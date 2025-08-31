ETV Bharat / lifestyle

വെറുമൊരു മുറിയല്ല ലിവിങ് റൂം, വീടിന്‍റെ ഹൃദയമാണ്; സ്വീകരണ മുറി ഗംഭീരമാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്? - STYLING TIPS FOR LIVING ROOM

കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സ്വീകരണമുറി മനോഹരമാക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ പരിചയപ്പെടാം.

Representative image (Getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 5:49 PM IST

2 Min Read

നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണമുറി ഒരു ഇടം മാത്രമല്ല, സംഭാഷണങ്ങൾ നിറയുന്ന, അതിഥികൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനർമാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ഹൃദയം. മനോഹരവും ചിട്ടയാർന്നതുമായ സ്വീകരണമുറി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് ലൈറ്റിങ്, ഫർണിച്ചറുകളുടെ പുനക്രമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്‌സ്‌ചറുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ സ്വീകരണമുറികളെ നമുക്ക് ആകർഷകമാക്കാവുന്നതാണ്. സ്വീകരണമുറിയെ ആകർഷകമാക്കുന്ന ചെറിയ വിദ്യകളെക്കുറിച്ച് ദി വർക്‌സ് ഇൻ്റീരിയർസിലെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്‌ടർ ദേവിക ഖോസ്ല ദ്രുത പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്.

ചുമരുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം (Getty images)

ചുമരുകൾ ഗംഭീരമാക്കാം

സോഫയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ആകർഷകമാക്കാനായി മനോഹരമായ കലാസൃഷ്‌ടിയോ വർണാഭമായ ഒരു ഫ്രെയിമുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയോ തൂക്കിയിടുക. ആളുകളുടെ കണ്ണുകളിലുടക്കുന്ന, മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തുന്ന ചിത്രം തെഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

പരവതാനി വിരിക്കാം (Getty images)

ഫ്ലോർ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്

മൃദുവും മനോഹരമായതുമായ പരവതാനി സ്വീകരണമുറിയെ എപ്പോഴും ആകർഷമുള്ളതാക്കും. നെയ്‌തെടുത്ത പരന്ന പരവതാനിയാണ് സ്വീകരണമുറികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഫർണിച്ചറുകൾ ഭാഗികമായി പരവതാനിക്ക് മുകളിൽ വയ്‌ക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

സോഫ സജ്ജമാക്കാം (Getty images)

സോഫ സജ്ജമാക്കാം

സ്വീകരണമുറികളുടെ പ്രധാന ആകർഷകങ്ങളിലൊന്നാണ് സോഫകൾ. മുറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സോഫ കയ്യേറുന്നതിനാൽ മനോഹരമായ സോഫകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സോഫയ്‌ക്കനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്‌ത വലുപ്പത്തിലുളള തലയണകളും തെരഞ്ഞെടുക്കണം. മനോഹരമായ പാറ്റേണുകളും സോളിഡ് നിറങ്ങളിലുമുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

കോഫി ടേബിൾ

കോഫി ടേബിളിൽ പലപ്പോഴും ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കൾ നിറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷേ അൽപ്പം ശ്രമിച്ചാൽ അത് കുറച്ച് കൂടി സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാം. അലങ്കോലമായത് നീക്കം ചെയ്‌ത് അലങ്കാര വസ്‌തുക്കൾ മാത്രം ടേബിളിൽ വയ്‌ക്കാം. ഒരു അലങ്കാര പാത്രമോ ട്രേയോ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഉപരിതലം ശ്രദ്ധിക്കാം (Getty images)

ഫർണിച്ചറുകളും അലങ്കാരങ്ങളും ശരിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണമുറിയുടെ ലുക്ക് പൂർണമായും മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ശരിയായ ലൈറ്റിങ്, നിറം എന്നിവ ചേർക്കാനും ഖോസ്ല നിർദേശിക്കുന്നു.

  • ഹാർഷ് ഓവർഹെഡ് വൈറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക. കാരണം അവ ഒരു മുറിയെ ഒരു ഓഫിസ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും.
  • മൃദുവായ വെളിച്ചത്തിനായി ചൂടുള്ള ബൾബുകളുള്ള ടേബിൾ ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
  • മുറിയുടെ മൂല ഇരുണ്ടതാണെങ്കിൽ, ഉയരമുള്ള ഒരു നിലവിളക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
  • മുറി കുറച്ചുകൂടി ആകർഷകമാക്കാൻ ഒരു പെൻഡൻ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻഡിലിയർ എന്നിവ പരിഗണിക്കാം.

ചെടികൾ

സസ്യങ്ങൾ ഏതൊരു മുറിയേയും കൂടുതൽ പുതുമയുള്ളതും സജീവവുമാക്കുന്നു. വലിയ ഇൻഡോർ ചെടികള്‍ ഇഷ്‌ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറഞ്ഞ പരിപാലനം ആവശ്യമുള്ള ചെടികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം. ഒഴിഞ്ഞ മൂലകളിൽ ഉയരമുള്ള ചെടികൾ വയ്ക്കുക. ചെറിയ ചെടികൾ സൈഡ് ടേബിളുകളിലോ ഷെൽഫുകളിലോ ഇരിക്കട്ടെ.

ചെടികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം (Getty images)

ഉപരിതലത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ

ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായാൽ മുറി അലങ്കോലമായി തോന്നും. കുറച്ച് വസ്‌തുക്കൾ മാത്രം വച്ച് മുറി മനോഹരമാക്കാം. മുറിയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഒഴിച്ചുവയ്‌ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാലക്രമേണ മുറികൾ വികസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന് എന്താണ് അനുയോജ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് ക്രമീകരിച്ച് മുറി മനോഹരമാക്കാം.

Also Read: ഹോട്ടല്‍ മുറികളില്‍ വെള്ള ബെഡ് ഷീറ്റ് മാത്രം; ഇതൊരു സീക്രട്ടാണ്

