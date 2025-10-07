ആഘോഷങ്ങളില് സ്റ്റാറാകാം; ചര്മ്മം തിളക്കമുള്ളതാക്കാന് സിമ്പിള് ടിപ്, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
ചര്മ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പൊടിക്കൈകളിതാ...
Published : October 7, 2025 at 3:55 PM IST
ആഘോഷങ്ങളുടെയും വിവാഹങ്ങളുടെയും സീസണാണിത്. ഇത്തരം വേദികളില് പങ്കെടുക്കുമ്പോള് മുഖം ഡള്ളായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുറച്ചേക്കാം. ജോലിക്കും ജീവിത തിരക്കുകള്ക്കിടയിലും പലര്ക്കും ചര്മ സംരക്ഷണത്തിന് സമയം ലഭിക്കാറില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വാസ്തവം. എന്നാല് ചര്മകാന്തി നിലനിര്ത്താന് വേണ്ട സിമ്പിള് ടിപുകള് ഇതാ...
ചര്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക തിളക്കവും നിറവും നിലനിര്ത്താനാണ് നമ്മള് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മുഖത്ത് പുരട്ടുന്ന ക്രീമുകളോ സൗന്ദര്യ വര്ധക വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമോ മാത്രമല്ല ചര്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ചിട്ടയായ ജീവിത രീതി ചര്മത്തില് പ്രതിഫലിക്കും.
രാത്രി വൈകിയുള്ള ഉറക്കം, കൃത്യമായി മുഖം വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണക്രമത്തില് ചിട്ടയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചര്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല സ്ഥിരമായുള്ള മേക്കപ്പിന്റെ ഉപയോഗം മുഖത്തെ സുഷിരങ്ങള് അടയുന്നതിനും മുഖക്കുരു പോലുള്ളവ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും.
ചര്മം സംരക്ഷിക്കാന് ചെയ്യേണ്ടത്: മുഖം എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. വിയര്പ്പ്, ഈര്പ്പം എന്നിവ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കില് ക്ലെന്സറും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് മേക്കപ്പ് പൂര്ണമായും കഴുകി കളയണം. ശേഷം മോയ്സ്ചൈസര് ഉപയോഗിക്കണം.
ഇതെല്ലാം മറന്നാൽ...കാര്യം പോക്കാ
- രണ്ട് നേരം നിർബന്ധമായും മുഖം ഫേയ്സ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം. ഇടക്കിടെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുന്നതും നല്ലതാണ്.
- കഴുകിയതിന് ശേഷം മോയ്സ്ചറൈസര് പുരുട്ടാനും മറക്കരുത്.
- അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പാണ് സൺ ക്രീം. എസ്പിഎഫ് 50 അടങ്ങിയത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ സൺസ്ക്രീൻ തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
- ചർമ്മത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഭക്ഷണത്തില് കൂടുതല് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉള്പ്പെടുത്തുക.
- ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതശൈലി പിന്തുടരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യായാമം, ഫേഷ്യൽ എക്സസൈസ്, മാസാജ് തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്.
ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്: സ്ഥിരമായി ചര്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരല്പം സമയം മാറ്റിവയ്ക്കണം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചര്മം തിളക്കമുള്ളതാക്കാന് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചര്മ സംരക്ഷണം ദിനചര്യയില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ആഘോഷങ്ങൾക്കും മറ്റും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.
- മുഖം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക.
- മുഖത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുക. ഫേഷ്യൽ, വാക്സ് തുടങ്ങിയവ ആറ് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
- മേക്കപ്പ് ഉത്പന്നങ്ങള് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.
ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം
- ഡബിൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്താൽ മുഖത്തെ അഴുക്കും മേക്കപ്പും പൂർണമായി കളയാൻ സാധിക്കും.
- ശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ, നൈറ്റ് ക്രീം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
- മേക്കപ്പും മറ്റും ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ് കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇത്തരം പൊടിക്കൈകൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചർമ്മ സംരക്ഷണം പൂർണമാകും. സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന തലയിണ കവർ ഇടക്കിടെ കഴുകണം. കൂടാതെ മുഖം തുടയ്ക്കാൻ കട്ടിയില്ലാത്ത തോർത്തോ തുണിയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് മുടിയോ ശരീരമോ തോര്ത്താന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഫേയ്സ് പാക്ക്, മാസാജ് എന്നിവയും ദിവസവും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
