹ്യുമിഡിഫൈർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുറിക്കുള്ളിലെ ഹ്യുമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വസ്ത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും.
- കോട്ടൺ, ജ്യൂട്ട് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മഴക്കാലത്ത് ഇവ ഉണങ്ങാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്.
Also Read : മഴക്കാലം അടിച്ച് പൊളിക്കാന് പോരുന്നോ ഇങ്ങോട്ട്? മഴക്കാല സഞ്ചാരത്തിന് പറ്റിയ കേരളത്തിലെ ചിലയിടങ്ങള് പരിചയപ്പെടാം