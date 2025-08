ETV Bharat / lifestyle

കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പുതുവഴികള്‍, വായനക്കാരെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയ മുഹുര്‍ത്തങ്ങള്‍; ലോകത്തെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് ആഗോള തലത്തില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ആയ പുസ്‌തകങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്... - INTERNATIONAL THRILLER BOOKS

Five international best seller books are coming to India ( (Penguin India) )